Колумбийского «короля подводных лодок» арестовали, но едва ли это нарушит «подводный наркотрафик». Ведь он позволяет контрабандистам оставаться незамеченными.

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Фото Луиса Эрнандеса, AP

8 января полиция Колумбии задержала очередного наркобарона — от остальных его отличает необычное прозвище «король подводных лодок». Только причём тут наркотики? За последние десятилетия «Наркоподлодки» стали для колумбийских контрабандистов одним из основных способов транспортировки запрещённых веществ.

Сделанные в кустарных условиях посреди колумбийских джунглей подводные судна способны перевозить огромные партии кокаина в США и другие страны — при низких затратах и рисках. Поймать «наркоподлодки» сложно: несмотря на условия, в которых их производят, контрабандистам удаётся уворачиваться от радаров и береговой охраны.

В Колумбии арестовали «короля подводных лодок», перевозившего тонны кокаина за раз

В начале января по запросу американских властей колумбийская полиция арестовала в Медельине Оскара Морено Рикардо. Задержанный — примерный семьянин и фермер из города Тумако, за 10 лет сумевший увеличить своё состояние и поголовье скота от нескольких штук до тысячи благодаря банковским кредитам. По крайней мере, так утверждает его дочь Габриэла Морено.

Оскар Рикардо. Фото Blu Radio

Колумбийская же полиция и американское Управление по борьбе с наркотиками убеждены: Морено — один из главных наркоконтрабандистов, использующих для транспортировки кокаина в США подводные лодки.

Оскар Морено после задержания. Фото прокуратуры Колумбии

Контрабандист начал «карьеру» ещё в 2005 году, когда управлял скоростным катером, перевозящим наркотики. В полиции предполагают, что именно тогда он установил контакты с мексиканскими картелями и вооружёнными бандами в Колумбии. Это позволило ему взять на себя логистику и морскую транспортировку кокаина вдоль колумбийского побережья Тихого океана.

Центральная база Морено находилась на побережье в городе Аканди, который считается идеальной отправной точкой для контрабанды наркотиков в США.

В 2016-2017 годах (точная дата неизвестна) Морено занялся не новым, но популярным в последние годы способом контрабанды. По данным полиции, колумбиец координировал строительство подводных судов, способных незаметно для властей перевозить большие партии наркотиков в море. Морено стал одним из главных, если не основным, координатором «наркоподлодок» в Центральную, а затем в Северную Америку.

Пять тонн кокаина могло перевезти одно судно Морено, за что его прозвали «королём подлодок».

Морено приписывают сотрудничество с крупнейшей колумбийской преступной группировкой «Клан Дель Гольфо», леворадикальной Армией национального освобождения (ELN) и мексиканским картелем Нового поколения Халиско (CJNG).

Задержанного также называют «Эль Вьехо» и «Качано» — именно прозвище и виновато в задержании колумбица, считает его дочь. По словам Габриэлы Морено, полиция перепутала её отца-фермера с прозвищем «Качано» с наркоконтрабандистом. Доказывала она это тем, что у их семьи средний достаток, и живут они в городе Тумако, а не в Аканди, как писала полиция.

Однако по информации американских властей, ошибки при задержании нет: данные документов, место жительства, род деятельности и физические характеристики «Качано» и Морено совпадают. Теперь «короля подводных лодок» ждёт экстрадиция в США.

Подлодки быстро стали болью властей США — они незаметно перевозят огромные партии кокаина

Едва ли задержание Морено может нарушить распространённый в Колумбии «подводный» наркотрафик — такой способ становится всё популярнее. «Качано» — не первый крупный координатор, связанный с производством и использованием «наркоподлодок». В 2018 году в Колумбии ликвидировали сеть контрабандистов «Медуза». Во главе стоял колумбиец по прозвищу «Гордо Балин», а его задержанные партнёры отвечали за транспортировку и создание полупогружных судов.

Тогда полиция изъяла десятки тонн кокаина и восемь подводных аппаратов, на которых наркотики перевозили в Мексику и США. На деньги «Гордо Балина» в лесах колумбийского региона Нариньо члены «Медузы» вручную изготавливали «наркоподлодки». Суда с импортированными из Италии моторами развивали скорость 14 километров в час и могли перевозить до семи тонн наркотиков.

Называть суда, на которых контрабандисты перевозят наркотики, «подводными» — не совсем верно (мы так делаем для удобства). Небольшая часть судов действительно может полностью уходить под воду, но большинство из них так сделать не может, так что корректнее использовать «полупогружные аппараты» или «низкопрофильные суда» (LРV). В таких судах небольшая часть лодки находится над водой, так как для дизельных моторов необходим воздух, поступающий через трубы в корпусе.

Производство такого судна стоило «Гордо Балину» около 2,5 миллиона долларов, но затраты на «наркоподлодки» быстро окупаются. Изъятый в 2020 году погружной аппарат в Военно-морском институте США (USNI) оценили в 1,5 миллиона долларов. Подлодку и её инженера обнаружили у реки в колумбийском регионе Чоко, который имеет выход в Тихий океан. Если бы аппарат успели достроить, в него бы загрузили кокаина на 125 миллионов долларов.

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👉 https://bit.ly/3n0v6Gv En operación conjunta, coordinada e interinstitucion fueron capturados once presuntos integrantes de una organización Narcotraficante. En la operación fue incautado un sumergible con capacidad para transportar hasta seis toneladas de alcaloides. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3dd81ac2-2d0e-5b6c-8338-5bd3b98df08a\/","width":1280,"height":960}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ed7a4799-e39d-5c25-bcf1-60d7ec20ca3e\/","width":1078,"height":854}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8023d205-7895-5bac-9b25-49b0837b0602\/","width":1280,"height":960}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ed120a7f-f431-5f6d-ac6d-56300e1461a6\/","width":719,"height":775}}}] В ходе совместной, скоординированной межведомственной операции задержаны 11 предполагаемых членов организации, занимающейся незаконным оборотом наркотиков. Во время операции изъяли подводный аппарат, способный перевозить до шести тонн алкалоидов

«Наркоподлодка», изъятая

Для береговой охраны США и Центральной Америки аппараты стали большой проблемой, с которой они не могут справиться до сих пор. Наркокартели очень изобретательны и постоянно придумывают всё новые способы более эффективно и незаметно производить, транспортировать и сбывать товар. Например, на опиумных плантациях Афганистана используют солнечные батареи, что позволило увеличить поля вдвое.

Главный центр использования «наркоподлодок» — Колумбия. И причина проста: страна до сих пор лидирует в выращивании коки и производстве кокаина, и имеет выход в океан. В 2020 году в Колумбии произвели примерно тысячу тонн кокаина, а полиция изъяла 500 тонн готового продукта и заготовок. Сколько именно наркотиков транспортируют при помощи «наркоподлодок» — неизвестно.

«Наркоподлодки» сложно обнаружить, но ещё сложнее задержать — только около четверти замеченных судов изымают

К подводным лодкам контрабандисты Латинской Америки перешли от катеров, рыболовных и прогулочных судов, которые гораздо более заметны. К тому же, грузовой отсек аппаратов позволяет перевозить в некоторых случаях до 10 тонн веществ и несколько членов экипажа.

Первые сообщения о «наркоподлодках» появились ещё в 1988 году. Тогда у берегов Флориды обнаружили беспилотную 6-метровую подводную лодку. В ней не было иллюминаторов, а люк открывался только снаружи, так что вряд ли судно использовали для перевозки пассажиров.

Вероятно, подлодку с дистанционным управлением буксировали за основным кораблём, при появлении береговой охраны глубоко погружали, а затем поднимали на поверхность. Стоимость субмарины тогда оценили в 20 тысяч долларов.

В 1997 году выходец из СССР Людвиг Файнберг по поручению наркоторговцев из Центральной Америки планировал купить советскую подлодку «Пиранья» за 5,5 миллиона долларов в СССР, прикрываясь исследовательскими целями.

В 2000 году в пригороде Боготы колумбийские власти обнаружили недостроенную 30-метровую подлодку. Из-за обнаруженных там российских документов предполагали, что к строительству причастна русская мафия или русские инженеры. В полиции отмечали, что такой аппарат мог перевозить за раз до 200 тонн наркотиков.

С тех пор перехватить «наркоподлодки» долго не получалось, но в 2006 году это наконец сделали. У побережья Коста-Рики береговая охрана страны при помощи властей США и ФБР задержала 15-метровое самодельное низкопрофильное судно. Подлодка, построенная из стекловолокна и дерева, развивала скорость до 15 километров в час, и перевозила почти три тонны наркотиков на сумму 2,7 миллиона долларов. На верхней части аппарата находился иллюминатор и трубы для забора воздуха.

Контрабандистская подводная лодка, задержанная у побережья Коста-Рики в 2006 году. Фото Кента Гилберта, AP

В следующие годы береговая охрана стран Центральной Америки и США регулярно задерживала «наркоподлодки» с тоннами кокаина на судне — такой способ транспортировки стал очень популярен. Около 80% наркотиков входят в США через тихоокеанское побережье, а ещё 14% — через Карибский бассейн. «Тонну кокаина гораздо проще перевезти морем, чем самолётом, потому что в аэропортах больше проверок грузов», — отмечал возглавляющий колумбийскую оперативную группу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Эрнандо Энрике Маттоса Дагер.

В 2019 году в Тихом океане изъяли 23 полупогружных аппарата (по другим данным — 33), а в 2021 году уже 31 судно, сообщили в Insight Crime. Иногда береговой охране США всего за несколько дней удаётся задержать не один аппарат. Но чаще всего изъять аппараты получается либо у берега, либо ещё до отправления — но не в пути.

Три подводные лодки, пойманные в Тихом океане за четыре дня. Фото Береговой охраны США

В 2008 году задерживали всего одно судно из 10 обнаруженных. Спустя четыре года командир группы, борящейся с контрабандистами, рассказывал: из-за недостатка самолётов и кораблей его сотрудникам приходилось просто наблюдать за тем, как три четверти выявленных «наркоподлодок» проплывали мимо.

Точный процент отлавливаемых «наркоподлодок» назвать нельзя — в 2018 году сообщали, что перехватывают примерно четверть судов (по другим данным — всего 11%). Их почти невозможно заметить при помощи радара и сонара. Корпуса судов покрывают свинцовой защитой, а выхлопные газы охлаждаются, так что датчики береговой охраны не замечают их.

С воздуха и воды аппараты тоже практически не видно — производители судов специально окрашивают их в цвета воды. Строящиеся суда найти тоже сложно: строят их в колумбийских лесах, пронизанных паутиной из узких притоков воды. Иногда береговой охране удаётся задержать аппарат прямо во время движения.

Члены экипажа «наркоподлодок» часто пытаются сбежать, если понимают, что береговая охрана их обнаружила. Они открывают клапаны и пускают воду, чтобы затопить улики, и только потом выпрыгивают из кабины. В последнее время контрабандисты начали оборудовать сбрасываемые суда GPS, чтобы не потерять товар.

Контрабандистов обычно набирают из эквадорских рыбаков. Работа опасная, но за неё каждому члену экипажа платят примерно по 50 тысяч долларов (около 3,7 миллиона рублей) за рейс. Затраты для наркобаронов окупаются: килограмм кокаина в Нью-Йорке стоит примерно 30 тысяч долларов, тогда как борт перевозит несколько тонн вещества.

Поездка на «наркоподлодке» из Колумбии в Центральную Америку занимает около трёх дней, а в США ещё дольше. Судя по всему, суда не следуют лишь из одной точки в другую, а по пути заезжают в промежуточные пункты за едой, водой и топливом, что говорит о сложной логистике, отметили в The Guardian. Некоторые новые суда могут проходить большие расстояния и добираться до Европы — в 2019 году испанские пограничники обнаружили аппарат недалеко от берега.

Испанские власти буксируют затонувшую подводную лодку, 26 ноября 2019 года. Фото Марты Родригес, AP

«Наркоподлодки» становятся всё технологичнее — и способны скрываться даже от радаров

В то время как плантации коки, из которой производят кокаин, росли, наркоторговцам приходилось придумывать новые способы перевозить всё больше товара на западный рынок. Использовать полноценные подводные лодки у контрабандистов возможности не было: для их производства нужны хорошие специалисты и условия для производства, которых в тропических лесах Колумбии просто нет.

«Наркоподлодка» в лесу Колумбии. Фото колумбийской армии

Выходом стали те самые полупогружные аппараты, которые сложно заметить, так как над водой находится лишь небольшая их часть. Все суда изготавливают из дерева, стекловолокна и стали. Каждый производитель таких аппаратов имеет свой «почерк», так что порой они сильно отличаются друг от друга.

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Первый тип — полупогружное судно, которое не может полностью скрыться под водой. Производство стоит примерно миллион долларов, способно перевезти около двух тонн наркотиков. Более незаметный аппарат — низкопрофильное судно (LPV), изготовление которого стоит так же или дешевле (от 750 тысяч до миллиона долларов), при этом оно вмещает до 10 тонн груза.

Редко встречаются настоящие подводные лодки, способные на время полностью уходить на глубину — их создание стоит 2-4 миллиона долларов. И последнее — «торпеды» за полмиллиона долларов, прикрепляющиеся, например, ко дну кораблей.

Нынешние «наркоподлодки» стали технологичнее тех, что встречала береговая охрана в начале нулевых. В 2020 году обнаружили подводную лодку на электродвигателях, способную на долгое время полностью погружаться на глубину на 12 часов. В том же году береговая охрана США нашла огромный низкопрофильный аппарат, способный преодолевать большие расстояния, чем обычные другие судна.

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Видов «наркоподлодок» много, но всех их объединяет наличие отсека для контрабанды, небольшого помещения для экипажа (2-4 человека) и технических (часто крошечных) помещений. Большинство аппаратов работают на дизельных двигателях, и могут развивать скорость около 14-18 километров в час. После изготовление некоторые виды подлодок разбирают, переправляют до берега и уже там вновь собирают.

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Изготовлением аппаратов занимаются не только инженеры, нанятые одной сетью. Их производство отдают на аутсорс, так что наркоторговцам не приходится самостоятельно заниматься организацией строительства. Иногда несколько поставщиков запрещённых веществ транспортируют товар на одном судне, чтобы сэкономить.

Изъятая у контрабандистов подводная лодка. Фото Луиса Робайо, AFP