В Марокко спасатели несколько дней пытаются вызволить мальчика из 32-метрового колодца. В соцсетях следят за операцией Статьи редакции
Точной информации о том, жив ли ребёнок, нет.
В Марокко пятилетний мальчик уже несколько дней находится в колодце глубиной 32 метра. Спасатели и волонтёры работают круглосуточно: сейчас операция на финальной стадии. Об этом сообщает Reuters.
1 февраля пятилетний мальчик Райан играл возле колодца в Тамруте и нечаянно провалился. Чтобы помочь ребёнку, спасатели выкопали параллельный колодцу тоннель. Теперь им осталось закончить бурение трёхметровой перемычки между ними.
Дополнительный проход пришлось рыть из-за того, что колодец, в который упал ребёнок, очень узкий. На глубине 28 метров, где и застрял мальчик, тоннель сужается ещё сильнее. Спасатели несколько раз пытались вытащить ребёнка непосредственно через колодец, но это ни к чему не привело.
В колодец удалось опустить камеру, которая показала, что Райан лежит на боку. Мальчику также спустили кислородную маску, еду и воду, но неизвестно, смог ли он ими воспользоваться. Сейчас, по словам спасателей, определить состояние ребёнка невозможно.
В субботу, 5 февраля, спасатели сообщили, что между ними и мальчиком осталось уже менее двух метров. Операцию осложняет опасность обрушения камней и оползней.
Операция по спасению мальчика приковала внимание всего мира. Так, хэштег #SaveRayan стал одним из самых популярных в твиттере. С места проведения операции ведут прямые трансляции.
Камера больше не работает чтоли?
Не первый раз такая история с этими колодцами. Года два назад было что то похожее, но там было что то не чисто - без свидетелей + тело присыпано землей сверху; теперь это.
При этом всегда когда такое читаю, вспоминаю первый громкий прецедент в италии:
Так проверьте
Проверили. Жив
Мальчик Шрёдингера.
Вот этот Арт делать и выкладывать его в поддержку мальчика это такая автофелляция что хуже трудно представить.
жив и нет...
Почему всем не похуй? Я имею в виду не спасателей и людей, как-то участвующих в вызволении, а вот весь интернет-сброд. Ну вытащат его. Или не вытащат. Как ваша жизнь от этого изменится? Тысячи человек ежедневно умирают в мире по банальным причинам - за каждым теперь наблюдать что ли?
почему обязательно за каждым?
BBC News - До пятилетнего Райана, упавшего в колодец в Марокко, добрались спасатели. Он жив
https://www.bbc.com/russian/news-60259150