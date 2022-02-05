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Истории
Екатерина Шемякинская

В Марокко спасатели несколько дней пытаются вызволить мальчика из 32-метрового колодца. В соцсетях следят за операцией Статьи редакции

Точной информации о том, жив ли ребёнок, нет.

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Спасатели несколько дней роют тоннель, чтобы подобраться к мальчику. Фото Thami Nouas/REUTERS

В Марокко пятилетний мальчик уже несколько дней находится в колодце глубиной 32 метра. Спасатели и волонтёры работают круглосуточно: сейчас операция на финальной стадии. Об этом сообщает Reuters.

1 февраля пятилетний мальчик Райан играл возле колодца в Тамруте и нечаянно провалился. Чтобы помочь ребёнку, спасатели выкопали параллельный колодцу тоннель. Теперь им осталось закончить бурение трёхметровой перемычки между ними.

Спасатели работают круглосуточно. Фото Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

Дополнительный проход пришлось рыть из-за того, что колодец, в который упал ребёнок, очень узкий. На глубине 28 метров, где и застрял мальчик, тоннель сужается ещё сильнее. Спасатели несколько раз пытались вытащить ребёнка непосредственно через колодец, но это ни к чему не привело.

Колодец, в который провалился Райан, слишком узкий для спасателей. Фото Thami Nouas / REUTERS

В колодец удалось опустить камеру, которая показала, что Райан лежит на боку. Мальчику также спустили кислородную маску, еду и воду, но неизвестно, смог ли он ими воспользоваться. Сейчас, по словам спасателей, определить состояние ребёнка невозможно.

Elie Merheb | ايلي مرعب  @_ElieMerheb
الله يرده بالسلامة، عم تابع بث مباشر لمحاولة انقاذ الطفل ريان في #المغرب ، الله يخلصه ويرجعه لحضن اهله بخير وسلامه، قولوا امين 🤲 #أنقذوا_ريان

В субботу, 5 февраля, спасатели сообщили, что между ними и мальчиком осталось уже менее двух метров. Операцию осложняет опасность обрушения камней и оползней.

Операция по спасению мальчика приковала внимание всего мира. Так, хэштег #SaveRayan стал одним из самых популярных в твиттере. С места проведения операции ведут прямые трансляции.

Honest Pendulum Fan 🟡🔴🇦🇱🇽🇰 @Lamig226
Almost done #Rayan #SaveRayan
«Почти готово».
Nadia 🇲🇾 @nadiazaman__
This make me cry more than it should have 😥
«Это заставляет меня плакать больше, чем следует».
Faten✨ @faten_Ebr
Moroccan Women 🇲🇦
A lot of thanks to the women of the village who volunteered to cook food for the authorities, all the workers and the press.
Thank you for providing them with food and energy to keep saving Rayan... ♥

#Rayan
#SaveRayan #انقذو_ريان
«Марокканские Женщины. Большое спасибо женщинам из деревни, которые вызвались готовить еду для властей, работников и прессы. Спасибо, что снабжаете их едой и энергией, чтобы продолжать спасать Райана».

#марокко #происшествия

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Миша Рашкин

Камера больше не работает чтоли?

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Частый Мурод

Новость прочитай сперва, прежде чем высирать

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Sail

Не первый раз такая история с этими колодцами. Года два назад было что то похожее, но там было что то не чисто - без свидетелей + тело присыпано землей сверху; теперь это.
При этом всегда когда такое читаю, вспоминаю первый громкий прецедент в италии:

Рампи, Альфредо
Альфредо Рампи (итал. Alfredo Rampi; 11 апреля 1975 — 13 июня 1981, Вермичино) или Альфредино…
ru.wikipedia.org
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Киевский микрофон

и щас тоже прямые трансляции + зеваки

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пепси

Так проверьте

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CrazyCat

Проверили. Жив

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Frank Ferd

Мальчик Шрёдингера.

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Selfish Ledger

Вот этот Арт делать и выкладывать его в поддержку мальчика это такая автофелляция что хуже трудно представить.

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ну и в чем он не прав

жив и нет...

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fosajehu

Почему всем не похуй? Я имею в виду не спасателей и людей, как-то участвующих в вызволении, а вот весь интернет-сброд. Ну вытащат его. Или не вытащат. Как ваша жизнь от этого изменится? Тысячи человек ежедневно умирают в мире по банальным причинам - за каждым теперь наблюдать что ли?

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Слава Инженеров

почему обязательно за каждым?

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Алексей Токмолаев

BBC News - До пятилетнего Райана, упавшего в колодец в Марокко, добрались спасатели. Он жив
https://www.bbc.com/russian/news-60259150

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