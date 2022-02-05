Точной информации о том, жив ли ребёнок, нет.

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Спасатели несколько дней роют тоннель, чтобы подобраться к мальчику. Фото Thami Nouas/REUTERS

В Марокко пятилетний мальчик уже несколько дней находится в колодце глубиной 32 метра. Спасатели и волонтёры работают круглосуточно: сейчас операция на финальной стадии. Об этом сообщает Reuters.

1 февраля пятилетний мальчик Райан играл возле колодца в Тамруте и нечаянно провалился. Чтобы помочь ребёнку, спасатели выкопали параллельный колодцу тоннель. Теперь им осталось закончить бурение трёхметровой перемычки между ними.

Спасатели работают круглосуточно. Фото Fadel Senna / AFP / Scanpix / LETA

Дополнительный проход пришлось рыть из-за того, что колодец, в который упал ребёнок, очень узкий. На глубине 28 метров, где и застрял мальчик, тоннель сужается ещё сильнее. Спасатели несколько раз пытались вытащить ребёнка непосредственно через колодец, но это ни к чему не привело.

Колодец, в который провалился Райан, слишком узкий для спасателей. Фото Thami Nouas / REUTERS

В колодец удалось опустить камеру, которая показала, что Райан лежит на боку. Мальчику также спустили кислородную маску, еду и воду, но неизвестно, смог ли он ими воспользоваться. Сейчас, по словам спасателей, определить состояние ребёнка невозможно.

В субботу, 5 февраля, спасатели сообщили, что между ними и мальчиком осталось уже менее двух метров. Операцию осложняет опасность обрушения камней и оползней.

Операция по спасению мальчика приковала внимание всего мира. Так, хэштег #SaveRayan стал одним из самых популярных в твиттере. С места проведения операции ведут прямые трансляции.

Nadia 🇲🇾 @nadiazaman__ This make me cry more than it should have 😥 «Это заставляет меня плакать больше, чем следует».