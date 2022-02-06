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Истории
Evgeny Bobich

В Марокко погиб пятилетний мальчик, которого несколько дней пытались вытащить из 32-метрового колодца Статьи редакции

В Королевском дворце назвали смерть Райана «трагическим происшествием».

26 26 комментариев
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Операция по спасению Райана. Фото «Би-би-си»

Поздним вечером 5 февраля тело Райана вытащили из колодца, но о его состоянии ничего не сказали. Толпа наблюдавших встретила спасателей аплодисментами. Спустя несколько минут медики объявили, что мальчик умер. Вероятно, Райан погиб из-за травмы головы или из-за долгого нахождения под землей. Об этом сообщает «Би-би-си».

За спасением мальчика следили пользователи социальных сетей из многих стран. Кто-то из них исполнял религиозные песни и молился, некоторые сочувствующие приехали на место происшествия. После объявления смерти Райана пользователи твиттера начали выражать соболезнования его близким через хэштег #SaveRayan , который ранее забрался на первое место в трендах соцсети.

Ismaël Bennacer @IsmaelBennacer
Le courage de Rayan restera dans nos mémoires et continuera de nous inspirer.

Le dévouement du peuple marocain et des secouristes également.

Immenses pensées aux parents et aux proches. Qu’Allah accorde à ce guerrier le plus haut degré du paradis. 🤲🏽
«Мужество Райана останется в нашей памяти и будет продолжать вдохновлять нас. Самоотверженность марокканского народа и спасателей. Огромные мысли о родителях и близких. Пусть Аллах дарует этому воину высшую степень рая»
Queen ❥🧜🏻‍♀️ @puteriazwin
From the darkness of the well, to the light of heaven. 🥺♥ Rest well baby. I know you are tired. 😭😭 #SaveRayan
«Из тьмы колодца к свету рая. Отдохни хорошо, малыш. Я знаю, ты устал»
Z💎🇲🇾 @theone_xyz
Rayan has been found & brought out from the well, but tragically... he didn't make it. A lil too late 🥀

We all know how tired you're. Rest well now, little angel. You've fought incredibly hard these few days. Allah loves you more😭

Tq to all that involved

#SaveRayan
#Rayan
«Райана нашли и достали из колодца, но трагично... он не выжил. Немного поздно. Мы все знаем, как ты устал. Отдыхай теперь, маленький ангел. Ты сражался невероятно сильно эти дни. Аллах любит тебя больше. Спасибо всем, кто участвовал»

1 февраля Райан играл возле колодца в Тамруте и провалился в него. В течение четырёх дней спасатели пытались вытащить его оттуда. Райану спускали кислородную маску, еду и воду, но было неизвестно, смог ли он ими воспользоваться.

Истории
Екатерина Шемякинская
В Марокко спасатели несколько дней пытаются вызволить мальчика из 32-метрового колодца. В соцсетях следят за операцией Статьи редакции

Точной информации о том, жив ли ребёнок, нет.

#происшествия #новости

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Kolin Vivere

Бедный мальчик,мученик

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14
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Сделаю Россию вновь великой

Какой долбаеб такой колодец держал открытым

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6
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Слава Инженеров

самый обычный

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2
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Совместный пёс_анон

Какие это спецслужбы, что 5 дня человека не могли достать??

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0
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Поздний волк

Да к таким колодцам хуй проберешься, можно и всю спасательную команду закопать. Надо штрафовать за такие колодцы, чтобы делали нормальные с ограждением, как в средневековье

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19
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N.D

Там колодец 32 метра глубиной, в который только ребенок протиснется, на сколько я понял. Ну и раз он упал с такой высоты то наверняка переломался, и стало невозможно схватиться за веревку или воспользоваться каким-то подобным методом, исключающий 4хдневный подкоп

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11
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Anton NS

32 метра это 10 этажка, думаю точно переломался

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0
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Горный Артем

Почему им не помог Илон Маск?

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2
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Конституционный торшер

Немногие вспомнят

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4
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Владислав Егоров

Докапываются такие спасатели с одной стороны, а пацан на тесле по тоннелю в другую уезжает?

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1
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Желтый клуб

Отличная новость для первого дня работы в редакции, поздравляю

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2
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Истинный завод

Иди про пушап читай

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0
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Михаил Кузнецов

Сколько таких случаев уже - и ни одного спасения. И всегда все надеются на лучшее...

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2
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Алена Яровая

Косплеил альфредо рампи

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–11
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Возрастной торшер

Косплеил
и упряжь из ремней была тоже?

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0
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さよう なら

Кошмар какой

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1
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1337

За спасением мальчика следили пользователи социальных сетей из многих .
 Ясно.

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1
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Evgeny Bobich

Спасибо, поправил!

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0
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Alexander Slepchenko

это уже было в симпсонах 3х13

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1
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Летний фонарь

Потратили бы такие ресурсы на спасение взрослого человека?

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Имя Фамилия

Зачем, если можно просто закопать колодец со взрослым.

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Андрей Жидков

Интернет очки получить было бы сложнее на артах.

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1
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Уважаемый холод

Похуй

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–11
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norm

Del

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Ладно

А много людей выживали при падении с 32 метров?

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Джонни Мнемоников
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