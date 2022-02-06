В Королевском дворце назвали смерть Райана «трагическим происшествием».

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Операция по спасению Райана. Фото «Би-би-си»

Поздним вечером 5 февраля тело Райана вытащили из колодца, но о его состоянии ничего не сказали. Толпа наблюдавших встретила спасателей аплодисментами. Спустя несколько минут медики объявили, что мальчик умер. Вероятно, Райан погиб из-за травмы головы или из-за долгого нахождения под землей. Об этом сообщает «Би-би-си».

За спасением мальчика следили пользователи социальных сетей из многих стран. Кто-то из них исполнял религиозные песни и молился, некоторые сочувствующие приехали на место происшествия. После объявления смерти Райана пользователи твиттера начали выражать соболезнования его близким через хэштег #SaveRayan , который ранее забрался на первое место в трендах соцсети.

Ismaël Bennacer @IsmaelBennacer Le courage de Rayan restera dans nos mémoires et continuera de nous inspirer.



Le dévouement du peuple marocain et des secouristes également.



Immenses pensées aux parents et aux proches. Qu’Allah accorde à ce guerrier le plus haut degré du paradis. 🤲🏽 «Мужество Райана останется в нашей памяти и будет продолжать вдохновлять нас. Самоотверженность марокканского народа и спасателей. Огромные мысли о родителях и близких. Пусть Аллах дарует этому воину высшую степень рая»

Queen ❥🧜🏻‍♀️ @puteriazwin From the darkness of the well, to the light of heaven. 🥺♥ Rest well baby. I know you are tired. 😭😭 #SaveRayan «Из тьмы колодца к свету рая. Отдохни хорошо, малыш. Я знаю, ты устал»

Z💎🇲🇾 @theone_xyz



We all know how tired you're. Rest well now, little angel. You've fought incredibly hard these few days. Allah loves you more😭



Tq to all that involved



#SaveRayan

#Rayan Rayan has been found & brought out from the well, but tragically... he didn't make it. A lil too late 🥀We all know how tired you're. Rest well now, little angel. You've fought incredibly hard these few days. Allah loves you more😭Tq to all that involved «Райана нашли и достали из колодца, но трагично... он не выжил. Немного поздно. Мы все знаем, как ты устал. Отдыхай теперь, маленький ангел. Ты сражался невероятно сильно эти дни. Аллах любит тебя больше. Спасибо всем, кто участвовал»

1 февраля Райан играл возле колодца в Тамруте и провалился в него. В течение четырёх дней спасатели пытались вытащить его оттуда. Райану спускали кислородную маску, еду и воду, но было неизвестно, смог ли он ими воспользоваться.