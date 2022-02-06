В Марокко погиб пятилетний мальчик, которого несколько дней пытались вытащить из 32-метрового колодца Статьи редакции
В Королевском дворце назвали смерть Райана «трагическим происшествием».
Поздним вечером 5 февраля тело Райана вытащили из колодца, но о его состоянии ничего не сказали. Толпа наблюдавших встретила спасателей аплодисментами. Спустя несколько минут медики объявили, что мальчик умер. Вероятно, Райан погиб из-за травмы головы или из-за долгого нахождения под землей. Об этом сообщает «Би-би-си».
За спасением мальчика следили пользователи социальных сетей из многих стран. Кто-то из них исполнял религиозные песни и молился, некоторые сочувствующие приехали на место происшествия. После объявления смерти Райана пользователи твиттера начали выражать соболезнования его близким через хэштег #SaveRayan , который ранее забрался на первое место в трендах соцсети.
1 февраля Райан играл возле колодца в Тамруте и провалился в него. В течение четырёх дней спасатели пытались вытащить его оттуда. Райану спускали кислородную маску, еду и воду, но было неизвестно, смог ли он ими воспользоваться.
Бедный мальчик,мученик
Какой долбаеб такой колодец держал открытым
самый обычный
Там колодец 32 метра глубиной, в который только ребенок протиснется, на сколько я понял. Ну и раз он упал с такой высоты то наверняка переломался, и стало невозможно схватиться за веревку или воспользоваться каким-то подобным методом, исключающий 4хдневный подкоп
32 метра это 10 этажка, думаю точно переломался
Докапываются такие спасатели с одной стороны, а пацан на тесле по тоннелю в другую уезжает?
Сколько таких случаев уже - и ни одного спасения. И всегда все надеются на лучшее...
Косплеил альфредо рампи
Кошмар какой
За спасением мальчика следили пользователи социальных сетей из многих .
Ясно.
Спасибо, поправил!
это уже было в симпсонах 3х13
Зачем, если можно просто закопать колодец со взрослым.
Интернет очки получить было бы сложнее на артах.
Del
А много людей выживали при падении с 32 метров?