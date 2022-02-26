Монологи тех, кто последние несколько дней наблюдает в своей стране чужие войска, переживает обстрелы или намерен отбиваться с коктейлями Молотова.

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Ребёнок на качелях возле жилого дома, пострадавшего от ракеты, Киев, 25 февраля. Фото Getty

С 24 февраля российские войска атакуют различные регионы Украины, включая Киев. По соцсетям и СМИ регулярно расходятся фото и видео обстрелов городов, сообщения о гибели гражданских, но Минобороны РФ отрицает причастность к этому, настаивая, что ведёт борьбу исключительно против «неонацистов», якобы контролирующих страну.

Мы пообщались с мирными гражданами Украины из разных регионов — от Киева и Харькова до Днепра и Донецка — чтобы узнать, как повлияли на них первые дни войны, как изменилось их отношение к России и какой они ожидают увидеть свою страну, когда война закончится.

Для удобства монологи героев незначительно сокращены и отредактированы. Имейте в виду, что суждения отдельных людей строятся на их личном опыте и, как правило, субъективны. Но нам кажется важным их показать.

Анжелика, Винница

В Виннице максимально налажена работа всей инфраструктуры, всех органов, люди все мобилизованы, организованы и спокойны. У нас часто звучали сирены тревоги, но все спускались в укрытия организованно, а наверху всё было тихо и спокойно. Всё больше людей идут в территориальную оборону города. Не только не, что имеют боевой опыт, но и те, что готовы защищать родину без него.

Многие мои знакомые задействованы в территориальной обороне Киева. Это люди, что закончили военные кафедры, получили звания, прошли срочную службу и готовы защищать Украину и Киев до последней капли крови. На кону стоит наше выживание как нации. Мы понимаем, что заявление России о «денацификации» подразумевает абсолютное большинство населения Украины, и у нас невероятная мотивация бороться до конца.

Моя семья находится в Донецкой области — в Мариуполе. Это самый крупный город, который ДНР и ЛНР захватили в 2014 году, а потом освободили украинские войска. Тогда многие люди не понимали, что происходит, и объективно большая часть города была настроена пророссийски.

Восемь лет нахождения под украинской властью, мирная жизнь, хоть и прифронтовая, огромный скачок в развитии инфраструктуры и культуры убедили абсолютное большинство жителей твёрдо занять проукраинские позиции. Большинство моих одноклассников и друзей в Мариуполе вступили в состав территориальной обороны.

У меня есть дальние родственники в РФ. Когда началась война, я писала всем и призывала не быть равнодушными и выходить на митинги в своих городах с призывом остановить войну в Украине. На что я получала ответ в свете лучших клише российской пропаганды: якобы Россия приносит мир, родные рады, что у нас наконец будет мир, и всё Путин делает правильно. С этими родственниками мы прекратили какие-либо контакты.

Я уверена, что если бы украинские власти призывали бы развернуть какую-то военную операцию на территории другого государства, то украинские граждане легли бы под танки, но не дали бы вводить войска в другие страны. Россияне боятся выйти на улицы, потому что их арестуют. Россияне транслируют откровенные клише российской пропаганды.

Сегодня в Киеве снаряд попал в дом, который находится в моём районе недалеко от меня. Я восемь лет тут живу, но когда начались первые бои 24 февраля, я выехала в Винницу. Думаю, что российские войска хотят занять Киев и уничтожить нашего президента, чтобы поставить какого-то своё марионеточное правительство и марионеточного президента. Возможно, они хотят вернуть на должность президента Виктора Януковича, прикрываясь тем, что вот это ваш законный президент.

Жилой дом в Киеве после ракетного удара, 26 февраля. Фото мэрии

Российские войска планируют занять Киев, но жители настроены очень решительно оборонять город. Я даже немного испытывают грусть и стыд о том, что я выехала из Киева. Я хотела бы принимать больше участия в отпоре оккупантам. Готовить коктейли Молотова, помогать волонтёрством. Мы уверены в победе Украины, потому что мы на своей земле. Для нас это справедливая война, отечественная.

Мы сильны и объединены. Путин считал, что он воюет против украинского правительства, но он воюет против народа со своей чёткой позицией. Я вижу, что Украина после победы в этой войне будет более сплочённой, единой. Мы восстановим экономику, инфраструктуру и больше будем стремиться в сторону Запада. Больше в обществе не возникнет вопроса «восток или запад». Никогда.

Лера, 28 лет, Черкассы

Я уехала вчера из Киева без особого плана, сейчас остановилась в Черкассах. Дальнейшего плана нет, из страны уезжать не планирую. Если говорить о первых двух днях войны, то о Киеве могу сказать следующее: Я из тех людей, что не успели сделать запасы провизии и налички, поэтому этим занималась в первый день. Мы с другом покупали воду (литр воды за гривну, оплата картой), зашли в супермаркет (продукты на полках есть, нехватка только кошачьего корма, хлеба и сладкого). В очередях в супермаркетах и аптеках пропускают вперёд стариков.

На вокзале много людей, но нет толкотни и паники. В поезда впускают всех, кто помещается. Естественно, желающих больше, чем мест в поезде. 80% поездов продолжают ходить по графику. Все вежливо общаются друг с другом, оборудуют убежища, перечисляют деньги армии и сдают кровь.

Некоторые мои знакомые вчера пошли в ближайшие военкоматы ещё до их открытия. В Черкассах намного спокойнее, конечно. Провела день в волонтёрском центре — плела маскировочные сетки и набивала подушки.

Убежище для беженцев в Черкассах, 26 февраля

Из моих близких все живы и здоровы. Я жила одна в Киеве, первые два дня подряд просыпалась от звонка любимой бабушки, которая в слезах спрашивала, не возле меня ли взрывы. Успокаивала, оценивала ситуацию вокруг, спрашивала близких друзей, где они. Многие спали в коридорах квартир в одежде или же ночевали в метро.

Семья живёт на Донбассе, отец планирует записаться в территориальную оборону. Родители моих друзей в Херсонской и Сумской областях видели колонны проезжающих мимо русских военных. И поверьте, для бабушки, которая когда-то в детстве с того же крыльца дома под Конотопом наблюдала проходящих мимо немцев, это огромная боль.

Думаю, что план захватить Киев и вступить на украинскую землю — позор российской армии, и что каждый солдат или офицер, что подчиняется этим приказам — умалишённый человек без чести с атрофированной совестью. Призываю вспомнить, что у каждого есть право не выполнять преступные приказы. Киев выстоит, потому что тут защищают свой дом. Вчерашняя ночь это показала, и каждая следующая ночь будет это подтверждать.

Киев, фото из личного архива героини

Путин упивается собственной безнаказанностью и уже не первый раз нарушает международное право под выдуманными предлогами. Когда [война] закончится, будет много работы — восстанавливать страну, ремонтировать дома и дороги. Нация станет сильнее, со всеми проблемами разберёмся по ходу. После окончания военных действий я планирую отпраздновать это с родными в украинском Донецке.

Никита, Харьков

На второй день военных действий в Харькове люди немного успокоились, но всё-таки страх и тревога никуда не исчезли. Вот в первый день был кошмар, никто не знал, что и как делать. Как человек, который пережил подобное в Донецке 2014-2015 годов, я пытался как-то объяснить и помочь, но очевидно, что с паникой так просто не совладать.

Третий день уже стал более показательным. По Харькову было очень много обстрелов, но люди уже хоть как-то научились себя относительно адекватно вести. Раньше бытовало мнение, что в Харькове симпатизируют России. Фраза всегда была мифом, а сейчас это стало очевидно. Родина харьковчан — Украина, ни на что менять мы её не собираемся. Люди кооперируются и помогают военным и обычным жителям. Позитивные вести об успехах ВСУ тоже помогают общему моральному духу.

Военные действия, благо, прямой урон ни мне, ни близким не нанесли. Хотя вероятность была. Снаряды падали рядом с домом моего лучшего друга. А моя мама в Донецке попала под обстрел, который устроили сами же военные ДНР, чтобы свалить всё на Украину. Обошлось без травм и жертв.

Тяжело в основном морально. Я пишу тексты на развлекательную тематику для заработка, но сейчас о развлечениях как-то думать не выходит. У меня в районах с обеспечением всё окей. Интернет отрубили только на первый день, сейчас в целом стабильно. Газ, электричество, вода и отопление тоже есть. Разве что мобильная сеть шалит из-за нагрузок.

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В 2014 году своими глазами видел, как мой украинский Донецк превращают в непонятно что при поддержке и одобрении России. Так что и сейчас виновником я вижу как раз Россию. Никакое прикрытие «миротворческими операциями» тут не поможет. Кто-то в Кремле, кажется, переиграл в «Цивилизацию», раз думает, что захват Киева положит всему конец. Нет, так там получат лишь миллионы озлобленных украинцев, верящих в свою страну.

Все эти заявления о неонацизме — это полный бред. Я спокойно общаюсь и на русском, и на украинском, меня никто не призывает использовать какой-то язык. И чувствовал я себя абсолютно комфортно, пока в России мне вдруг не решили навязать какой-то другой «мир».

Хотелось бы верить в лучшее, но предсказать судьбу Украины дальше невозможно — слишком уж безумная и даже сюрреалистичная ситуация складывается. Однако если темнейшая ночь и правда перед рассветом, то после этого Украина расцветёт ещё сильнее. Она и так, на мой взгляд, цвела последние годы. Главное, чтобы мир это заметил, понял и не остался в стороне от беды демократического европейского государства.

Вечерние звуки боя в, предположительно, Харькове, 26 февраля

Артём, Донецк

Я живу на Донбассе, и конкретно для меня и моих близких мало что поменялось за последнюю неделю. Тот ужас, что испытывают сейчас в Украине при бомбёжке военных баз (естественно, без «сопутствующих потерь», как модно говорить, в плане мирных гражданских, не обойтись), мы испытываем уже восемь лет. С оговоркой о том, что здесь стреляют не только по военным, но и по обычным людям, которые едут на работу или с работы, забирают детей из детсадиков или просто вышли погулять.

Разные источники говорят о том, что на Донбассе за восемь лет погибло около 250 детей, это ли не показатель (Вероятно, речь идёт о данных Военно-морских сил Украины, опубликованных 1 июня 2019 года: указывалось, что за пять лет войны на Донбассе убито более 240 детей).

Я не выступаю ни за одну из сторон, потому что своими глазами видел, как обе стороны идут на провокации в самых разных проявлениях и думаю, что разумное большинство моих соотечественников со мной согласится, что на войне хороших нет.

Я не поддерживаю тех, кто говорит, что, мол, войну не замечали восемь лет, а тут начали резко писать хештеги «нетвойне» Никто никому ничего не должен и не осознает всего ужаса происходящего, пока с ним, с его семьёй не случится что-то похожее.

Сейчас львиная часть населения Донецка благодарит Владимира Путина за ввод войск на территорию Донбасса, особенно это касается старшего (35+) поколения. Большинство считает, что это положит конец затяжной войне. Я ни в чём не уверен. Сейчас, к моему удивлению, подрастающее поколение тоже топит за Путина, даже кажется, что больше, чем мои одногодки.

Мужчины выходят из военного мобилизационного пункта в Донецке, 23 февраля. Фото Reuters

У меня из всех знакомых моего возраста (20-22), может, пара человек пара человек только поддерживает Путина, а вот подростки, думаю, из-за активной пропаганды со стороны родителей, намного лояльнее относятся к Путину. Это можно понять, особенно если народ с прифронтовых окраин Донецка, куда постоянно прилетает со стороны ВСУ.

Я вижу в военном вторжении России только один плюс — вероятный конец войны на Донбассе, но что будет делать сама Украина я теперь даже представить не могу. На Донбассе возобновится мир, но, я думаю, будут продолжаться «диверсии от украинских военных сил», чтобы держать народ в узде. В Украине я даже представить не могу, что будет.

Игорь, Херсонская область, охранник на предприятии

Решение о чрезвычайной ситуации по всей Украине приняли 23 числа, а 24-го отключили электричество (непонятно кто) везде. Восстановили сегодня, 26 по всему посёлку. Сейчас всё в обычном режиме, люди вышли на работу, до этого двое суток сидели в подвалах. Связи иногда нет, на мобильный не дозвониться часто.

Сторона до Херсона (от границы, посёлка Перекоп) Украине больше неподконтрольная. Видел 24-го числа украинских силовиков — какой-то батальон, не разобрал. Искали места, где обосноваться, но быстро ушли. Через пару часов уже пришли российские военные. Просто стояли на месте. Техники было до 10 единиц, часть — инженерная.

Подрыв дамбы на Северо-Крымском канале в Херсонской области. Её взорвали российские военные, после чего впервые с 2014 года вода из Днепра начала поступать в Крым

Общались вежливо. Командир подходил, сказал, что население трогать не будут. Потом уехали, вроде бы в обратную сторону. Потом проходили колонны, но мимо, и малые группы.

Про полицию, честно сказать, 25 числа вся сбежала. К оставшимся сейчас не пробиться — где кто и что, непонятно. Мосты часть подорваны (возможно, украинскими силовиками), поэтому не доехать до некоторых посёлков. К Херсону ближе уже беспредел начинается. Пишут, что дети начали погибать, но сам не видел пострадавших.

«Оккупанты» эти — молодые пацаны сами мало понимают, что они делают на Украине. По Херсонской области везде техника валяется по полям, угробили такой край хороший. Не знаю, идут ли российские войска на Киев, но 100% хотят разрушить всё военное. Дороги повреждённые чинить начали, но кто это — непонятно. Из гражданских вроде, но не все местные. Сейчас, вроде тишина. По мне, пусть она везде будет.

Иван, Киев

Обстановка в Киеве в целом стабильная, но псы пытаются взять плацдармы вокруг Киева, чтобы высадить десант. Выходит так себе — их бьёт наша артиллерия, и остатки русских войск блуждают то там, то сям. Мораль бьёт потолок. Мы свои, мы защищаемся, мы готовы убить всех, кто дёрнется к нам. Уязвимые люди эвакуированы, все кто готов к бою — готовятся забрасывать русские танки и всячески сопротивляться.

Киевляне на полу станции метро. Фото Reuters

Есть два вида русских солдат — это срочники или контрактники, типа 2000+ года рождения, они идут на передовой умирать за Путина. Несколько отрядов сдались, но все, кто двигается в механизированных взводах, обычно, этого шанса не получают. Русские войска накрывают жилые кварталы. В Харькове ракеты втыкаются в центры улиц.

Что я обо всём этом думаю? На мою страну в пять утра напал е*****ый (безумный) сосед. Этого соседа нужно словить и выпотрошить публично, затем дождаться репараций, и уже потом думать об осторожном взаимодействии с позиции силы.

Путин реально верит в свою же пропаганду — что его тут будут встречать и радоваться. Но это не так. На каждую бронетехнику найдётся коктейль Молотова. На каждый самолёт — стингер. У вас нет шансов просто потому, что вы воюете за Путина, а мы за свою жизнь.

Интенсивная стрельба в, предположительно, Киеве

Я рассчитываю, что после окончания военных действий Россию ждёт развал на отдельные республики, возвращение Крыма и Донбасса, возможно — Кубани. Это если там захотят. Мы до последнего будем бороться, пока последний русский не ляжет удобрением.

Мария, ЛНР

Сейчас я в Ростовской области, но, насколько могу оценить, в ЛНР сейчас всё более-менее хорошо. Разве что идут залпы и многие не могут заснуть и переживают из-за грохота. Всех парней на госпредприятиях забирают в срочном порядке на фронт и через сутки отправляют на передовую. С пятью моими друзьями связь уже потеряна. Передвижение огромных колон военных с границы с РФ также есть.

Начиная с 2014 года, я регулярно видела российских солдат. Лично ко мне, 13-летней девочке, пьяный солдат РФ приставал на остановке и тыкал в лицо своим паспортом. Моя подруга училась в военно-спортивном классе, ездила на сборы ополченцев и знает, что русские там были.

Запись, описанная телеканалом RT так «Подразделения Народной милиции ЛНР переправляются через реку Северский Донец»

Эта война для меня очевидна — Россия в четыре утра напала на Украину. И это никак нельзя объяснить помощью и защитой ЛНР. Не знаю, что ждёт страну после военных действий, зависит от потерь и разрушений. Но всё, что связывает простых украинцев с простыми русскими, потеряно навсегда.

Даниил, Днепр

Я русскоязычный предприниматель, мне 33 года, родился в Петербурге, но проживший всю жизнь в Украине. У меня свой бизнес, по украинским меркам зарабатываю выше среднего. Очень зол на Россию за то, что она принесла войну в мою страну. Сейчас боюсь за свою жизнь и своих близких.

Петербургский билборд с Путиным, оправдывающим военные действия на Украине. Фото Reuters

В нашем городе, кроме первой ночи, когда нанесли ночной удар по военному складу, больше бомбёжек не было, боевых действий пока не было. Во всех соседних областях с севера-востока и юга уже были боевые действия. Сейчас на улицах пусто, машин 10% от обычного, много людей выехало на западную Украину. Мы находимся третий день дома. В городе комендантский час, практически все заведения (магазины, кафе) закрыты. В некоторых зданиях заколочены окна. С ужасом смотрим новости из Харькова и Киева, находясь на связи с друзьями из этих городов.

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Я и мои близкие шокированы, никто не ожидал нападения России, никто до последнего не верил. Я считаю, что в первую очередь виновата Россия, которая никак не может смириться с тем, что украинцы выбрали более тесные отношения с Евросоюзом и Западом. Но в то же время считаем себя полностью преданными Соединёнными Штатами и западными странами, которые не способствовали нормализации отношений моей страны с Россией.

Россия очень сильно просчиталась и думала, что здесь их будут встречать с цветами как освободителей. На самом деле они столкнулись с огромным сопротивлением и мобилизацией всего общества. Даже те, кто относились к России нейтрально или даже с лёгкой симпатией, сейчас просто ненавидят всё, что связано с Россией. Армия столкнулась с более боеспособной, мотивированной и намного лучше подготовленной украинской.

Мне кажется, первым делом Россия хочет взять Киев, поставить там свой марионеточный режим. Если не получится взять Киев и сменить власть в столице, то будут пробовать забрать юг Украины, отрезать страну от Азовского и Чёрного морей, и оккупировать восточноукраинские города.



Ничего хорошего для Украины я сейчас не вижу, какой бы ни был результат, к сожалению, после такого поведения соседа экономика будет уничтожена. Специалисты и «мозги» будут стремиться выехать любым способом в другие страны на ПМЖ, потому что люди будут бояться повторения этих событий и растить своих детей в опасности.

И в России такие же специалисты, молодёжь и «мозги» будут пытаться уехать. С радостью бы выехал за границу, участвовать в боевых действиях не хочу. Но в связи мобилизацией выехать могут только женщины. Хочу остаться неизвестным в связи с военным временем.

Влад, Львов

Львов пока что не постигли самые тяжёлые последствия: у нас нет взрывов и выстрелов в городе, но люди стоят с самого начала с первого дня в очередях в магазины и банкоматы, скупают всё, что можно. Продуктовые забиты битком: ни крупы, ни мяса. Длинные очереди на заправки, очереди в сторону границы (Львовская область граничит с Польшей).

В первый день у нас было полное отрицание. В тот момент, когда ты должен бежать в ближайшее убежище, мы думскроллили ленту и пытались понять, что происходит. Теперь всё иначе: под звуки сирен мы ходим в подвал, укрываться от возможных атак. Он небольшой, не шибко оборудованный, но спасибо, что есть любое место, где можно спрятаться. В подвале слушаем радио, ждём новости, когда скажут: «выходите, уже можно». Тревога обычно длится около часа.

Общественный транспорт в городе ходит, казалось бы, в полном составе. Трамваи забиты людьми. Люди едут на работу, люди уезжают в область. Много людей стоят на границе, три километра очередей, пять, десять, пятнадцать километров машин, полных женщин, детей и стариков, которых выпускают в оперативном порядке. Люди записываются в территориальную оборону, сдают кровь.

Мы планировали уехать, но наша обеспеченность нас подвела, да и успели только те, кто выехал до запрета на выезд для мужчин от 18 до 60 лет. У нас есть кот, его нельзя бросить, член семьи. Оставить мы его на границе — когда скажут, что без паспорта и прививок нельзя — ещё более безответственно, поэтому мы думали оставить его знакомым.

Я бы очень хотел, чтобы моя семья уехала. Но бабушке и дедушке не удалось вовремя уехать из Донецка, убедить мою девушку и её семью, брата, маму и отца уехать не удалось. Папа не знает, как ему жить за границей, он не знает языка, у них недостаточно сбережений и они не понимают, как обустроить свою жизнь.

Жители восточной Украины во Львове, фото Reuters

Думаю, что желание повлиять на мировой порядок и вписать себя в историю окончательно свели правящую верхушку России с ума. И разговоры или переговоры тут не помогут. Жить рядом с заведённой бомбой никому не посоветуешь. Любые договорённости с Россией — это ненадёжно, недальновидно и не подлежат рассмотрению. Боль, скорбь, благодарность нашим защитникам и надежда на то, что это больше никогда не повторится.