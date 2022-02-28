Украина и Россия несколько дней давали разные данные о пограничниках с острова Змеиный. Теперь Киев заявил — они живы Статьи редакции
С военными с острова не могли связаться из-за уничтоженной связи и посчитали погибшими: Зеленский даже пообещал выдать награды посмертно.
После захвата Россией острова Змеиный в Чёрном море президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при обороне острова погибли 13 пограничников. Он также представил военных к награде Героя Украины посмертно. Минобороны России дало другие данные: пограничников было 82, они остались живы и добровольно сдались в плен.
Украинский остров Змеиный расположен в Чёрном море недалеко от границы с Румынией. Рядом с островом на шельфе находятся богатые запасы нефти и газа. После распада СССР Змеиный стал предметом территориального спора между Украиной и Румынией. В феврале 2009 его решил Международный суд ООН в Гааге: инстанция признала Змеиный островом, а не скалой, чего добивалась Румыния.
24 февраля Военно-морские силы Украины сообщили, что территорию острова обстреляла артиллерия крейсера «Москва» и патрульного корабля «Василий Быков». После этого на Змеиный совершили авиационный налёт российским «Су-24». Позже Погранслужба Украины опубликовала запись предполагаемого сообщения российских военных, адресованных украинским военным на острове.
К вечеру стало известно, что остров Змеиный оказался захвачен российскими военными. В ночь на 25 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко в личном телеграм-канале опубликовал аудиозапись с переговорами между «российским кораблём» и украинскими пограничниками. На записи в ответ на призыв «сложить оружие» другой мужской голос отвечает: «Русский военный корабль, иди н***й [к чёрту]». Геращенко утверждает, что после этого разговора начался удар по Змеиному.
Осторожно, в аудиозаписи есть нецензурная лексика.
Последующие данные о том, что случилось с украинскими военными, разнятся.
- Президент Украины заявил, что при обороне Змеиного погибли все 13 украинских пограничников. Он подчеркнул, что военные «защищали остров до последнего», и пообещал присвоить каждому из них звание Героя Украины посмертно.
- В Минобороны России рассказали, что с украинских военных взяли подписки об отказе от участия в боевых действиях и пообещали в скором времени отправить домой.
- Всех их доставили в Севастополь, откуда и отправят на Украину.
- В доказательство российские информационные агентства опубликовали видеозаписи раздачи российскими военными сухого пайка украинским солдатам.
28 февраля ВМС Украины сообщили, что взятые в плен российскими военными украинские морские пехотинцы и пограничники живы и готовы отправляться на родину.
В ведомстве отметили, что российские солдаты разрушили инфраструктуру острова: маяк, вышки и антенны. Именно поэтому связь со Змеиным прервалась.При этом в ВМС Украины не уточнили точное количество военных с острова.
А как с пеной у рта местная малышня пенила тут. У людей абсолютно отсутствует критическое мышление и понимание вообще, что такое пропаганда, которая работает с обеих сторон.
не чувак, тут скорее куда серьезней чем критическое мышление. Думаю они просто шизы по большей части, а от весны и войны началось обострение.
Человек с отсутствием критического мышления просто не может сделать правильные выводы сам, а укро и лахта дроны именно отказываются верить в факты и чуть что как дикие огрызаются
Как? То есть они не знали количество личного состава на острове? Что за цифра 13 ? Учитывая что это остров и есть вероятность лишиться связи их сразу похоронили и побыстрее зеленку в эфир поставили. А как пошли видосы МО РФ так это тут выставили фейком. А по факту то всё наоборот оказалось
Причет тут что скрывает РФ? Здесь обосрались украинцы. Причем пошли на это намеренно, исключительно в пропагандистских целях
Притом что даже если Украинская сторона намеренно пошла на занижение потерь (на что имеют некое моральное право, боевой дух нации в их ситуации не помешает, и то нужно услышать объяснение от украинской стороны сначала), это несравнимо с тем как вооруженные силы рф ссут на лицо патриотикам и родственникам погибших скрывая судьбу солдат и рассказывая про отсутсвие потерь.
Лицемерие местных патриотов вызывает восхищение
Лол, разговоры в духе госдолг США. Ты просто не в состоянии признать, что Зеля дешево напиздел, причем заранее все понимая тупо ради своего рейтинга
Сама мысль тебя коробит, поэтому приплетаешь совершенно другие темы
С демагогами не общаюсь. Тут через полчаса дойдем до динозавров с твоим перескакиванием с темы на тему
Скорее судить будут за сдачу
На мэров некоторых городов уже завели дела за измену родине.
Такая пропаганда, что они сами признали, что ошиблись?
В количестве пограничников тоже ошиблись, не знали, сколько их служит на острове?
В количестве пограничников тоже ошиблись
Пруфы будут?
Ебнулся?
Так будут или нет?
взятые в плен российскими военными украинские морские пехотинцы и пограничники
Статьи читаете дальше заголовка?
Пусть сначала раскрутят это признание также, как раскрутили фейк про доблестных мертвых пограничников.
В УНИАН запостили, у себя в фэйсбуке - тоже. Что тебе не нравится?
Фото и видео с ними еще позавчера были, тогда ВМС конечно признать не могла, в лица их не знает)
Ну, малышня она на то... их так дохуя тут, что это уже просто фон
Почему TJ не предпринимает никаких мер по ограничению возможности постить что-то здесь с новых аккаунтов? То, что в последние дни здесь происходит — уничтожает ресурс.
Да хз. Вроде всегда так было, расстраивает скорее то, что посты одностороннего толка, альтернативное мнение отсутствует
Это не расстраивает это бесит
Потому что вбросы/танцы на костях/лютый агит-проп/поливание собственной страны говном отлично аккумулируют максимальный трафик, набирают максимальное количество просмотров и призваны эскалировать ненависть. Во времена, когда владельцы ресурсов ввиду наивного пубертата и отсутствия яичек потворствуют подобному треш-шапито странно вопрошать подобное. Казалось бы, это должно быть сейчас многим понятно и очевидно.
поливание собственной страны говном
Собственной страны блять )
каким же надо быть недалёким и закомплексованным, чтобы в своей голове прятать очевидное зло за дешёвым гнилым патриотизмом. да-да расскажи какую-нибудь хуйню что не всё так однозначна, ещё словечек для красного словца накидай )
Мне тут шизик в соседнем посте доказывал, что постить фейки - это на самом деле "укол дофамина" и "это они так задействуют магическое мышление".
Видимо, очередной марафон Блиновской прошёл...
И упс и слава богу
это кстати факт. Что то кремлеботы и машина пропаганды оказались не настолько круты, как их малюют
Стоит возразить, что у массового российского обывателя нет даже зачатков панических настроений. Отдельные личности задумываются только об отсутствии сообщений о потерях. Оголтелая пропаганда работает на целевую аудиторию, и как видно весьма успешно ...
Вход в комментарии в сменной обуви
Говорю же пиздоболы сказочники
Украина не знала сколько там пограничников?
А если знала зачем было пиздеть?
Мы думали, что они мертвы потому что молчали это какая то хуйня
Эта как ты говоришь хуйня актёру процентов 10 рейтинга набросило так что не надо
Думаю, там было 13 пограничников, а остальные — морпехи.
Морпехи типа хероев не заслуживают?
Уже ведь писали где-то, что 13 это кто несли дежурство в тот день и думали, что они погибли. Остальные это те, кто не несли дежурство в тот день. В сумме их на острове было не 13, а больше.
Спасибо, что пост не про обсирание РФ. И спасибо, что живые.
https://tjournal.ru/544375
Предлагаю в лишний раз посмотреть на клоунов в комментариях
Щас быстро переобуются
Кайф, немножко повеселило)))
Короче говоря, напиздели с обеих сторон.
Как Россия напиздела конкретно в этом случае?
Ну не признавать же прям полностью.
Не пойму ликования, типа, Украина обосралась. Запись с посыланием русского корабля вполне может быть реальной. Послали, а затем русские хуярнули по строениям вокруг и средствам связи, и связь оборвалась. Затем русский десант высадился и завернул всех в плен. А Украина посчитала их погибшими.
Уважаю, что Украина призналась в ошибке и рад, что ребята живы.
Не пойму ликования
Да все вполне понятно, что с одной что с другой стороны сейчас огромное количество лжи, недостоверной информации, а то и мистификации (привет, Призрак Киева), причем по вполне очевидным причинам эта самая ложь с одной стороны - поддерживается и масштабируется, с другой - утопает в минусах и обвинениях в ватничестве, и это не всем нравится
Ну, хз, у нас нет возможности проверять фейк или не фейк. Кому больше симпатизируем, тем и верит. Я предпочитаю верить Украине, ибо они сейчас обороняются на своей земле и по-сути имеют право выживать как могут.
Ну я в принципе примерно об этом и говорю
Всей Украиной 4 дня плясали на костях этих ребят, а ты их уважаешь за это, молодец хули.
Украина, как я понимаю, непреднамеренно заблуждалась. Ничего плохого не вижу, учитывая, что в условиях творящего пиздеца принять заблуждение за правду можем даже мы, мудрые всевидящие пользователи тж. Кто-то 4 дня мусолит пограничников, а кто-то 80 лет дрочит на 28 панфиловцев.
Все они понимали, смерть этих ребят просто была выгодной красивой историей. Вот только отрицать то, что они живы дальше уже было невозможно. Сейчас стараются минимизировать репутационные потери
Вот только отрицать то, что они живы дальше уже было невозможно
Если бы они это не подтвердили, то все бы так и думали.
Откуда ты можешь знать, понимали или нет? У тебя свой человек в отделе пропаганды Украины что ли есть? Первые дни войны это всегда пиздец и хаос, где хер разберешь что и как.
Теперь улюлюкающие будут писать, что все видео фейк)
Пусть пишут. Когда это все начнёт у них всплывать, тогда до них и дойдёт
Уважаю, что Украина призналась в ошибке
а они могли бы и дальше их мертвецами признавать?)
Верить фейкам мы не бросим
Где в Казахстане к русским лучше относятся? На севере?
Да вроде везде, но на севере русских больше
Ну я, например, тоже проверила, что они погибли, хотя фраза с посыланием корабля и число героических пограничников настораживало дешёвой мифологизацией, которую так любит военная пропаганда. 13 пограничников, 28 панфиловцев, 7 самураев. Итд, Чтобы хорошо смотрелось на постере фильма.
Но люди продолжают на это покупаться снова и снова.
Честно, похуй на героизм. Хорошо что остались живы и когда этот пиздец закончится вернутся к семьям
А вместо награды пускай РФия лучше платит репарации
Это охуенно
Их на видео больше 20-ти, а украинская сторона заявляла про личный состав на острове в размере 13 людей. Кто-то?
Всё они знали. И про количество личного состава, и про то что если не выходят на связь - не значит что убили. Решили разыграть карту боевых ребят посылающих нахуй русский крейсер. Зато весь инет ржёт над русскими которых бравые парни перед смертью нахуй посылают
Если хочешь помочь узнать правду, можешь помочь. А так не знаю смысл переписываться. Я среди них не могу найти единственного военного, который действительно засветился на видео.
Говорилось о 80+ солдат
Всё-таки напиздели, получается. Зря, но за выживших радостно.
Пиздежь на пиздеже:
я писал, что странное представление "я русский корабль", да и 13 человек мало, так и оказалось.
Это была пародия на видео 10-летней давности, вы просто не выкупили
https://youtu.be/FIeKKk2FQ5c?t=46
Даже русский военный корабль присутствует.
Никогда такого не было, и вот опять
З.Ы.
и хорошо, что живы
Пока ждем в комментариях пользователей с украинским флагом на аватарке.
Спасибо, что пост не про обсирание РФ. И спасибо, что живые.
МинОбороны три дня внаглую врёт и не признаёт потери среди русских солдат, несмотря на документальные доказательства обратного
Вата: (молчит)
Роскомпозор блокирует и цензурирует все каналы поиска информации о пленных русских для их семей, плачущие лбы лет 20-ти оказываются выписаны из армии ещё вчера
Вата: (молчит)
Многочисленные видео с заглохшей техникой и растерянными солдатами, которые просят банальной солярки, потому что свою давно всю украли
Вата: (молчит)
Не прекращается вранье про "удары только по боевым объектам", несмотря на огромное количество зафиксированных разрушений мирных объектов с потерями среди гражданских
Вата: (молчит)
Украина напиздела про пару десятков пограничников с одного отдельного взятого острова
Вата: АГА ВОТ ВИДИТЕ НИКОМУ НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ ОБЕ СТОРОНЫ ПЛОХИЕ ВСЕ ВРУТ ВЕЗДЕ ФЕЙКИ ПРАВДЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЕСТЬ ТОЛЬКО ПУТИН
Как так, на них уже похоронки выписали и звания героев. Хорошо что живые, но как быть теперь. Звания отменят теперь чтоли?
Получается так
неа, это не важно
Придется их закапывать. Не терять же деньги
невелико дело
другим наградят
Поглядим сколько ещё пиздежа всплывет, впрочем вторжение это все равно не оправдывает
@Семен Семеныч к ответу
А ведь русские корабли теперь не перестанут нахуй посылать...
Это хорошо
спасибо за голос разума
Вот вы срётесь, а погранцы просто намёка от зеленского не поняли.
Какой там гарнизон-то был в итоге?
Обычно эта страна сохраняет нейтралитет.
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