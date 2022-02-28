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Истории
Сергей Исенеков

Украина и Россия несколько дней давали разные данные о пограничниках с острова Змеиный. Теперь Киев заявил — они живы Статьи редакции

С военными с острова не могли связаться из-за уничтоженной связи и посчитали погибшими: Зеленский даже пообещал выдать награды посмертно.

85 85 комментариев
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Украинские солдаты с острова Змеиный в Севастополе. Фото «Вести Севастополя»

После захвата Россией острова Змеиный в Чёрном море президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при обороне острова погибли 13 пограничников. Он также представил военных к награде Героя Украины посмертно. Минобороны России дало другие данные: пограничников было 82, они остались живы и добровольно сдались в плен.

Украинский остров Змеиный расположен в Чёрном море недалеко от границы с Румынией. Рядом с островом на шельфе находятся богатые запасы нефти и газа. После распада СССР Змеиный стал предметом территориального спора между Украиной и Румынией. В феврале 2009 его решил Международный суд ООН в Гааге: инстанция признала Змеиный островом, а не скалой, чего добивалась Румыния.

24 февраля Военно-морские силы Украины сообщили, что территорию острова обстреляла артиллерия крейсера «Москва» и патрульного корабля «Василий Быков». После этого на Змеиный совершили авиационный налёт российским «Су-24». Позже Погранслужба Украины опубликовала запись предполагаемого сообщения российских военных, адресованных украинским военным на острове.

К вечеру стало известно, что остров Змеиный оказался захвачен российскими военными. В ночь на 25 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко в личном телеграм-канале опубликовал аудиозапись с переговорами между «российским кораблём» и украинскими пограничниками. На записи в ответ на призыв «сложить оружие» другой мужской голос отвечает: «Русский военный корабль, иди н***й [к чёрту]». Геращенко утверждает, что после этого разговора начался удар по Змеиному.

Осторожно, в аудиозаписи есть нецензурная лексика.

Последующие данные о том, что случилось с украинскими военными, разнятся.

  • Президент Украины заявил, что при обороне Змеиного погибли все 13 украинских пограничников. Он подчеркнул, что военные «защищали остров до последнего», и пообещал присвоить каждому из них звание Героя Украины посмертно.
  • В Минобороны России рассказали, что с украинских военных взяли подписки об отказе от участия в боевых действиях и пообещали в скором времени отправить домой.
  • Всех их доставили в Севастополь, откуда и отправят на Украину.
  • В доказательство российские информационные агентства опубликовали видеозаписи раздачи российскими военными сухого пайка украинским солдатам.
Видео ТАСС

28 февраля ВМС Украины сообщили, что взятые в плен российскими военными украинские морские пехотинцы и пограничники живы и готовы отправляться на родину.

В ведомстве отметили, что российские солдаты разрушили инфраструктуру острова: маяк, вышки и антенны. Именно поэтому связь со Змеиным прервалась.При этом в ВМС Украины не уточнили точное количество военных с острова.

Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были тщетны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации России не позволили доставить подмогу за морскими пехотинцами.

Мы очень рады узнать, что наши братья живы и здоровы. Требуем от России немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины.

ВМС Украины

#новости #войнасукраиной

85 85 комментариев
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85 комментариев
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Андрей Стаховский

А как с пеной у рта местная малышня пенила тут. У людей абсолютно отсутствует критическое мышление и понимание вообще, что такое пропаганда, которая работает с обеих сторон.

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49
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aboba

не чувак, тут скорее куда серьезней чем критическое мышление. Думаю они просто шизы по большей части, а от весны и войны началось обострение.
Человек с отсутствием критического мышления просто не может сделать правильные выводы сам, а укро и лахта дроны именно отказываются верить в факты и чуть что как дикие огрызаются

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4
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Целесообразный завод

ой блять сразу раскукарекались борцуны с повесткой. И позорные шаблончики про возраст тут как тут.

Тот факт что эти люди живые, что конкретно поменял и о какой пропаганде идёт речь? Как украина в данном случае обманывала людей, если они не выходили на связь

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–6
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David Beckham

Как? То есть они не знали количество личного состава на острове? Что за цифра 13 ? Учитывая что это остров и есть вероятность лишиться связи их сразу похоронили и побыстрее зеленку в эфир поставили. А как пошли видосы МО РФ так это тут выставили фейком. А по факту то всё наоборот оказалось

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6
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Целесообразный завод

То что патриотиков тут волнует, что украинская сторона назвала цифру 13 а не (другая цифра), в то время как российская сторона скрывает от родни судьбу солдатов, много говорит о том что это не патриотизм, а позорные комплексы и лишь укрепляет веру в свои убеждения

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1
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amd

Причет тут что скрывает РФ? Здесь обосрались украинцы. Причем пошли на это намеренно, исключительно в пропагандистских целях

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0
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Целесообразный завод

Притом что даже если Украинская сторона намеренно пошла на занижение потерь (на что имеют некое моральное право, боевой дух нации в их ситуации не помешает, и то нужно услышать объяснение от украинской стороны сначала), это несравнимо с тем как вооруженные силы рф ссут на лицо патриотикам и родственникам погибших скрывая судьбу солдат и рассказывая про отсутсвие потерь.

Лицемерие местных патриотов вызывает восхищение

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0
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amd

Лол, разговоры в духе госдолг США. Ты просто не в состоянии признать, что Зеля дешево напиздел, причем заранее все понимая тупо ради своего рейтинга

Сама мысль тебя коробит, поэтому приплетаешь совершенно другие темы

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3
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Целесообразный завод

слился качественно, молодец

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0
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amd

С демагогами не общаюсь. Тут через полчаса дойдем до динозавров с твоим перескакиванием с темы на тему

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1
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Целесообразный завод

разговоры в духе госдолг США
вообще вся эта тема вызвана тем что патриотики пальцем тычут "да вы посмотрите как врут эти хохлы", так что ты ничем не отличаешься )

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–1
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Детский браслет

Героев им теперь не дадут?

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–3
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Av Av

Скорее судить будут за сдачу

На мэров некоторых городов уже завели дела за измену родине.

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0
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Пп Пп

Такая пропаганда, что они сами признали, что ошиблись?

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2
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Андрей Стаховский

В количестве пограничников тоже ошиблись, не знали, сколько их служит на острове?

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3
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Пп Пп

В количестве пограничников тоже ошиблись
 Пруфы будут?

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1
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Андрей Стаховский

Ебнулся?

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–1
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Пп Пп

Так будут или нет?

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0
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Конь Федерации

взятые в плен российскими военными украинские морские пехотинцы и пограничники
 Статьи читаете дальше заголовка?

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0
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Кирилл Карамазов

Пусть сначала раскрутят это признание также, как раскрутили фейк про доблестных мертвых пограничников.

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–1
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Пп Пп

В УНИАН запостили, у себя в фэйсбуке - тоже. Что тебе не нравится?

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1
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Av Av

Фото и видео с ними еще позавчера были, тогда ВМС конечно признать не могла, в лица их не знает)

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0
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Ilya Grigöryev

Ну, малышня она на то... их так дохуя тут, что это уже просто фон

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0
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Андрей Стаховский

Почему TJ не предпринимает никаких мер по ограничению возможности постить что-то здесь с новых аккаунтов? То, что в последние дни здесь происходит — уничтожает ресурс.

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7
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Ilya Grigöryev

Да хз. Вроде всегда так было, расстраивает скорее то, что посты одностороннего толка, альтернативное мнение отсутствует

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3
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David Beckham

Это не расстраивает это бесит

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0
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Evgeny Kovalyov

Потому что вбросы/танцы на костях/лютый агит-проп/поливание собственной страны говном отлично аккумулируют максимальный трафик, набирают максимальное количество просмотров и призваны эскалировать ненависть. Во времена, когда владельцы ресурсов ввиду наивного пубертата и отсутствия яичек потворствуют подобному треш-шапито странно вопрошать подобное. Казалось бы, это должно быть сейчас многим понятно и очевидно.

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2
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Целесообразный завод

поливание собственной страны говном
Собственной страны блять )

каким же надо быть недалёким и закомплексованным, чтобы в своей голове прятать очевидное зло за дешёвым гнилым патриотизмом. да-да расскажи какую-нибудь хуйню что не всё так однозначна, ещё словечек для красного словца накидай )

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1
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Сергей Махалов

Мне тут шизик в соседнем посте доказывал, что постить фейки - это на самом деле "укол дофамина" и "это они так задействуют магическое мышление".

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1
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Evgeny Kovalyov

Видимо, очередной марафон Блиновской прошёл...

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0
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флутер погромист

И упс и слава богу

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32
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Открытый цветок

Поэтому стоит делить украинские сообщения на пять.

И проверять все источники.

Но Путин и РФ все равно проиграли инфовойну, этот эпизод ничего не изменит.

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21
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aboba

это кстати факт. Что то кремлеботы и машина пропаганды оказались не настолько круты, как их малюют

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9
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Michael Sailor

Стоит возразить, что у массового российского обывателя нет даже зачатков панических настроений. Отдельные личности задумываются только об отсутствии сообщений о потерях. Оголтелая пропаганда работает на целевую аудиторию, и как видно весьма успешно ...

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0
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Сержант Волков

Вход в комментарии в сменной обуви

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23
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David Beckham

Говорю же пиздоболы сказочники

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16
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Виталий Чухнов

Украина не знала сколько там пограничников?
А если знала зачем было пиздеть?
Мы думали, что они мертвы потому что молчали это какая то хуйня

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10
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David Beckham

Эта как ты говоришь хуйня актёру процентов 10 рейтинга набросило так что не надо

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6
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Конь Федерации

Думаю, там было 13 пограничников, а остальные — морпехи.

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1
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David Beckham

Морпехи типа хероев не заслуживают?

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–1
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Pipez 999

Уже ведь писали где-то, что 13 это кто несли дежурство в тот день и думали, что они погибли. Остальные это те, кто не несли дежурство в тот день. В сумме их на острове было не 13, а больше.

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0
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Дратути

Спасибо, что пост не про обсирание РФ. И спасибо, что живые.

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8
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Сержант Волков

https://tjournal.ru/544375
Предлагаю в лишний раз посмотреть на клоунов в комментариях

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8
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Никита Дровняшин

Щас быстро переобуются

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0
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Артем Куприянов

Кайф, немножко повеселило)))

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–2
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Andrey Vasilev

Короче говоря, напиздели с обеих сторон.

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2
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Кирилл Карамазов

Как Россия напиздела конкретно в этом случае?

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2
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amd

Ну не признавать же прям полностью.

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3
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Gedevan
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0
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Конь Федерации

Не пойму ликования, типа, Украина обосралась. Запись с посыланием русского корабля вполне может быть реальной. Послали, а затем русские хуярнули по строениям вокруг и средствам связи, и связь оборвалась. Затем русский десант высадился и завернул всех в плен. А Украина посчитала их погибшими.
Уважаю, что Украина призналась в ошибке и рад, что ребята живы.

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6
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Никита Дровняшин

Не пойму ликования
 Да все вполне понятно, что с одной что с другой стороны сейчас огромное количество лжи, недостоверной информации, а то и мистификации (привет, Призрак Киева), причем по вполне очевидным причинам эта самая ложь с одной стороны - поддерживается и масштабируется, с другой - утопает в минусах и обвинениях в ватничестве, и это не всем нравится

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0
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Конь Федерации

Ну, хз, у нас нет возможности проверять фейк или не фейк. Кому больше симпатизируем, тем и верит. Я предпочитаю верить Украине, ибо они сейчас обороняются на своей земле и по-сути имеют право выживать как могут.

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4
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Никита Дровняшин

Ну я в принципе примерно об этом и говорю

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–1
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Кирилл Карамазов

Всей Украиной 4 дня плясали на костях этих ребят, а ты их уважаешь за это, молодец хули.

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–4
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Конь Федерации

Украина, как я понимаю, непреднамеренно заблуждалась. Ничего плохого не вижу, учитывая, что в условиях творящего пиздеца принять заблуждение за правду можем даже мы, мудрые всевидящие пользователи тж. Кто-то 4 дня мусолит пограничников, а кто-то 80 лет дрочит на 28 панфиловцев.

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2
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Кирилл Карамазов

Все они понимали, смерть этих ребят просто была выгодной красивой историей. Вот только отрицать то, что они живы дальше уже было невозможно. Сейчас стараются минимизировать репутационные потери

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–1
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Пп Пп

Вот только отрицать то, что они живы дальше уже было невозможно
 Если бы они это не подтвердили, то все бы так и думали.

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0
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Конь Федерации

Откуда ты можешь знать, понимали или нет? У тебя свой человек в отделе пропаганды Украины что ли есть? Первые дни войны это всегда пиздец и хаос, где хер разберешь что и как.

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0
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Andrii

Теперь улюлюкающие будут писать, что все видео фейк)

Пусть пишут. Когда это все начнёт у них всплывать, тогда до них и дойдёт

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0
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Владислав Мазур

Уважаю, что Украина призналась в ошибке
а они могли бы и дальше их мертвецами признавать?)

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0
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alexferman

Верить фейкам мы не бросим

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4
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Av Av

Где в Казахстане к русским лучше относятся? На севере?

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0
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alexferman

Да вроде везде, но на севере русских больше

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0
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Tata Kindred

Ну я, например, тоже проверила, что они погибли, хотя фраза с посыланием корабля и число героических пограничников настораживало дешёвой мифологизацией, которую так любит военная пропаганда. 13 пограничников, 28 панфиловцев, 7 самураев. Итд, Чтобы хорошо смотрелось на постере фильма.
Но люди продолжают на это покупаться снова и снова.

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5
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Shitizen

Честно, похуй на героизм. Хорошо что остались живы и когда этот пиздец закончится вернутся к семьям

А вместо награды пускай РФия лучше платит репарации

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1
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Electrik Laserland

Это охуенно

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4
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Bohdan Vald

Их на видео больше 20-ти, а украинская сторона заявляла про личный состав на острове в размере 13 людей. Кто-то?

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1
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David Beckham

Всё они знали. И про количество личного состава, и про то что если не выходят на связь - не значит что убили. Решили разыграть карту боевых ребят посылающих нахуй русский крейсер. Зато весь инет ржёт над русскими которых бравые парни перед смертью нахуй посылают

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5
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Bohdan Vald

Если хочешь помочь узнать правду, можешь помочь. А так не знаю смысл переписываться. Я среди них не могу найти единственного военного, который действительно засветился на видео.

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0
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David Beckham

Говорилось о 80+ солдат

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–2
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Дмитрий Чехов

Всё-таки напиздели, получается. Зря, но за выживших радостно.

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2
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Sigzmund

Пиздежь на пиздеже:
я писал, что странное представление "я русский корабль", да и 13 человек мало, так и оказалось.

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2
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Владимир Горячев

Это была пародия на видео 10-летней давности, вы просто не выкупили
https://youtu.be/FIeKKk2FQ5c?t=46
Даже русский военный корабль присутствует.

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1
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Константин Курасов

Никогда такого не было, и вот опять
З.Ы.
и хорошо, что живы

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2
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Сергей Махалов

Пока ждем в комментариях пользователей с украинским флагом на аватарке.

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2
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Дратути

Спасибо, что пост не про обсирание РФ. И спасибо, что живые.

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0
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Никита Рогожин

МинОбороны три дня внаглую врёт и не признаёт потери среди русских солдат, несмотря на документальные доказательства обратного
 Вата: (молчит)
Роскомпозор блокирует и цензурирует все каналы поиска информации о пленных русских для их семей, плачущие лбы лет 20-ти оказываются выписаны из армии ещё вчера
 Вата: (молчит)
Многочисленные видео с заглохшей техникой и растерянными солдатами, которые просят банальной солярки, потому что свою давно всю украли
 Вата: (молчит)
Не прекращается вранье про "удары только по боевым объектам", несмотря на огромное количество зафиксированных разрушений мирных объектов с потерями среди гражданских
 Вата: (молчит)
Украина напиздела про пару десятков пограничников с одного отдельного взятого острова
 Вата: АГА ВОТ ВИДИТЕ НИКОМУ НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ ОБЕ СТОРОНЫ ПЛОХИЕ ВСЕ ВРУТ ВЕЗДЕ ФЕЙКИ ПРАВДЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ ЕСТЬ ТОЛЬКО ПУТИН

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2
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Валерий Пыпин

Как так, на них уже похоронки выписали и звания героев. Хорошо что живые, но как быть теперь. Звания отменят теперь чтоли?

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1
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Сержант Волков

Получается так

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–1
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Baileys

неа, это не важно

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0
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Антон Лисин

Придется их закапывать. Не терять же деньги

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–7
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Lolllp

невелико дело
другим наградят

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0
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DD

Поглядим сколько ещё пиздежа всплывет, впрочем вторжение это все равно не оправдывает

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1
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Антон Лисин

Нагнетали обстановку, суки

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–1
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Сержант Волков

@Семен Семеныч к ответу

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1
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Йож Бойовый

А ведь русские корабли теперь не перестанут нахуй посылать...

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Антон Лисин

Нагнетали обстановку, суки

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–1
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Картошка Фри

Это хорошо

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0
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Иван Дмитриев

спасибо за голос разума

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0
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Александр Иванов

Вот вы срётесь, а погранцы просто намёка от зеленского не поняли.

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0
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Владимир Горячев

Какой там гарнизон-то был в итоге?

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–1
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