С военными с острова не могли связаться из-за уничтоженной связи и посчитали погибшими: Зеленский даже пообещал выдать награды посмертно.

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Украинские солдаты с острова Змеиный в Севастополе. Фото «Вести Севастополя»



После захвата Россией острова Змеиный в Чёрном море президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при обороне острова погибли 13 пограничников. Он также представил военных к награде Героя Украины посмертно. Минобороны России дало другие данные: пограничников было 82, они остались живы и добровольно сдались в плен.

Украинский остров Змеиный расположен в Чёрном море недалеко от границы с Румынией. Рядом с островом на шельфе находятся богатые запасы нефти и газа. После распада СССР Змеиный стал предметом территориального спора между Украиной и Румынией. В феврале 2009 его решил Международный суд ООН в Гааге: инстанция признала Змеиный островом, а не скалой, чего добивалась Румыния.

24 февраля Военно-морские силы Украины сообщили, что территорию острова обстреляла артиллерия крейсера «Москва» и патрульного корабля «Василий Быков». После этого на Змеиный совершили авиационный налёт российским «Су-24». Позже Погранслужба Украины опубликовала запись предполагаемого сообщения российских военных, адресованных украинским военным на острове.

К вечеру стало известно, что остров Змеиный оказался захвачен российскими военными. В ночь на 25 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко в личном телеграм-канале опубликовал аудиозапись с переговорами между «российским кораблём» и украинскими пограничниками. На записи в ответ на призыв «сложить оружие» другой мужской голос отвечает: «Русский военный корабль, иди н***й [к чёрту]». Геращенко утверждает, что после этого разговора начался удар по Змеиному.

Осторожно, в аудиозаписи есть нецензурная лексика.

Последующие данные о том, что случилось с украинскими военными, разнятся.

Президент Украины заявил, что при обороне Змеиного погибли все 13 украинских пограничников. Он подчеркнул, что военные «защищали остров до последнего», и пообещал присвоить каждому из них звание Героя Украины посмертно.

В Минобороны России рассказали, что с украинских военных взяли подписки об отказе от участия в боевых действиях и пообещали в скором времени отправить домой.



Всех их доставили в Севастополь, откуда и отправят на Украину.



В доказательство российские информационные агентства опубликовали видеозаписи раздачи российскими военными сухого пайка украинским солдатам.



Видео ТАСС



28 февраля ВМС Украины сообщили, что взятые в плен российскими военными украинские морские пехотинцы и пограничники живы и готовы отправляться на родину.

В ведомстве отметили, что российские солдаты разрушили инфраструктуру острова: маяк, вышки и антенны. Именно поэтому связь со Змеиным прервалась.При этом в ВМС Украины не уточнили точное количество военных с острова.