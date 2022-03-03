TJ изучил готовые презентации, что рассылают учителям в регионы, и пообщался с несколькими из них об отношении к подобным урокам.

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28 февраля «Медиазона» рассказала о «методичке», по которой с 1 марта российским школьникам рассказывают о причинах «специальной военной операции». Такие уроки назначены в разных регионах, в том числе в Москве, Калужской, Сахалинской и Тульской областей. Вдобавок, утром 3 марта Минпросвещения РФ провела для школьников всероссийский открытый урок «Защитники мира», посвящённый «освободительной миссии на Украине».

TJ пообщался с несколькими преподавателями и учеником, которые подтвердили — уроки действительно прошли. TJ также получил от преподавателя в Краснодарском крае предполагаемые методички. Среди них не только те материалы, которые уже публиковались, но и полные примеры презентации и сценарии уроков.

О чём говорится в лекциях и как выглядят презентации

Как сказано в сценарии уроков истории «Моя страна», их цель — «основываясь на достоверных фактах и документах сформировать у учеников школы адекватную позицию по вопросу проведения Вооружёнными силами России специальной миротворческой операции по защите Донецкой и Луганской народных Республик».

Сценарии уроков подготовлены для среднего (6-8 классы) и старшего звена школы (9-11 классы), но тезисы и доводы в презентациях примерно одинаковые.

В пересказе тезисов для школьников есть эмоционально окрашенные слова и выражения, которые могут быть оскорбительными. Мы сохранили их, чтобы точно передать содержание материалов.

Война — ужасное событие, но есть силы, которые ненавидят Россию и пытаются втянуть её в войну. Это нужно остановить, как наши деды и прадеды в 1941 году остановили фашизм. Сейчас режим Украины ведёт войну против России, это тоже самое.

Украина как самостоятельное государство возникло в 1917 году, руководитель государства Симон Петлюра буквально ненавидел Россию и русских. Потом советские лидеры начали «дарить» Украине территории — Новороссия, Крым, Днепропетровск, Донецк, Луганск, Харьков, Одесса и другие города области не имели отношения к украинской культуре, но уважали её, так как их объединяла Россия.



После развала СССР Россия помогала Украине экономически, передав на помощь стране около 300 миллиардов долларов. Всё это — чтобы братский народ жил и работал, чтобы рождались и учились дети. Однако вместо этого на Украине появлялось всё больше ненавистников России и русских, которые издевались над героями Великой Отечественной Войны. Среди радикальной молодёжи стал популярен лозунг «Москалей на виселицы».



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Причина этих явлений — фашизм и ненависть к русским. Она воспитывается даже через гимн, в стихотворении для которого русских называют «москалями погаными». Нынешняя Украина пронизана фашизмом и его пропагандой. В 2014 году этот фашистский режим в ходе антигосударственного переворота захватил власть: с фашистской символикой, работой нацистских организаций, факельными шествиями и чествованиями гитлеровских пособников. Главной идеологической темой стала ненависть к России и «москалям».

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Новая власть подчинялась заокеанским кураторам — они дали задание победить Россию любой ценой, «бороться с Россией до последнего украинца». Тогда же в Доме профсоюзов в Одессе сожгли более 40 человек за то, что они говорили на русском и не признали фашистский режим. А следующие восемь лет власть бомбила Донецкую и Луганскую области, не считаясь с мирными жизнями. Те хотели немного — чтобы русский язык у них в области стал вторым государственным, и чтобы регионы имели большую автономность.

Россия помогала регионам, хотя на неё усиливали давление американские и западные партнёры. За семь лет в Донбассе убили 14 тысяч человек, из них 150 детей. Была создана международная комиссия с представителями Германии, Франции, Украины и России. Они заключили Минские соглашения, которые предусматривали удовлетворение требований ЛНР и ДНР, но этого не произошло. Украинская хунта нарушила все обязательства, а западные партнёры накачивали её оружием.

Не все жители Украины поддались на пропаганду ненависти и нацизма, но режим контролируют именно русофобы, которые годами оболванивали свою армию, воспитывая в ней ненависть и стремление атаковать Россию. Через три-четыре года Россия столкнулась бы с войной на истребление и порабощение, в том числе с использованием ядерного оружия, как заявил Владимир Зеленский.

Происходящее на Украине сейчас — это принуждение к миру. Президент и армия используют силы профессиональных войск, чтобы уничтожить военный потенциал фашистского государства, созданного с целью покорить Россию. Иначе грянет большая война, в которой потребуется, как в 1941 году, призывать резервистов и всех совершеннолетних на войну.

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Дорогие ребята! Безусловно, это тяжёлая правда. Но, как сказал один известный герой фильма Данила Багров: «В чём сила, брат? Сила в правде». И вы должны её знать. [...]

Любая война — зло, как и любая несправедливость и насилие. Как остановить зло? Мы все содрогаемся от известий, когда очередной нелюдь приходит в школу со своей ненавистью, с оружием в руках и устраивает кровавые террористические акты. Что должен предпринять смелый и честный человек, когда узнаёт о приближении такого изверга к свой школе? Встать в стороне с плакатом «Я за мир»? Или остановить невменяемого, который идёт с одной целью — убить ваших друзей и подруг? из лекции 9-11 классов

По ходу уроков учителя должны задавать школьникам вопросы. Вот их примеры и возможные ответы:

Как вы понимаете смысл поговорки «Единство народов — несокрушимая крепость»? Приведите примеры из истории, литературы, связывающие наши страны.

У нас общая победа в Великой Отечественной войне. Никто не разделял по национальностям солдат, которые защищали Украину в 1941 году и освобождали в 1943-1944 гг. Русские и украинцы вместе воевали в партизанских отрядах, вместе восстанавливали республику после изгнания фашистских захватчиков.

Изучите фрагмент текста обращения Президента Российской Федерации 21 февраля 2022 года. Сформулируйте основную причину начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

Угроза военного конфликта с Россией.

Создание ядерного оружия.

Антироссийская политика Украины.



Опасность кардинального изменения военно-политической ситуации в Европе в ущерб интересам России.

Вспомните историю. Россия всегда выступала гарантией безопасности Украины и её независимости. Можно ли описать действия нашей страны как помощь старшего младшему?

Идёт фронтальная беседа с классом.

Какие достижения России последнего времени вы можете назвать? Составьте свой личный список, при необходимости можете использовать дополнительные источники, поделитесь с классом.

Современная Россия – сильная и постоянно развивающаяся страна.

За предыдущие годы накоплен солидный запас прочности.

У нас надёжная банковская система.

Мы избавились от внешнего государственного долга.

Высокий уровень цен на нефть и газ.

Мы первыми создали вакцину от коронавируса.

Развитие производства и импортозамещение.

Инновационные технические достижения: космодром Восточный, Крымский мост, модули МКС.

Минимальная безработица, возможность молодёжи найти своё будущее.

Вклад в систему образования.



Каким условиям должна соответствовать реальная, достоверная информация? На каких сайтах следует проверять информацию о происходящих событиях?

Сайт президента России.

Сайт правительства РФ.



Официальный сайт Министерства обороны.



Сайты федеральных телеканалов.



Сайты информационных агентств, таких как ТАСС или РИА «Новости».



Сайты государственных СМИ, таких как «Ведомости» и «Российская газета».



Домашнее задание для 6-8 классов

Сегодня на уроке вы узнали много нового о международной безопасности и мерах, которые наша страна предпринимает для её поддержания. В качестве домашнего задания предлагаю вам нарисовать плакат. Возможные темы: «Добро должно быть способным себя защищать».

Домашнее задание для 9-11 классов

Сейчас на Украине десятки тысяч молодых людей – ваших сверстников. Они тоже смотрят телевизор и задают вопросы взрослым. Опираясь на материалы, изученные на уроке, и свои знания в области истории, обществознания и литературы напиши заметку в блог, адресованную своим ровесникам, живущим на Украине. В ней опиши своё понимание добрососедства на основе общей истории, культуры и ценностей.

Как во «ВКонтакте» прошёл открытый урок об официальном взгляде на войну с Украиной

3 марта Минпросвещения провела во «ВКонтакте» всероссийский открытый урок «Защитники мира», посвящённый «освободительной миссии на Украине». Его ведущим стали журналист «Россия-1» Денис Полунчуков и 12-летняя София Хоменко. С её обращения к зрителю (рейтинг передачи +6) и начался урок.

Сегодня мы поговорим о том, что поможет нам разобраться во всём что происходит. Мы поговорим о событиях на Украине. Сейчас все готовы обсуждать новостные сводки из всех источников, давать оценочные суждения, пространство вокруг наполнено эмоциями но сколько людей столько и мнений. Очень важно не заблудиться в этих мнениях и найти своё. Для этого нужно понять, что всё немного сложнее, чем может показаться. А события сегодняшнего дня берут начало задолго до нашего рождения, рождения наших мам и пап, дедушек и бабушек. София Хоменко

Роль Хоменко в уроке сводится к задаванию вопросов об Украине и нынешнем конфликте, а отвечает на них Полунчуков и приглашённый гость Пётр Ишков — он представлен как эксперт в области военной истории.

К примеру, девочка спрашивает, относится ли распад СССР к расколу, с помощью которых оппоненты России пытаются её ослабить. И получает ответ: «Молодец, видишь, как быстро сложился ребус», говорит журналист, и продолжает — митинги в Белоруссии летом 2020 года и в Казахстане в январе — это тоже способы расколоть братские народы.

В целом 25-минутный «урок» повторяет тезисы из методичек, что разослали преподавателям. История современной Украины описывается с ракурса того, что внешние силы стали использовать её в своих целях, обманывая простых людей и радикализируя их, чтобы они начали ненавидеть Россию и русский народ. Эта же ненависть, утверждают ведущие, привела к обстрелу и смертям мирных жителей Донбасса: включается ролик с интервью с местными жителями регионов, которые эвакуировались в Россию.

«Именно сейчас мы пытаемся прекратить эту войну, которая уносит всё больше и больше жизней», — описывает историк Ишков 12-летней ведущей напротив причины вторжения России в Украину. И продолжает: «Мы не атакуем жилых домов, не бьём по мирным гражданам, мы не уничтожаем социальную структуру, детские сады, школы, водоканалы, подстанции».



Перед финальным этапом «урока», где ведущие обсуждали способы «бороться с фейками» они показали «сюжет о том, как мир не всегда верен тому, о чём говорит». В нём группа девушек-подростков по очереди рассказывают о том, как западные страны, несмотря на пацифистские и гуманитарные заявления, развязывают войны. В конце зрителя призывают ответить на вопрос: делает ли он хорошие вещи ради того, чтобы «заработать очередной лайк», или он действительно делает «хорошее дело».

Как учителям предлагают отвечать на вопросы учеников о войне

Учителям предлагают отвечать с опорой на обращение Владимира Путина, которое длилось час и в основном было посвящено анализу истории Украины. Это следует из памятки о вопросах и ответах.

Вопрос: Это война с Украиной? Можно ли было обойтись без неё?

Ответ: Идёт не война с Украиной, а специальная миротворческая операция, цель которой — сдержать националистов, которые притесняют русскоговорящее население.

Вопрос: Почему идут военные действия?

Ответ: Расширение НАТО и их подступы к границам России – угроза для всех нас. Есть печальный опыт Ирака, Ливии и Сирии. Кроме того, Украина может создать ядерное оружие. При нынешней власти в этой стране это прямая угроза России.

Вопрос: Правда ли, что мы захватим Украину?

Ответ: В планы России входит защита мирного и беззащитного населения (детей, женщин, старшего поколения) Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, где в течении 8 лет шли ожесточённые бои. Ведь кроме России им некому оказать помощь. Мы помогаем своим братьям, мирным гражданам.

Что рассказали TJ учителя и ученик из разных школ, где прошли лекции

Учитель из Красноярска

Объяснили всё так: это официальная государственная точка зрения, и вы обязаны со всем возможным патриотизмом рассказать «правду» о фашистах-бандеровцах, и о том, что у Украины нет государственности.

Наш директор, видимо, решил быть в числе первых и вызвал к себе историков и завуча ещё 24 февраля. Сказал, что мы обязаны рассказать детям о фашистах-украинцах. Затем, он потребовал всех высказать своё мнение. Я сказала, что выступаю против военных действий и для меня большая трагедия, всё что происходит. В ответ директор обвинил меня в том, что я поддерживаю геноцид русских людей на Донбассе, и если мне что-то не нравится, я могу ехать преподавать на Украину.

28 февраля пришли материалы для урока истории и обществознания (план-конспект, план беседы и презентация). Утром 1 марта нас опять собрали, отдельно лично мне сказали, что с патриотизмом и с творческим подходом я должна всё это всем детям рассказать.

Директор раскритиковал [речь] канцлера Германии Олафа Шольца (что он домохозяйка), и министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс (вышла из маленького городка, ограниченный ум) они все ненастоящие политики и мы должны слушаться тех кто умнее нас, политиков, которые мыслят стратегически (таковых кроме Путина не осталось). Подчёркивалось опять, что мы отстаиваем государственную точку зрения. Материалы пришли из министерства.

Преподаватели истории, кроме меня одной, высказались в поддержку уроков. Другие преподаватели, те, кто против молчат и только между собой возмущаются. Мы шутим, что я как Владимир Соловьёв с этим текстом, только платят мне поменьше, многие в шоке от таких авторитарных мер.

Перед лекцией я предупреждала детей, что это не мой текст, что меня принуждают его прочитать и он не соответствует моей позиции. Затем нудно зачитывала весь текст и листала презентацию. Нужно было ещё видео с Путиным показывать, но у нас отрубили интернет из-за аварии, и это не получилось.

Ученики реагировали по-разному. Многие были возмущены, что им предоставляют готовый текст, высказывали сомнения в подлинности некоторых заявлений (например, что в России минимальная безработица и много перспектив для молодёжи), кто-то высказывался в поддержу военных действий в стиле сами виноваты, кто-то, наоборот, выкрикивал антивоенные лозунги.

Сегодня я наблюдала два класса, дети абсолютно подавлены, лежали на партах и откликались очень редко, видимо уже произошёл перегруз информации, сегодня стало заметно как некоторым стало страшно, не было более лёгкой атмосферы.

К инициативе лекции я отношусь крайне отрицательно, когда мне пришли материалы, я была в шоке, мягко говоря. Не думала, что доживу до такого, этот материал противоречит моим убеждения и ценностям. Читать такое — это ломать себя, но не прочитать — это грозит травлей для меня с принуждением к увольнению. Жалко оставлять своих детей, поэтому я терплю и саботирую как могу. Держусь только благодаря поддержке учителей, тех кто тоже с этим столкнулся.

Ученик из Белгорода

В целом урок прошёл по такому же плану, что появился в интернете, но акценты всё-таки были немного другими, или их сместил так учитель. Начался урок с общего исторического бэкграунда, что русские и украинцы братские народы. Второй блок посвящён националистскому движению на Украины ещё со времён Второй мировой войны. Тема Крыма и суверенитета Украины как государства не затрагивалась.

В заключительно блоке уделялось внимание важности не допустить присоединения Украины к ООН, так как это сильно усложняло бы позицию России. Целью операции обозначалось освобождении ДНР, ЛНР и Украины от нацистского гнёта, подкармливаемого Западом. Прямых призывов поддержки войны не было. Сам учитель свою позицию не озвучивал и просто придерживался составленной им презентацией. Среди учеников ни споров, ни осуждения не было, все просто учувствовали в уроке, отвечали на вопросы.

Иван, учитель из Иркутска