Разработчик ядерных реакторов несколько лет собирал информацию и, не зная этого, делился ею с американскими спецслужбами.

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Американская атомная подлодка класса «Вирджиния». Фото ВМС США

9 октября 2021 года к обычному двухэтажному дому в штате Мэриленд приехал десяток чёрных внедорожников. Около 30 агентов ФБР направились в здание и постучали в дверь семьи Тоббе, где провели следующие восемь часов. Часть из них обыскивали припаркованный рядом Mini Cooper, другие фотографировали квартиру подозреваемых.

Семью подозревали в попытке передачи секретных данных о технологиях атомных подводных лодок другой стране. Подозрения подтвердились — Джонатан Тоббе, разрабатывавший ядерные реакторы для подводных лодок США, за 100 тысяч долларов пытался продать Бразилии данные на SD-картах, спрятанных в бутерброды и упаковке от жвачек.

Историю семьи американских шпионов рассказало The New York Times.

Шпионская семья планировала отдать секретные данные ВМС дружественной США стране — и выбрала Бразилию

Знакомые Джонатана Тоббе описывали его, как хорошего специалиста по ядерной физике. С 2012 года он работал над морскими атомными двигателями, в том числе разрабатывал технологии для снижения их шума и вибрации.

За пять лет Тоббе дослужился до звания лейтенанта и устроился на Вашингтонскую военно-морскую верфь в статусе гражданского сотрудника, что считается престижным назначением для талантливых физиков-ядерщиков. До ареста американец проработал 15 месяцев в должности начальника военно-морских операций и был экспертом по двигателям подводных лодок.

Жену Тоббе Дайану, которая работала школьной учительницей, также называли «безумно умной», дружелюбной, отмечая, что она придерживалась феминистических и либеральных взглядов. По словам бывшего однокурсника женщины Крейга Мартиена, её шокировало избрание президента Дональда Трампа, и она хотела переехать в Австралию. «Она сказала, что терпеть не может нынешнее состояние политики и нашла там несколько вариантов работы», — добавлял знакомый Дайаны.

Однако обвинение по делу о шпионстве считает, что Дайана хотела переехать вовсе не из-за политических взглядов, а чтобы избежать ответственности за хищение и передачу секретных данных ВМС США.

Дом семьи Тоббе. Фото AP

История дела семьи Тоббе началось в 2018 году — именно тогда, по мнению следствия, Джонатан начал вынашивать план. Секретную информацию американец «медленно и тщательно» собирал в течение нескольких лет во время работы с ядерными технологиями для подводных лодок, стараясь не привлекать внимание коллег. «[Данные] контрабандой проносил мимо контрольно-пропускных пунктов, по несколько страниц за раз», — писал Джонатан Тоббе потенциальным «покупателям» украденной информации.

Данные о технологиях ядерной двигательной установки США тщательно охраняет и передаёт лишь двум странам — Великобритании и Австралии.

Определённой цели изначально у семьи не было — в 2019 году они рассуждали, какой стране могли бы продать данные, следует из их зашифрованных переписок. Один из потенциальных вариантов (какой — неизвестно) Джонатан называл неприемлемым из-за напряжённых отношений с США и склонялся к передаче данных другому государству, однако Дайана настаивала именно на первом.

Дайана и Джонатан Тоббе. Фото AP

Супруги всё же договорились, что будут выбирать среди невраждебных к США стран — и в итоге остановились на Бразилии. Южноамериканское государство с 1978 года начало разработки атомных подводных лодок из-за соперничества с Аргентиной. В 2008 году Бразилия усилила инвестиции в создание аппаратов, чтобы охранять свои воды в Атлантическом океане, богатые полезными ископаемыми.

Тоббе начал размышлять о вариантах продажи секретных сведений в период президентства Трампа, который поспособствовал укрепления отношений между США и Бразилией.

В создании подлодки, как считала семья Тоббе, могли помочь секретные данные, которые они имели. Опыт Джонатана и огромный архив документов с элементами конструкции американской подлодки «Вирджиния» позволили бы сделать ядерные реакторы судна тише, а сам аппарат — менее заметным.

Агенты ФБР втёрлись в доверие к шпиону, вынудив оставлять флешки с данными в тайниках

В апреле 2020 года Джонатан отправил бразильскому военному разведывательному управлению письмо с инструкциями и техническими подробностями разработки атомных подводных лодок. В нём американец анонимно предложил продать около 11 тысяч страниц секретных данных за 100 тысяч долларов в криптовалюте. «Пожалуйста, перешлите это письмо в вашу военную разведку. Эта информация будет иметь большое значение для вашей страны. Это не обман», — говорилось в обращении.

Однако на этом попытка продать секретные данные сорвалась, хотя Тоббе об этом ещё не знал. В декабре 2020 года власти Бразилии передали письмо юридическому атташе ФБР, и началось расследование. Агенты бюро, выдавая себя за бразильского чиновника, вступили с Джонатаном в зашифрованную переписку, убедив его оставить часть сведений в тайнике в Западной Вирджинии.

Бразильский чиновник анонимно заявил The New York Times, что страна сотрудничала с США, чтобы не ухудшать отношения. Попытка приобрести американские секретные данные могла бы окончиться разрывом отношений, включая обмен разведданными.

Тоббе не сразу доверился «бразильскому чиновнику». В зашифрованном письме он отмечал, что обеспокоен тем, что передача данных через тайник «делает его уязвимым». Чтобы убедить американца в безопасности процедуры, агенты ФБР показали обговорённую вывеску в окне бразильского правительственного здания в Вашингтоне. «Бразильские чиновники» объяснили Тоббе, что сделать подобное нельзя без содействия бразильских официальных лиц в столице США, так что передача безопасна. Увидев сигнал, американец поверил агентам.

Убедившись в безопасности, Тоббе положил в тайник SD-карту с частью секретных данных. Он спрятал её в бутерброде с арахисовым маслом. За это американцу перечислили 20 тысяч долларов в криптовалюте. Вскоре агенты сделали дополнительные тайники в Пенсильвании и Вирджинии — в них Тоббе вкладывал SD-карты в упаковке от жвачки и в пачке от лейкопластыря, после чего агенты переводили оставшиеся части оплаты. Каждый раз Джонатана сопровождала Дайана, подстраховывая его, пока муж стоял у тайника.

Когда семья Тоббе передала все данные и получила 100 тысяч долларов, ФБР задержало супругов в их доме. Джонатану грозит 17,5 лет тюрьмы за шпионаж, а его жене — три года лишения свободы за сговор с целью продажи секретных данных. Сперва обвиняемые не признавали вину, но вскоре пошли на сделку с властями.

В суде Джонатан пытался взять максимум вины по делу на себя, судя по всему, стараясь уменьшить срок наказания для жены. В телефонных разговорах с родственниками американец утверждал, что Дайана невиновна. У арестованной пары остались двое детей 11 и 15 лет.