Житель США на протяжении 50 лет каждый день ест «Биг Маки» — рекорд перевалил за 32 тысячи бургеров

В честь юбилея обладатель мирового рекорда Гиннеса посетил ресторан, где впервые попробовал любимый бургер.

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Дональд Горске в «Макдоналдсе» Фон-дю-Лака

17 мая, вероятно, самый большой фанат «Баг Мака» по имени Дональд Горске отметил юбилей — на протяжении 50 лет он ежедневно ест как минимум один бургер. Праздничную дату мужчина отметил в знаковом для себя ресторане — в его родном городе Фон-дю-Лак, штат Висконсин.

Всё началось в 1972 году, когда Горске купил первый личный автомобиль и сразу поехал в местный «Макдоналдс». Там он попробовал «Биг Мак» и сказал себе: «Кажется, я буду есть это до конца жизни». В тот же день он купил ещё 8 бургеров и сохранил чеки и коробки от них — это было началом его коллекции.

Дональд Горске рядом со своим портретом в местном ресторане

С того момента Горске действительно ел «Биг Мак» почти каждый день. За эти 50 лет он пропустил лишь восемь дней, и чаще всего не по своей воле. Зимой 1982 года, например, он добирался до ресторана в сильную метель, а на месте обнаружил, что «Макдоналдс» в тот день был закрыт.

За свою жизнь мужчина побывал в ресторанах сети во всех 50 штатах, Канаде и нескольких других странах. С каждого посещения он сохранял чек и коробку от бургера, записывал в таблицу дату и количество купленных «Биг Маков» — чаще всего рекордсмен съедал по два в день. Все «доказательства» он хранит дома, а редкие и винтажные упаковки выставляет на специальную витрину.

В 1999 году книга рекордов Гиннеса официально зафиксировала достижение Горске: на тот момент — 15490 бургеров. В августе 2021 года рекорд обновили — за 22 года число съеденных «Биг Маков» выросло до 32340.

В 1984 году я попробовал «Воппер» из «Бургер Кинга» и двойной бургер из Topper. Есть ещё много ресторанов с бургерами, но меня никогда не тянуло туда. Скорее всего, я продолжу есть «Биг Мак» каждый день до конца жизни. Дональд Горске