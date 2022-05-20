Житель США на протяжении 50 лет каждый день ест «Биг Маки» — рекорд перевалил за 32 тысячи бургеров Статьи редакции
В честь юбилея обладатель мирового рекорда Гиннеса посетил ресторан, где впервые попробовал любимый бургер.
17 мая, вероятно, самый большой фанат «Баг Мака» по имени Дональд Горске отметил юбилей — на протяжении 50 лет он ежедневно ест как минимум один бургер. Праздничную дату мужчина отметил в знаковом для себя ресторане — в его родном городе Фон-дю-Лак, штат Висконсин.
Всё началось в 1972 году, когда Горске купил первый личный автомобиль и сразу поехал в местный «Макдоналдс». Там он попробовал «Биг Мак» и сказал себе: «Кажется, я буду есть это до конца жизни». В тот же день он купил ещё 8 бургеров и сохранил чеки и коробки от них — это было началом его коллекции.
С того момента Горске действительно ел «Биг Мак» почти каждый день. За эти 50 лет он пропустил лишь восемь дней, и чаще всего не по своей воле. Зимой 1982 года, например, он добирался до ресторана в сильную метель, а на месте обнаружил, что «Макдоналдс» в тот день был закрыт.
За свою жизнь мужчина побывал в ресторанах сети во всех 50 штатах, Канаде и нескольких других странах. С каждого посещения он сохранял чек и коробку от бургера, записывал в таблицу дату и количество купленных «Биг Маков» — чаще всего рекордсмен съедал по два в день. Все «доказательства» он хранит дома, а редкие и винтажные упаковки выставляет на специальную витрину.
В 1999 году книга рекордов Гиннеса официально зафиксировала достижение Горске: на тот момент — 15490 бургеров. В августе 2021 года рекорд обновили — за 22 года число съеденных «Биг Маков» выросло до 32340.
50 лет ест в маке
не умер ожирения и ГМО
где там борцуны с маком
Заняты поиском еды в помойках
Они на диване воюют с Украиной
Ну, это как ешь
Я вот наггетс бокс + чикенбургер + среднюю зиро в качестве обеда любил, даже схуднул на таких обедах
В России бедняга и дня не проживет
В Украине тоже, очень тяжело держаться уже три месяца…
Помню на первом курсе универа тянул серию выпивать 0,5 пива каждый день.
Где-то дней 50 протянул,
А потом перешел на литр?
Слабак
я ищу бабло, покупаю бухла
и поэтому день, когда я был трезв,
я не помню уже наверное года два
Я пару лет по 2-3л в день заливал. Но состояние аморфное заебало, что нихочется ничего делать и перестал
Последние два месяца пил литру-два пива в день (все крафтовое, супер пупер). Поплохело, не пю уже три недели.
Чет чувак какой-то максимально странный. В 1972 его видимо знатно переклинило - съел бургер и решил есть его всю жизнь, причесон и одежду видимо все ту же носит из 1972го. И тачка не удивлюсь если всё та же .
Напомнил просто одного такого же замороженного чудика из 70х
Может ему заебись же нет? Никаких тебе совков, застоя, гонок на лафетах, перестроек, бандитизма, путинизма, войн. Живет своей простой жизнью американца и орет за бургеры, покуривает небось травку и нормально.
диагноз с дивана: у этого человека аутизм. хз в какой форме, но раз выбирается из дома и ест в публичном месте, значит не так уж все серьезно; не расстройство, а особенность
А в РФ у него был достойный конкурент
Шел на рекорд, но Путин и ему умудрился жизнь испортить..
Человек-шар
Стахановец штоле? Надо было по бургеру в день есть, а не все сразу.
The power of Big Mac, in the palm of my hand
Как его не заебало есть Биг мак. Спору нет, он вкусный, но каждый день точить — заебет же
Чувак выглядит вполне хорошо
спроси у него телефончик. где его найти думаю догадываешься..
Вкусный бургер видимо
Тварь.
Тверь. Но там уже нет Макдональдса.
Две мясные котлеты гриль, специальный соус сыр, помидор, салат и лук, все на булочке с кунжутом и только так и это Биг Мак...
Пидор худой
Видимо только бургером ограничивался
А патриоты говорят, там все вредно.
Че-то тошнит.
Кажется, я сырников переел.
И никого не смущает, что его зовут Дональд
Дональд Макдональд, может в честь него клоуна назвали?)
интересно, из тридцати тысяч бигмаков, он съел хоть один, предварительно разобрав его?
Совсем не интересно
И пересобрав в суши
Зимой 1982 года, например, он добирался до ресторана в сильную метель, а на месте обнаружил, что «Макдоналдс» в тот день был закрыт.
Нас кто то дурит
Посчитай на пальцах, если ум тебя дурит
1972 + 50 = 2022