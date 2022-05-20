Истории

Житель США на протяжении 50 лет каждый день ест «Биг Маки» — рекорд перевалил за 32 тысячи бургеров Статьи редакции

В честь юбилея обладатель мирового рекорда Гиннеса посетил ресторан, где впервые попробовал любимый бургер.

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Дональд Горске в «Макдоналдсе» Фон-дю-Лака

17 мая, вероятно, самый большой фанат «Баг Мака» по имени Дональд Горске отметил юбилей — на протяжении 50 лет он ежедневно ест как минимум один бургер. Праздничную дату мужчина отметил в знаковом для себя ресторане — в его родном городе Фон-дю-Лак, штат Висконсин.

Всё началось в 1972 году, когда Горске купил первый личный автомобиль и сразу поехал в местный «Макдоналдс». Там он попробовал «Биг Мак» и сказал себе: «Кажется, я буду есть это до конца жизни». В тот же день он купил ещё 8 бургеров и сохранил чеки и коробки от них — это было началом его коллекции.

Дональд Горске рядом со своим портретом в местном ресторане

С того момента Горске действительно ел «Биг Мак» почти каждый день. За эти 50 лет он пропустил лишь восемь дней, и чаще всего не по своей воле. Зимой 1982 года, например, он добирался до ресторана в сильную метель, а на месте обнаружил, что «Макдоналдс» в тот день был закрыт.

За свою жизнь мужчина побывал в ресторанах сети во всех 50 штатах, Канаде и нескольких других странах. С каждого посещения он сохранял чек и коробку от бургера, записывал в таблицу дату и количество купленных «Биг Маков» — чаще всего рекордсмен съедал по два в день. Все «доказательства» он хранит дома, а редкие и винтажные упаковки выставляет на специальную витрину.

В 1999 году книга рекордов Гиннеса официально зафиксировала достижение Горске: на тот момент — 15490 бургеров. В августе 2021 года рекорд обновили — за 22 года число съеденных «Биг Маков» выросло до 32340.

В 1984 году я попробовал «Воппер» из «Бургер Кинга» и двойной бургер из Topper. Есть ещё много ресторанов с бургерами, но меня никогда не тянуло туда. Скорее всего, я продолжу есть «Биг Мак» каждый день до конца жизни.

Дональд Горске
Видео книги рекордов Гиннеса от августа 2021 года

#новости #макдоналдс #рекорды

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66 комментариев
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Адекватный Артем

50 лет ест в маке
не умер ожирения и ГМО
где там борцуны с маком

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Афанасий Алексин

Заняты поиском еды в помойках

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Трагический Артем

Они на диване воюют с Украиной

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Andre Macareno

Ну, это как ешь
Я вот наггетс бокс + чикенбургер + среднюю зиро в качестве обеда любил, даже схуднул на таких обедах

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TJaba

В России бедняга и дня не проживет

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Жовто Блакытный Песец

В Украине тоже, очень тяжело держаться уже три месяца…

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3 комментария
Not Me

Помню на первом курсе универа тянул серию выпивать 0,5 пива каждый день.
Где-то дней 50 протянул,

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Korol Putzka

А потом перешел на литр?

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6 комментариев
Izya Slavsky

Слабак

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Бессмысленный завод
если делать нечего, как всегда
я ищу бабло, покупаю бухла
и поэтому день, когда я был трезв,
я не помню уже наверное года два
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5 комментариев
Михаил Желтухин

Я пару лет по 2-3л в день заливал. Но состояние аморфное заебало, что нихочется ничего делать и перестал

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Структурный ящик

Последние два месяца пил литру-два пива в день (все крафтовое, супер пупер). Поплохело, не пю уже три недели.

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Демшиза круче либертарианства

Чет чувак какой-то максимально странный. В 1972 его видимо знатно переклинило - съел бургер и решил есть его всю жизнь, причесон и одежду видимо все ту же носит из 1972го. И тачка не удивлюсь если всё та же .
Напомнил просто одного такого же замороженного чудика из 70х

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Луговой Мариец

Может ему заебись же нет? Никаких тебе совков, застоя, гонок на лафетах, перестроек, бандитизма, путинизма, войн. Живет своей простой жизнью американца и орет за бургеры, покуривает небось травку и нормально.

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2 комментария
yoshiwara

диагноз с дивана: у этого человека аутизм. хз в какой форме, но раз выбирается из дома и ест в публичном месте, значит не так уж все серьезно; не расстройство, а особенность

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2 комментария
Рикардо Милос

А в РФ у него был достойный конкурент
Шел на рекорд, но Путин и ему умудрился жизнь испортить..

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Защитный цвет

Человек-шар

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Фываолдж

Стахановец штоле? Надо было по бургеру в день есть, а не все сразу.

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2 комментария
Невидимый Артем
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Да да я

The power of Big Mac, in the palm of my hand

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Yggdrasil

Как его не заебало есть Биг мак. Спору нет, он вкусный, но каждый день точить — заебет же

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K P

Чувак выглядит вполне хорошо

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топлёный жир

спроси у него телефончик. где его найти думаю догадываешься..

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Эммануэль Макрон. Звони обниму

Вкусный бургер видимо

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Kind soul

Тварь.

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Банка огурцов

Тверь. Но там уже нет Макдональдса.

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4 комментария
Афанасий Алексин

Две мясные котлеты гриль, специальный соус сыр, помидор, салат и лук, все на булочке с кунжутом и только так и это Биг Мак...

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1 комментарий
Дід Василь Петрович

Пидор худой

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Россию не спасти

Видимо только бургером ограничивался

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Michael Konovalov

А патриоты говорят, там все вредно.

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Деревянное ведро

Че-то тошнит.
Кажется, я сырников переел.

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Душевный микрофон

И никого не смущает, что его зовут Дональд

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Афанасий Алексин

Дональд Макдональд, может в честь него клоуна назвали?)

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2 комментария
Reggae Addict

интересно, из тридцати тысяч бигмаков, он съел хоть один, предварительно разобрав его?

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Sergey Nester

Совсем не интересно

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Михаил Желтухин

И пересобрав в суши

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Павел Каташев
Житель США на протяжении 50 лет каждый день ест «Биг Маки» — рекорд перевалил за 32 тысячи бургеров
Зимой 1982 года, например, он добирался до ресторана в сильную метель, а на месте обнаружил, что «Макдоналдс» в тот день был закрыт.

Нас кто то дурит

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Михаил Желтухин

Посчитай на пальцах, если ум тебя дурит

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Іван Сахно

1972 + 50 = 2022

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