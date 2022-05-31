История Айсолтан Ниязовой, которую преследует «туркменский призрак репрессий» даже в шенгенской зоне

Её задержали в Европе и могут экстрадировать в Туркменистан, что грозит самыми серьёзными последствиями.

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На фото — наша подруга Ая Ниязова, российская активистка родом из Туркменистана. Ее история заслуживает фильма, но пока я пишу о ней пост. Туркменистан – одна из самых страшных диктатур в мире.

От редакции: автор поста — участница Pussy Riot Ольга Борисова. Оригинал находится на её личной странице в фейсбуке* и пересказан в автор поста — участница Pussy Riot Ольга Борисова. Оригинал находится на её личной странице в фейсбуке* и пересказан в твиттер-треде . Текст публикуется на TJ с согласия Борисовой.

Оппозиционеров там убивают, но вы об этом не слышите, там нет интернета, сейчас Туркменистан нельзя покинуть. Но тогда, в 2000-х, после очередных волн чисток в стране, многие оппозиционеры были посажены в тюрьму и убиты. Среди них был отец Аи. Тогда Ая уже жила в Москве и ее срочно предупредили, что ей надо срочно «прямо сейчас» бежать из России. Она бежала. Таким образом Ая и ее маленький сын через несколько лет и стран оказались в Швейцарии. Пара относительно спокойных лет. Если жизнь в постоянном страхе можно назвать спокойной.

Стало известно, что в Туркменистане открыли дело о «краже века», о якобы воровстве из центрального банка Туркменистана. В котором, естественно, ни Ая, ни ее отец, никогда не работали. По этому делу арестовали без каких-либо доказательств много людей, врагов Ниязова и членов их семей (по иронии судьбы у Аи такая же фамилия).

Как оказалось, Туркменистан подал запрос в Интерпол ещё в 2002 году. Но из Швейцарии не имеют права экстрадировать в Туркменистан, это диктатура, там пытки и убийства. Тогда президент прилетел в Россию и договорился с Путиным и Лавровом об экстрадиции Аи в Россию. В Россию можно.

За Аей пришли в Женеве. 8 месяцев в тюрьме, ожидая экстрадиции. А потом самолёт и изолятор номер 6, где Ая знакомится с Машей Алехиной. Ае дают 6 лет колонии. Обидки Туркменских диктаторов оплатят российские налогоплательщики.

Ая выходит, мы с ней знакомимся, начинаем дружить. Ая ходит на все протестные акции, Ая собирает и возит передачи политзаключенным. Ае выдают загранпаспорт и она без проблем получает визы. На данный момент у неё есть немецкий шенген и швейцарский лэссэ-пассэ.

Ая присоединяется к нашему туру (туру Pussy Riot — прим. TJ). В Австрии, Литве, Исландии, Германии, Бельгии к ней нет никаких вопросов, куча перелетов и наземных проверок. Но вот мы приезжаем в Словению и полицейские агрессивно вытаскивают ее из гостиничного номера, ссылаясь на интерпол 2002 года, держат 7 часов в полиции, говоря о возможной экстрадиции в Туркменистан (где ее, конечно, убьют), затем суд, но суд разобрался, судья гуглит «кражу века» и извиняется за чудовищное недопонимание, выдаёт постановление, поясняющее ошибку системы.

Через три дня поздней ночью мы въезжаем на хорватскую границу. Айсолтан Ниязова? Прошу выйти из машины. Аю довольно грубо задерживают снова, днём – суд. Но на этом суде, где ей НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ НИ ПЕРЕВОДЧИКА, НИ АДВОКАТА, ее оставляют в тюрьме. Ая звонит и плачет, просит передать тёплых вещей, передачу принимать отказываются, вчера был был день независимости.

На данный момент мы на связи с адвокатом, ждём аппеляцию, привлекаем медиа, правозащитников и очень волнуемся за Аю. Тот самый Ниязов давно в могиле, но туркменский призрак репрессий преследует Аю даже спустя 6 лет в тюрьме ни за что. Смерть диктатурам.

Если вы можете как-то нам помочь, написать об этом деле или связаться с правозащитниками (мы, конечно, и сами это делаем) напишите мне.

olga borisova @borissssova новости по Ае. мы думали, что сегодня будет аппеляция и что сможем сходить на свидание с ней, нам ведь уезжать в следующую страну тура, но блять… вот…

olga borisova @borissssova потрясающая адвокат добилась у судьи свидания сейчас

olga borisova @borissssova меня просто трясёт от злости