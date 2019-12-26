Первый восторг от гибких экранов прошёл, время изучить их трезвым взглядом: вы спрашивали — мы отвечаем.

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Фото TJ

В начале 2019 года Samsung представила Galaxy Fold — свой первый смартфон с гибким экраном. К концу года он стал первым массовым устройством с таким дисплеем на рынке: его, хоть и недёшево, но можно купить в магазинах по всему миру.

После презентации было сложно поверить, что Fold действительно поступит в продажу, станет чем-то большим, чем просто красивый демо-образец и будет пользоваться спросом. К тому же, сначала у компании возникли проблемы с конструкцией, из-за которых пришлось надолго отложить выпуск устройства.

После рассылки первой партии устройств журналистам быстро выяснилось, что даже мелкий мусор, попавший в шарнир, может вывести смартфон из строя — сразу у нескольких обозревателей Fold сломался в первые несколько дней. Кроме того, некоторых ввёл в заблуждение новый полимерный экран, который начали отрывать как защитную плёнку.

Так как обзорные образцы разослали за неделю до официального старта продаж, то исправить недоработки к сроку Samsung бы не успела. Тогда она приняла наиболее верное решение — взяла паузу, отозвала первые устройства для изучения проблем и внесла исправления. Новый Fold получил более защищённый экран и усиленный механизм шарнира. Вновь поступил в продажу он лишь в сентябре 2019 года.

Galaxy Fold попал к TJ лишь в декабре, когда смартфону посвящены уже километры материалов и часы роликов на YouTube. Так как об устройстве известно уже практически всё, в традиционном обзоре нет смысла. Вместо этого редактор TJ обратился за помощью к пользователям и теперь публикует наиболее востребованные ответы на вопросы про Galaxy Fold. В тексте они расставлены в порядке популярности.

Пользователи не ограничивали себя в вопросах, и один из них спросил , можно ли поставить эту картинку в обзор. Почему бы и нет. ​Изображение Zoibana

Если поставить его на зарядку, налить тесто между экранами и сложить — вафли получатся?

В явно шуточном вопросе на самом деле поднимается серьёзная тема — насколько сильно устройство нагревается при зарядке. В отличие от привычных смартфонов, компоновка Fold устроена иначе: внутри у него не одна, а две батареи, которые разнесены по разным сторонам изгиба.

Несмотря на то, что в устройстве две батареи, они работают как единое целое. В Samsung утверждают, что для Fold придумали специальную технологию управления питанием, которая позволяет смартфону по-умному расходовать заряд и избежать «перезарядки». Общая ёмкость зависит от версии устройства: в модели с 5G, которой нет в России, она составит 4235 мА•ч, а с LTE — 4380 мА•ч.

Во время зарядки Fold почти не нагревается ни в сложенном, ни в разложенном виде. Устройство поддерживает быструю зарядку, но внутри смартфона установлен ограничитель тока, поэтому подключить его к 40-ваттному адаптеру и зарядить за полчаса не выйдет. Внутри каждой батареи также установлены температурные датчики — видимо, чтобы избежать повторения ситуации c взрывоопасными батареями Note 7.

Можно ли использовать Fold как кошелёк или как конверт для взятки? Выпадут ли из него бумажные деньги?

Скорее нет, чем да. Для фиксации в закрытом состоянии в Galaxy Fold используется сразу несколько мощных магнитов, которые расположены по краям устройства. Из-за этого Samsung сразу предупреждает, что смартфон может привести к повреждению кредитных карт и повлиять на медицинские импланты. Кроме того, если при складывании смартфона внутри окажутся, например, монеты, то с хрупким внутренним экраном можно будет распрощаться.

Для хранения бумажных денег Fold тоже не слишком подходит. Эксперимент TJ показал, что они не помещаются внутрь целиком — в сложенном виде устройство слишком узкое.

При этом смартфон довольно плотно зажимает даже одиночные купюры, поэтому можно не бояться выронить деньги. Но они точно будут мяться в кармане, да и взятку так давать неудобно — во-первых, крупная сумма внутрь не влезет, во-вторых, это в любом случае не получится сделать незаметно.

Кто и почему вообще решил, что раскладывающийся телефон — это то, что сейчас нужно человечеству?

Не думаю, что существует конкретный «виновник», который сказал всем срочно делать смартфоны с гибким экраном. Так решил рынок: технологии, наконец, достигли необходимого уровня развития, чтобы перейти от изогнутых OLED-дисплеев к сгибаемым после многих лет исследований.

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Так получилось, что первое более-менее законченное устройство успела выпустить именно Samsung. Однако в 2019 году свои варианты показывали и другие производители, среди которых Huawei, Motorola и Xiaomi — сейчас это настоящий тренд на мобильном рынке.

Нужно ли это потребителям — покажет время. Пока судить рано: спрос на Fold неизвестен, но его, определённо, кто-то покупает. В глазах многих последние лет десять на рынке смартфонов длился застой, и пока есть ощущение, что смартфоны с гибким экраном стали первым глотком свежего воздуха. Но эту гипотезу ещё нужно подтвердить цифрами продаж, которые пока никто не раскрывает.

Есть ли ощущение, что с Fold нужно быть более аккуратным, чем с простым флагманом за 70 тысяч рублей?

О прочности Galaxy Fold спросили дважды, поэтому отвечу разом. Смартфон выглядит и ощущается хрупким: шарнир фиксируется довольно сильно и в открытом, и в закрытом виде, но прилично люфтит.

​В таком положении шарнир не зафиксируется и стороны смартфона легко двигаются

После того, как у первых журналистов устройство сломалось просто на ровном месте, я боялся повторения ситуации. Из-за страха разломать Fold первые пару дней я вообще старался лишний раз его без необходимости не открывать.

Возможность сложить экран пополам поначалу ощущается как нечто противоестественное — это вызывает дискомфорт и немного тревожит.

Потом я осмелел и начал кайфовать от того, как открывается-закрывается Fold. При закрытии смартфон довольно характерно щёлкает, поэтому повторять хочется вновь и вновь, даже безо всяких на то причин — что я и делал.

На удивление Fold выдержал мой невроз и по итогу тестирования остался целым, хотя ко мне он приехал уже с выпуклостью на экране. Поэтому я дополнительно боялся, что дисплей откажет, как у первых обозревателей, но, видимо, в Samsung укрепили конструкцию — ничего не сломалось.

Не знаю, как Fold покажет себя при длительном использовании, но спустя неделю я уже не боялся повредить его в бытовых ситуациях. Однако о хрупкости смартфона забывать не стоит — в отличие от многих high-end-аппаратов, у него нет защиты от влаги и пыли, а повредить экран можно даже если несильно провести по нему ногтями.

Что будет, если канцелярским ножом разрезать его пополам по сгибу?

Можно только предполагать: к сожалению, такой тест мы не смогли провести по понятным причинам — это не наше устройство. Но, слава богу, на YouTube достаточно отчаянных людей, которым денег не жалко: когда автор канала JerryRigEverything проверял Fold на прочность, хватило случайного попадания ножа по экрану, чтобы на нём появилась огромная белая полоса.

Думаю, против канцелярского ножа у Fold нет шансов, хотя просто так пополам разрезать его не выйдет. За сгибом экрана находится жёсткий металлический шарнир из множества уровней и элементов. Через него такой ножик вряд ли пройдёт — нужно будет что-то помощнее.

Какая половинка вкуснее — левая или правая?

Тест редакции TJ показал, что обе стороны смартфона на вкус одинаковые и отдают металлическим привкусом. После испытаний на всякий случай пришлось помыть рот с мылом (на самом деле нет).

Что с батареей, Дамир? Можно ли устраивать у неё новый офис редакции или не хватает на рабочий день?

Вопрос от главного редактора TJ одновременно по существу и с постиронией. Батареи Fold хватит как минимум на двух редакторов TJ, если они будут работать целый день.

Если серьёзно, то аккумулятор — одна из немногих вещей, которые поразили меня за то небольшое время, что я проходил с этим смартфоном. Зарядки с лихвой хватало больше чем на день: я заряжал его примерно один раз в два дня, используя в разных режимах.

Естественно, если без остановки смотреть кино, то аккумулятора вряд ли хватит даже на день. Однако в обыденных ситуациях, когда делаешь всё по чуть-чуть — тут посмотрел сериал, здесь поиграл, там поработал — заряд держит впечатляюще.

Хотелось бы [узнать] про многозадачность на одном экране. Много ли приложений адаптировано? А ещё: как долго Fold «живёт» в развёрнутом и сложенном виде?

С многозадачностью спорно. С одной стороны, многие популярные приложения вроде Slack и Chrome её поддерживают, с другой — при диагонали в 7,3 дюйма это кажется не слишком полезной возможностью. Найти толковое применение мультиоконности в Fold почти за две недели тестирования у меня так и не вышло.

В двух окнах ещё может быть смысл, например, когда переключаешься между почтой и рабочим мессенджером. Но с тремя окнами при таком размере экрана становится уж слишком неудобно: одно будет нормальным и удобным, а два других — мелкими с едва различимым содержимым.

По поводу работы от одного заряда: я отдельно не замерял, как долго смартфон работает в сложенном и в разложенном виде, потому что в реальной жизни ты не станешь только из-за этого весь день пользоваться внешним экраном. Могу лишь с уверенностью сказать, что на ежедневные задачи заряда более чем хватает.

Какой он по весу, ощущениям? Реально ли уронить на ходу?

Почему-то многих интересует вес Fold — видимо, из-за металлического шарнира и толщины в сложенном виде он кажется уж очень тяжёлым. Но на самом деле смартфон Samsung весит 263 грамма: всего на 40 грамм больше, чем вышедший в этом году iPhone 11 Pro Max.

По ощущениям сначала необычно, но быстро привыкаешь к тому, что теперь гибкие экраны — уже реальность. Из-за своей эксклюзивности смартфон может дать бонус к внутренней уверенности на людях: Fold очень удивлял всех, кому я успевал его показать.

Уронить на ходу реально всё, что угодно, например, отварную сосиску. Вероятно, вторая часть вопроса касается эргономики устройства: я ходил с Fold по улице даже в открытом виде, держа его одной рукой, и он у меня не упал.

При этом одной рукой раскрытый смартфон держать действительно неудобно и выронить проще. Кроме того, открыть или закрыть Fold одной рукой довольно сложно: для складывания нужно нажать около центра экрана, а для открытия сильно надавливать на место соприкосновения двух сторон аппарата.

Есть ли смысл в переднем экране или достаточно было бы простой панельки с показом текста и уведомлений?

Сложный вопрос, потому что сценарии использования зависят от владельца. Я включал его только, когда в дороге приходило уведомление и не хотелось лишний раз раскрывать смартфон.

При этом и сама Samsung в промо-материалах приводит всего три примера использования этого дисплея: для быстрой проверки и ответов на сообщения одной рукой, переключения музыки в любимом плейлисте или для быстрой съёмки неожиданных моментов и селфи.

С одной стороны диагональ внешнего экрана составляет 4,6 дюйма — больше, чем у iPhone 5. С другой, эта цифра достигается лишь за счёт продолговатости дисплея: соотношение сторон внешнего экрана Fold составляет 21:9, а у айфона — 16:9. То есть у Samsung практически вышла ожившая шутка про iPhone 10 в видео длинного пульта.

Из-за этой особенности внешний экран Fold слишком неудобен для набора текста и полноценного взаимодействия. Но ничто не мешает и сейчас использовать его только для просмотра уведомлений, хотя эстетически смотрится он так себе.

У внешнего дисплея также имеется другой недостаток: Samsung обещает бесшовный опыт между экранами — запустил приложение снаружи, открыл смартфон и продолжаешь работать с внутреннего дисплея. Но зачастую приложения запускаются только для одного режима, а при смене экрана их придётся перезагружать.

Так это должно работать в идеале

Так это чаще всего выглядит на самом деле

Сколько раз Fold нужно сложить и раскрыть, чтобы экран сдох от износа?

На этот вопрос отвечала сама Samsung при запуске Fold. Тогда компания выпустила ролик, в котором говорилось, что он может выдержать до 200 тысяч закрытий и открытий. Для теста в лаборатории Samsung используют роботов, которые на протяжении недели безостановочно складывают и раскладывают аппараты.

В компании рассчитали, что 200 тысяч открытий-закрытий хватит примерно на пять лет использования, если захлопывать смартфон по 100 раз в день. Инженеры явно взяли цифру с запасом — в реальной жизни до такого количества раскрытий добраться сложно.

После выхода смартфона издание CNET устроило собственное тестирование Galaxy Fold на прочность. В эксперименте журналистов Galaxy Fold немного не дотянул до 120 тысяч открытий-закрытий. Для этого его пришлось непрерывно складывать на протяжении 14 часов, а в результате на экране появились артефакты.

Говорят, с Fold нельзя снимать заводскую защитную плёнку с экрана, так как это и есть экран. Это правда?

И да, и нет. Формально у Galaxy Fold нет защитной плёнки, но при первом запуске Samsung предупреждает, что на экран нанесено специальное покрытие. Технически — это часть дисплея, потому что обычную защитную плёнку на гибкий экран установить нельзя: она не сможет сгибаться вместе с ним.

На самом деле я не знаю, почему некоторым журналистам казалось, что на экран нанесена защитная плёнка — в реальной жизни она не выглядит как что-то, что можно или нужно снять. Видимо, дело в нестандартном материале дисплея.

В гибком экране Samsung использовали композитный полимер собственной разработки вместо привычного стекла или твёрдого пластика — эти материалы бы просто не подошли для гибкого экрана. Дисплей Fold в компании называют самым тонким мобильным дисплеем: он состоит лишь из нескольких слоёв полимерных материалов с особым клеем.

Немного отсебятины

Вопросы пользователей TJ почти полностью охватили все нужные аспекты работы устройства. Но я не могу не пройтись по паре важных вещей, о которых меня не спрашивали и не подвести какой-то итог после двух недель с устройством.

Никто не спросил, как фотографируетл Galaxy Fold, а у него, на секундочку, шесть камер в общей сложности. А снимает он при этом не очень: с HDR и экспозицией всё отлично, но снимки не получаются детальными — видимо, не хватает разрешения. Кроме того, иногда смартфон чересчур сильно «красит» кадр там, где это не нужно.

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Помимо прочего, с Galaxy Fold не слишком удобно набирать текст даже в разложенном виде. Хотя клавиатуру попытались адаптировать под гибкий экран, расположив все буквы по бокам с каждой стороны экрана, очень часто промазываешь, набирая нужное слово. Использовать смартфон для продолжительной переписки или для работы я бы точно не стал.

Клавиатура Galaxy Fold в разложенном виде​

Зато для просмотра кино в дороге или в путешествии Fold подходит идеально. Мне кажется, для гибких смартфонов это наилучший сценарий: всё-таки в повседневной рутине компактность далеко не всегда так важна, как во время поездок на отдых, когда все вещи должны быть наиболее оптимальными и не занимать много места.

Кроме того, у Fold очень качественный яркий AMOLED-дисплей, на котором кино и сериалы выглядят максимально качественно. А 7,3 дюймов вполне хватает для того, чтобы лишний раз не напрягать глаза и смотреть видео в достаточном расслабленном режиме в самолёте или поезде. Единственное, что может помешать — устройство постоянно придётся держать в руках: в разложенном виде оно не стоит, а если прислонить смартфон к стенке, то он скатится.

Зато в полусложенном режиме визуализация чёрной дыры от NASA выглядит незабываемо

Однако несмотря на все преимущества и множество новых технологий, устройство всё ещё кажется сырым: экран можно повредить любым сильным нажатием, многие приложения не адаптированы под мультиоконность и бесшовность, а внешний дисплей годится лишь для просмотра уведомлений.

Но главный недостаток Galaxy Fold кроется в том, что Samsung сама не смогла определиться, планшет это или смартфон — в итоге не получилось ни того, ни другого. Для первого аппарат слишком сильно отстаёт от рынка: в последние годы продажи этой планшетов неуклонно снижались, и лишь Apple с Microsoft нашли выход из положения — начали превращать их в подобие компьютеров.

В качестве смартфона же Galaxy Fold слишком неудобен после любого привычного устройства. Проблемы могут возникнуть даже с базовыми вещами вроде фотографий и «историй» в соцсетях: они растягиваются под квадратный внутренний экран так, что часть снимка не видно.

В результате остаётся впечатление, что Galaxy Fold — отличное доказательство работающей концепции, но пока не очень практичный и надёжный аппарат. Samsung не зря считает устройство новой продуктовой категорией и уже запустила в производство вторую версию в формате обычных раскладушек.