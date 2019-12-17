Прямой эфир
Пока это только концепт — компания собирает деньги краудфандингом и обещает отправить наушники покупателям в 2020 году.
Компания JBL запустила на Indiegogo сбор средств на создание беспроводных наушников Reflect Eternal. Их главная возможность — подзарядка с помощью солнечной энергии. Из-за этого JBL обещает «практически безграничное» время работы.
Компания использует материал Powerfoyle от шведской фирмы Exeger — он покрывает ободок наушников. Создатели технологии утверждают, что материал преобразовывает солнечный и даже искусственный свет в энергию для постоянной подзарядки устройства. Но без прямого воздействия солнечного света существенно замедлит процесс зарядки.
Как утверждает JBL, полутора часов на улице в идеальных условиях (прямо попадание солнечных лучей на материал) хватит на 68 часов воспроизведения музыки. 2,5 часа увеличивает время работы до «практически бесконечного». При этом Reflect Eternal можно заряжать и традиционным способом — с помощью кабеля. Производители обещают два часа работы после 15 минут зарядки.
Пока наушники находятся на стадии концепта: в JBL обещают отправить их покупателям в октябре 2020 года. Устройство будет продаваться за 165 долларов в США и Германии, но первым заказавшим цену снизят до 99 долларов. На момент написания заметки до конца краудфандинговой кампании оставалось 29 дней, но JBL уже достигла обозначенной цели в 500 покупателей.
вау охуеть инновация.
я б еще в калькуляторы такое засунул
Ну давай, возьми площадь инсоляции наушников, задай средний угол - 45, и помножь на средний коэффициент инсоляции.
В итоге ты увеличишь время работы на полпроцента за 50-100$ к стоимости.
Маркетинговый хлам, короче говоря.
Слишком сложный комментарий, так никто полюсов не даст, давай заново)
обоссанец снова вышел со своим юмором
Хм, прикольная идея
Посмотрим, как у них будет с продажами в Питере и юк
В Питере уже давно столько же солнечных дней, сколько и в Москве, а скоро будет ещё больше. Питер — новый Майами https://www.the-village.ru/village/city/2017/295858-seraya-moskva-piter
Посмотрим на того идиота, который в Питере и юк купит такие наушники.
Технологию водяных мельниц в наушниках тоже еще никто не применял )
ну это
При этом Reflect Eternal можно заряжать и традиционным способом — с помощью кабеля.
А если я в тени люблю все время лежать? Бля катастрофа походу для ушей
О, теперь ждём версию наушников, которые заряжаются от влаги и алкогольных паров, чтобы покрыть аудиторию в Питере
JBL собирают деньги краудфандингом. Как тебе такое, Элонмск
Это филипс. И у очень многих людей возникали вопросы, какого хрена филипс это делает
почему нет?
сяоми вон вообще такой подход на конвеер поставили
мб я пропустил какие-то новости о эпплоподобной супер-гордости филипса, но чёт мне кажется нет
Ну потому, что это говорит покупателям "у нас нет отдела маркетинга и мы хз чо вам вообще нужно. Может быть это? Если нужно- вкидывайтесь сами, инвесторы нам денег не дают".
Это логично для сяоми, ибо они делают всё подряд и не гнушаются переть у конкурентов всё, что только можно. Собственно почти весь их маркетинг это - "как у конкурентов, только дешевле"
Вот это многоходовочка: JBL, которой владеет Harman, которой владеет Samsung, собирает деньги на Indiegogo. Что дальше? Google собирает деньги на новый Pixel на кикстартере?
Не верят в идею
JBL, которой владеет Harman, которой владеет Samsung
Вот зачем ты меня сейчас расстроил
Интересно, а если владелец слепой, то будут ли заряжаться наушники 🤔
Как это связано?
Очевидно же
для слепого?
просто у слепых развит супер-слух, а он сильнее расходует батарейку
ну зачем ты мне всё испортил
{мем:можем повторить}
Вам бы не обещали устройства с бесконечным временем работы, если бы не считали идиотами!
Bose тоже собирали на затычки для сна. Краудфандингом легко проверить, есть ли спрос на необычный товар
И собрали?
Большинство людей покупают вещи спонтанно, 80% покупок на амазоне это тупо серфинг
Батареи работают не от солнечных лучей, а от солнечного света в принципе.
А от света свечи или лампочки работают?
Jbl
компания собирает деньги краудфандингом и обещает отправить наушники покупателям в 2020 году
Понятное дело что на такое говно своих денег жалко, помню в электричках продавались фонари на солнечных, идея не устарела я смотрю
Москва 2% зарядки, Краснодар 20%, Петербург 0%, Оймякон, как обычно, −64.3 °C