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Технологии
Женя Кузьмин
9075

JBL представила беспроводные наушники с «почти безграничным» временем работы — они заряжаются от солнечного света Материал редакции

Пока это только концепт — компания собирает деньги краудфандингом и обещает отправить наушники покупателям в 2020 году.

63 комментария
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Компания JBL запустила на Indiegogo сбор средств на создание беспроводных наушников Reflect Eternal. Их главная возможность — подзарядка с помощью солнечной энергии. Из-за этого JBL обещает «практически безграничное» время работы.

Компания использует материал Powerfoyle от шведской фирмы Exeger — он покрывает ободок наушников. Создатели технологии утверждают, что материал преобразовывает солнечный и даже искусственный свет в энергию для постоянной подзарядки устройства. Но без прямого воздействия солнечного света существенно замедлит процесс зарядки.

Как утверждает JBL, полутора часов на улице в идеальных условиях (прямо попадание солнечных лучей на материал) хватит на 68 часов воспроизведения музыки. 2,5 часа увеличивает время работы до «практически бесконечного». При этом Reflect Eternal можно заряжать и традиционным способом — с помощью кабеля. Производители обещают два часа работы после 15 минут зарядки.

Пока наушники находятся на стадии концепта: в JBL обещают отправить их покупателям в октябре 2020 года. Устройство будет продаваться за 165 долларов в США и Германии, но первым заказавшим цену снизят до 99 долларов. На момент написания заметки до конца краудфандинговой кампании оставалось 29 дней, но JBL уже достигла обозначенной цели в 500 покупателей.

#новости #технологии

Технологии
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63 комментария
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Илюхер XXIX

109

вау охуеть инновация.
я б еще в калькуляторы такое засунул

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Илюхер
14

При чем тут этот сарказм? Разве идею зарядки от солнца уже кто-то использовал в наушниках?

Ответить

Константин Курасов

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀
3

Ну давай, возьми площадь инсоляции наушников, задай средний угол - 45, и помножь на средний коэффициент инсоляции.
В итоге ты увеличишь время работы на полпроцента за 50-100$ к стоимости.
Маркетинговый хлам, короче говоря. 

Ответить

Roman Konchalov

Константин
2

Слишком сложный комментарий, так никто полюсов не даст, давай заново) 

Ответить

William Nash

Илюхер
6

обоссанец снова вышел со своим юмором

Ответить

Валера Певнев

William
2

Не обоссанец, а инноватор

Ответить

Master Oogway

Илюхер
3

Хм, прикольная идея

Ответить

Илюхер XXIX

Master
0

а главное, совершенно свежая

Ответить

Viktor Vasilyev

Илюхер
–1

И мониторов мониторов побольше

Ответить

Anton Gostev

27

Посмотрим, как у них будет с продажами в Питере и юк

Ответить

Дамир Камалетдинов

Anton
5

В Питере уже давно столько же солнечных дней, сколько и в Москве, а скоро будет ещё больше. Питер — новый Майами https://www.the-village.ru/village/city/2017/295858-seraya-moskva-piter

Ответить

Anton Gostev

Дамир
6

Грета, пора действовать, это не дело

Ответить

Tony Papayouth

Дамир
–1

Люд-он туп

Ответить

Anton Romanov

Anton
3

Посмотрим на того идиота, который в Питере и юк купит такие наушники. 

Ответить

Алексей Васильев

Anton
2

Технологию водяных мельниц в наушниках тоже еще никто не применял )

Ответить

Антон Жучков

Алексей
0

«Наушники разряжены, суньте голову в ручей.»

Ответить

Владимир Сон

Anton
1

Для Питерцев надо модель с флюгером на ободке.

Ответить

Anna Luben

Anton
0

в Норильске и Воркуте

Ответить

Владимир Филатов

Anton
0

ну это
При этом Reflect Eternal можно заряжать и традиционным способом — с помощью кабеля.

Ответить

Tony Papayouth

Anton
–1

Конечно посмотрим знаток 80 лвл

Ответить

Tony Papayouth

Anton
–1

А если я в тени люблю все время лежать? Бля катастрофа походу для ушей

Ответить

Антон Сциталов

15

О, теперь ждём версию наушников, которые заряжаются от влаги и алкогольных паров, чтобы покрыть аудиторию в Питере

Ответить

Slow Dimon

Антон
2

И юк

Ответить

Ромыч Хомыч

8

JBL собирают деньги краудфандингом. Как тебе такое, Элонмск

Ответить

Nikita

Ромыч
0

LG также на индигого собирали на один из своих проекторов (LG picopix max)

Ответить

Илья Гераськин

Nikita
4

Это филипс. И у очень многих людей возникали вопросы, какого хрена филипс это делает

Ответить

Sam Lowry

Илья
3

Так это же отличный способ продать MVP.

Ответить

Иван Гессе

Илья
0

почему нет?
сяоми вон вообще такой подход на конвеер поставили
мб я пропустил какие-то новости о эпплоподобной супер-гордости филипса, но чёт мне кажется нет

Ответить

Илья Гераськин

Иван
1

Ну потому, что это говорит покупателям "у нас нет отдела маркетинга и мы хз чо вам вообще нужно. Может быть это? Если нужно- вкидывайтесь сами, инвесторы нам денег не дают".
Это логично для сяоми, ибо они делают всё подряд и не гнушаются переть у конкурентов всё, что только можно. Собственно почти весь их маркетинг это - "как у конкурентов, только дешевле"

Ответить

Nikita

Илья
0

Да, сорри, это Филипс.

Ответить

Sergey Pal

Илья
0

Чтобы написали, ну и предметно по ЦА отработать.

Ответить

Антон Жучков

Nikita
0

elon.msk.ru

Ответить

Аркадий Иванов

7

Вот это многоходовочка: JBL, которой владеет Harman, которой владеет Samsung, собирает деньги на Indiegogo. Что дальше? Google собирает деньги на новый Pixel на кикстартере?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Аркадий
0

Не верят в идею

Ответить

DIVO Media

Алексѣй
1

Тестируют гипотезу

Ответить

Эдуард Суровый

Аркадий
0

JBL, которой владеет Harman, которой владеет Samsung

Вот зачем ты меня сейчас расстроил

Ответить

CiZerin

0

Интересно, а если владелец слепой, то будут ли заряжаться наушники 🤔

Ответить

Человек-человек

CiZerin
0

Как это связано?

Ответить

CiZerin

Человек-человек
4

Очевидно же

Ответить

Илюхер XXIX

CiZerin
5

для слепого?

Ответить

Иван Гессе

Илюхер
12

просто у слепых развит супер-слух, а он сильнее расходует батарейку

Ответить

Ешь Черри

Иван
4

Может меньше расходует, т.к. нужна меньшая громкость? 

Ответить

Иван Гессе

Ешь
4

ну зачем ты мне всё испортил

Ответить

Ешь Черри

Иван
0

Этот прикол для меня новый, не понял. Повторим? 

Ответить

Иван Гессе

Ешь
0

{мем:можем повторить}

Ответить

Мемопроходил

Иван
5
Ответить

Ilnur Nazyrov

Мемопро…
0

{мем:мем}

Ответить

Мемопроходил

Ilnur
1
Ответить

Иван Гессе

CiZerin
0

натуралы могут и без музыки посидеть

Ответить

Игорь Янович

1

Вам бы не обещали устройства с бесконечным временем работы, если бы не считали идиотами!

Ответить

Петр Романов

0

В Питере такое работать не будет

Ответить

Sergey Michko

0

Bose тоже собирали на затычки для сна. Краудфандингом легко проверить, есть ли спрос на необычный товар

Ответить

Илья Гераськин

Sergey
1

И собрали?

Ответить

Sergey Michko

Илья
1

Да

Bose noise-masking sleepbuds -- SOLD OUT
Help us put an end to sleepless nights. We want your feedback to improve our latest innovation…
www.indiegogo.com
Ответить

Stan Majors

Sergey
0

Большинство людей покупают вещи спонтанно, 80% покупок на амазоне это тупо серфинг

Ответить

Sergey Michko

Stan
0

И что?

Ответить

Андрей Рядькин

0

Батареи работают не от солнечных лучей, а от солнечного света в принципе.

Ответить

Tyler Durden

Андрей
0

А от света свечи или лампочки работают?

Ответить

Эдуард Суровый

Tyler
0

Да.

Ответить

Андрей Заварзин

0

Jbl

компания собирает деньги краудфандингом и обещает отправить наушники покупателям в 2020 году

Понятное дело что на такое говно своих денег жалко, помню в электричках продавались фонари на солнечных, идея не устарела я смотрю

Ответить

Dragan Velimirovic

0

компания собирает деньги краудфандингом

Ясно, очередной распил

Ответить

Ольга Семенова

0

Москва 2% зарядки, Краснодар 20%, Петербург 0%, Оймякон, как обычно, −64.3 °C

Ответить

Sav Vae

0

А для Петербурга выпустят заряжаемые от серых дней ))

Ответить
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