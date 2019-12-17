Пока это только концепт — компания собирает деньги краудфандингом и обещает отправить наушники покупателям в 2020 году.

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Компания JBL запустила на Indiegogo сбор средств на создание беспроводных наушников Reflect Eternal. Их главная возможность — подзарядка с помощью солнечной энергии. Из-за этого JBL обещает «практически безграничное» время работы.

Компания использует материал Powerfoyle от шведской фирмы Exeger — он покрывает ободок наушников. Создатели технологии утверждают, что материал преобразовывает солнечный и даже искусственный свет в энергию для постоянной подзарядки устройства. Но без прямого воздействия солнечного света существенно замедлит процесс зарядки.

Как утверждает JBL, полутора часов на улице в идеальных условиях (прямо попадание солнечных лучей на материал) хватит на 68 часов воспроизведения музыки. 2,5 часа увеличивает время работы до «практически бесконечного». При этом Reflect Eternal можно заряжать и традиционным способом — с помощью кабеля. Производители обещают два часа работы после 15 минут зарядки.