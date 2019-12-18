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Зато стали больше тратить на аксессуары — беспроводные наушники, умные часы и фитнес-браслеты.
В 2019 году россияне стали реже покупать новые смартфоны: по сравнению с годом ранее продажи показали рост менее процента. При этом в денежном выражении рынок вырос на 3,4%, а средняя цена устройства увеличилась до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков МТС.
В компании считают, что снижение продаж связано с увеличением срока владения смартфоном до трёх лет. Причиной этого мог стать переход россиян на более дорогие смартфоны — средняя стоимость устройств за последние три года выросла на четверть до 15 тысяч рублей.
По данным аналитиков, более дорогие аппараты привели к покупкам в «долгие» кредиты. В МТС только в третьем квартале года количество устройств, оформленных в рассрочки на 24 и 36 месяцев, выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как рассказали журналистам в МТС, основным трендом стали смартфоны с несколькими камерами. По сравнению с 2018 годом число устройств с тремя и более сенсорами выросло более чем в 12 раз.
Аналитики оператора также выяснили, что рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% в денежном несмотря на замедление продаж смартфонов. Самым популярным и быстрорастущим устройством стали беспроводные наушники — их продажи за год выросли более чем в три раза.
Самым продаваемым смартфоном по данным МТС стал Samsung Galaxy A50. Он же лидирует по продажам в денежном выражении. В топ-10 также попали другие модели Samsung, Honor, Xiaomi и айфоны.
Мб просто телефоны в 2019 не супер, чтобы ради них менять 2018, а из 2018 не успели сломаться.
В последние годы заметил тенденцию, что люди спокойно ходят с телефонами 3-4 годичной давности. Как бы для старых айфонов запчастей много и дешевле, заменил батарею раз в два года и все работает норм
Потому что каждый новый телефон предлагает все меньше и меньше нового, постоянно какие то минорные обновления железа, камеры
Потому что старые айфоны выдерживают работу в три года, очень достойно кстати
И не айфоны тоже, только раз в два года на любом телефоне неплохо бы аккумулятор менять.
Каждые 5 лет меняю телефон, потому что он сам начинает тупить. Но замена аккума не помогла, возможно наэбательство со стороны сервиса(
В целом логично. Кроме 11х айфонов ничего хорошего в 2019 не вышло. Тем, у кого айфоны относительно новые, менять их особо незачем.
- Самсунги дорогие, апгрейд в 10 серии так себе.
- Хуёвей лишились маркета и просто больше не нужны вообще. Теперь это бабушкафоны с дорогим железом и игрушки для ботанья, прошивающего каштомы от ВоВаНа_1994 в модели с анлокнутым загрузчиком.
- Прочие производители - это или оверпрайснутая параша (Sony), или бюджетные модели, которые обновляют только когда совсем сломалось.
- Гугловские телефоны в РФ не выходят, при этом даже для заказывающих их в США людей мотивации покупать их почти нет - младшая модель Pixel 4 вышла полным говнищем с ужасной батареей, старшая 4 XL - мелкий и незначительный апдейт с парой нахуй-никому-не-нужных фич, которые высмеяли даже любящие серию ютуб-обзорщики.
прежде чем называть Sony парашей, стоит сначала проверить цены не только у официалов, а дальше взять и попользоваться данным смартфоном.
Впрочем называть новые айфоны единственным хорошим выпуском в 2019 году такая себе мысль
У жены Сони и она плюётся и матерится от качества съёмки камерой. У меня телефон на треть дешевле, но фоткать она предпочитает именно моим. Да и другие люди тоже говорят что Сони во все остальные телефоны эти камеры продаёт, а себе нормальные сделать не может.
У Сони выросло качество? Ибо раньше они реально часто дохли. В них есть реально что-то такое, за что можно переплотить по сравнению с тем же 1+7про?
Юзал сони на работе после того как дуры из финотдела подбили айтишников заказать партию этого говна. Вроде немаленькая контора, но колхоз колхозом. Я расколотил свой рабочий ноут8 буквально за три дня перед закупкой и один из телефонов достался мне. XZ3, погуглил его накануне и прям порадовался - на gsmarena грят кокофлагман.
В итоге камера оказалась говно, UI полное говно, батарея говно. Самсунг такого уровня стоит 15К и называется А50, т.е. даже не входит в флагманскую линейку.
Через месяц обменял его на то ли освободившийся от уволившегося человека, то ли просто ранее припрятанный кем-то для себя ноут9, ощущения были как будто с велосипеда без седла на бэху пересел. Мне при этом ещё сказали, что из той партии половина телефонов в первые два месяца отправилась на ремонт и последующий обмен.
У сони в богатых-то странах продаж уже никаких не осталось, зачем бы их телефоны кто-то стал в России покупать - ума не приложу.
Слишком категоричное мышление.
Во всем написанном так или иначе не прав.
Не понимаю людей с эйрподсами, но старым айфоном.
Не понимаю людей с эйрподсами
не понимаю людей
Не понимаю
.
панимаю людей
С эирподсами
Даже если телефон нужен только чтобы позвонить и ответить в мессенджер? Ну иногда полистать тж
Очень себьективные выводы, откуда у аналитиков МТС данные по всему рынку?
Тсс..они не знают, что рынок не заканчивается за пределами офисов МТС, а люди переходят на онлайн-заказы из других магазинов.
Россияне стали реже покупать смартфоны в 2019 году
Замедлились темпы роста.
Просто теперь аксессуары столько же, сколько и смартфон стоят и все кушают и рот в говне.
Потому новых технологий нет, а если и есть то они не стоят того что бы заморачиваться со сменой трубки.