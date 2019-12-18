Зато стали больше тратить на аксессуары — беспроводные наушники, умные часы и фитнес-браслеты.

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Huawei P30 Pro Фото TJ

В 2019 году россияне стали реже покупать новые смартфоны: по сравнению с годом ранее продажи показали рост менее процента. При этом в денежном выражении рынок вырос на 3,4%, а средняя цена устройства увеличилась до 15 тысяч рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков МТС.

В компании считают, что снижение продаж связано с увеличением срока владения смартфоном до трёх лет. Причиной этого мог стать переход россиян на более дорогие смартфоны — средняя стоимость устройств за последние три года выросла на четверть до 15 тысяч рублей.

По данным аналитиков, более дорогие аппараты привели к покупкам в «долгие» кредиты. В МТС только в третьем квартале года количество устройств, оформленных в рассрочки на 24 и 36 месяцев, выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как рассказали журналистам в МТС, основным трендом стали смартфоны с несколькими камерами. По сравнению с 2018 годом число устройств с тремя и более сенсорами выросло более чем в 12 раз.

Аналитики оператора также выяснили, что рынок аксессуаров в 2019 году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% в денежном несмотря на замедление продаж смартфонов. Самым популярным и быстрорастущим устройством стали беспроводные наушники — их продажи за год выросли более чем в три раза.

Самым продаваемым смартфоном по данным МТС стал Samsung Galaxy A50. Он же лидирует по продажам в денежном выражении. В топ-10 также попали другие модели Samsung, Honor, Xiaomi и айфоны.

Топ-10 смартфонов 2019 года в количественном выражении по данным МТС

Samsung Galaxy A50 64 ГБ;

Honor 7A;

Samsung Galaxy J2 Core;



Samsung Galaxy A10;



Honor 10 Lite;

Honor 8X;



Honor 8A;



Samsung Galaxy A30;



Xiaomi Redmi 6A;



Honor 7C.



Топ-10 смартфонов в денежном выражении по данным МТС

Samsung Galaxy A50 64 ГБ;

Apple iPhone XR 64 ГБ;



Apple iPhone XR 128 ГБ;



Apple iPhone 8 64 ГБ;



Apple iPhone 8 Plus 64 ГБ;



Honor 8X;



Honor 10 Lite;



Samsung Galaxy S10 Plus 128 ГБ;



Apple iPhone X 64 ГБ;



Samsung Galaxy A10.

