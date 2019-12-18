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Технологии
Артём Мазанов
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Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance создадут единый стандарт для устройств «умного» дома Материал редакции

Он должен упростить разработку новых устройств и повысить удобство для потребителей.

12 комментариев
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​Колонки с голосовыми ассистентами Apple, Google и Amazon Снимок The Washington Post

Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы, которая должна разработать и принять единый стандарт для устройств «умного» дома. Он будет бесплатным для всех желающих. Об этом сообщается в совместном заявлении.

Цель стандарта — упростить разработку и повысить совместимость между разными устройствами. «Проект построен вокруг общей веры в то, что устройства „умного“ дома должны быть безопасными, надёжными и простыми в эксплуатации», — считают компании.

Единый стандарт создадут с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи. Устройства с таким стандартном будут совместимы с разными мобильными приложениями, облачными сервисами и голосовыми помощниками, в числе которых Alexa, Siri и Google Assistant.

CNBC пишет, что на упаковках гаджетов, которые будут созданы на основе нового стандарта, появится соответствующая наклейка. По данным журналистов, первые материалы рабочая группа опубликует в конце 2020 года. CNBC добавил, что вначале альянс сосредоточится на устройствах, связанных с безопасностью: розетках, датчиках дыма и замках.

Рабочая группа предложила присоединиться к участию в создании стандарта разработчиков устройств для «умного дома». В «Яндексе» рассказали vc.ru, что поддерживают идею открытого стандарта и изучат инициативу.

#новости #google #apple #технологии

Технологии
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12 комментариев
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Роман Новиков

14

Заебись

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Roman

12

Настало время этой картинки 

Standards
Standards
xkcd.com
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Дмитрий Щёлоков

Roman
2

Нет. Картинка неправильная, альянсы уничтожают старые интерфейсы, стандартами их назвать нельзя, создают новый, но это уже действительно стандарт

Ответить

Litnikov Danil

Roman
1

Рано, она нужна при следующей итерации

Ответить

Алексѣй Бобковъ

5

Давно пора, пидры. А ксиаоми что, присоединилась?
Заебали все эти костыли с хоумбриджами и че там с обратной совместимостью с текущим зоопарком, что будет взято за основу, Zigbee?

Ответить

Роман Андронов

–2

Но у России особый путь!  У нас есть свой закрытый стандарт, под который выделили частоты. А остальные запретии, мол они на чужих криптопримитивах.

Ответить

Nikita Zubkov

Роман
11
Ответить

Дмитрий Щёлоков

Nikita
1

Но ведь он правильно говорит, правительство влезло в эту тему со своими нормативами

Ответить

Сергей Толстолуцкий

0

Старый добрый синдикатный сговор 

Ответить

Dima

Сергей
3

Новый стандарт же обещают делать бесплатным и с открытым кодом, так что проблем быть не должно ни у кого.

Ответить

Nikita

1

Надеюсь что у них все получится и поскорее желательно. Сейчас пока что кто в лес кто по дрова

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Kochubey Serg

0

Единый стандарт создадут с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи.

Охуенно, хацкерам нравится это

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