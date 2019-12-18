Прямой эфир
Он должен упростить разработку новых устройств и повысить удобство для потребителей.
Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы, которая должна разработать и принять единый стандарт для устройств «умного» дома. Он будет бесплатным для всех желающих. Об этом сообщается в совместном заявлении.
Цель стандарта — упростить разработку и повысить совместимость между разными устройствами. «Проект построен вокруг общей веры в то, что устройства „умного“ дома должны быть безопасными, надёжными и простыми в эксплуатации», — считают компании.
Единый стандарт создадут с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи. Устройства с таким стандартном будут совместимы с разными мобильными приложениями, облачными сервисами и голосовыми помощниками, в числе которых Alexa, Siri и Google Assistant.
CNBC пишет, что на упаковках гаджетов, которые будут созданы на основе нового стандарта, появится соответствующая наклейка. По данным журналистов, первые материалы рабочая группа опубликует в конце 2020 года. CNBC добавил, что вначале альянс сосредоточится на устройствах, связанных с безопасностью: розетках, датчиках дыма и замках.
Рабочая группа предложила присоединиться к участию в создании стандарта разработчиков устройств для «умного дома». В «Яндексе» рассказали vc.ru, что поддерживают идею открытого стандарта и изучат инициативу.
Настало время этой картинки
Нет. Картинка неправильная, альянсы уничтожают старые интерфейсы, стандартами их назвать нельзя, создают новый, но это уже действительно стандарт
Давно пора, пидры. А ксиаоми что, присоединилась?
Заебали все эти костыли с хоумбриджами и че там с обратной совместимостью с текущим зоопарком, что будет взято за основу, Zigbee?
Но у России особый путь! У нас есть свой закрытый стандарт, под который выделили частоты. А остальные запретии, мол они на чужих криптопримитивах.
Но ведь он правильно говорит, правительство влезло в эту тему со своими нормативами
Старый добрый синдикатный сговор
Надеюсь что у них все получится и поскорее желательно. Сейчас пока что кто в лес кто по дрова
Единый стандарт создадут с открытым исходным кодом для разработки и внедрения нового унифицированного протокола связи.
Охуенно, хацкерам нравится это