Прямой эфир
Если утечки правдивы, то вторая версия смартфона Samsung дизайном напоминает новую Motorola Razr.
В китайской соцсети Weibo появились фотографии смартфона-«раскладушки» с гибким экраном и оболочкой Android, похожей на One UI — ОС устройств Samsung. По мнению блогера Ice universe, специализирующегося на утечках смартфонов, на снимках — следующая версия модели Galaxy Fold.
Если верить сливам, то телефон, который изначально складывался в формате «книжки», будет больше похож на классическую «раскладушку». Этим дизайн напоминает Motorola Razr, представленный в ноябре.
Пока неизвестно, точно ли это новый смартфон от Samsung — это может быть концепт, прототип или подделка. Но форм-фактор совпадает с тем, как корейская компания сама демонстрировала будущее линейки Fold. По данным Bloomberg, Samsung планирует показать Galaxy Fold 2 в феврале 2020 года во время презентации модели S11.
Первая версия Galaxy Fold поступила в продажу в сентябре 2019 года по цене от двух тысяч долларов (в России — от 159 990 рублей). Вторая модель, пишут корейские СМИ, будет доступнее предшественника — около 850 долларов.
Еее, раскладушки!
Учитывая, что современные телефоны, какие-бы они не были охуенно навороченные, нельзя захлопнуть или пафосно открыть при звонке, я считаю что они ничтожно сосут перед этой идеей.
Технологии ничтожны перед желанием выёбываться.
Но многие из этих белых соплей - просто китайские подделки за 10 баксов. Зачем выёбываться ими?
я видел сантиметров 5 черный фаллический предмет в ухе (наушники), кекнул с мужика)
Уже слили даже третью версию
Кстате, а чо там с моторолой? Продают уже или допиливают пока?
Зачем это нужно кто объяснит? Телефон 6' помещается в кармане и так, какой практический смысл в этом, фича ради фичи?
Можно достать из косметички и понтануться
Напомню, что пару лет назад на лопаты гнали, ходя с 4-5. А когда начнётся мода на разделение экрана (лично я до сих пор скучаю по Sony из-за этого), то вообще складывать смартфон будет весьма полезно, чтобы его размер сократить.
Ну объективно, он все равно большой?
для меня 5.9' терпимый максимум, больше уже дискомфортно, я не знаю как люди пользуются одной рукой лопатами за 6+.
Ну большой, но нет смысла такой складывать. На скрине вообще какая то сосиска получается, 21:9)
Телефон 6' помещается в кармане и так
Шестифутовый телефон?
Месье носит чехол от двуспального матраца?
техноблогер
фотографирует секретный девайс на Siemens cx65
Кстати, гики, а что так старательно замазывали фотографы по бокам экрана? Какие-то номера, которые даются тестовым девайсам, чтобы пизды не получить?
Учитывая постоянные трейд-ины (напомню, Galaxy S10 сейчас с трейд-ином и кредитом можно взять за 35900, это тупо лайфхак) и падение цен - ждите в наших ритейлерах через год за условные 30-35 тысяч.
спасибо
Не, условно они в течении двух лет цену снижают. Условно, С9 только вот в этом году закончили сливать Мегафон и Билайн. Ноут9, например, за 25 отдавали.
Еще раз: в трейд-ин идет тупо нерабочий iphone 5 с авито за рубль, а кредит выплачивается сразу. Так идет доп. скидка 15-20%.
Читал, что выплаченный сразу кредит не лучшим образом отражается в кредитной истории. Не любят банки такое
Да абсолютно все равно, я так скажу
ну один два раза прокатит, потом не одобрят ничего просто
Аеее
Но на самом деле, если экран ебанутых размеров, как сейчас принято — идею поддерживаю
Главное чтобы реализация не подкачала, и экран нормально работал после таких процедур
а чё моторола? самсунг серию сенсорных раскладух делал для китайско-корейского рынка не так давно
да и идея в общем на поверхности — гнуться он может все равно только в одном изменении, таскать с собой планшет мало кому нужно, профессионального софта на андроиде шиш, а тактильный опыт привлекает (см. эирподсы)
По такой стоимости его будут покупать только богатые корейские патриоты. Телефоны на андроиде всегда были более дешёвой альтернативой практичному и удобному айфону.
Вряд ли это можно назвать списыванием в прямом смысле . Такие гаджеты проектируются за 2-3 года до выпуска, сейчас работают над проектами которые мы увидим через несколько лет