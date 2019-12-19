Если утечки правдивы, то вторая версия смартфона Samsung дизайном напоминает новую Motorola Razr.

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В китайской соцсети Weibo появились фотографии смартфона-«раскладушки» с гибким экраном и оболочкой Android, похожей на One UI — ОС устройств Samsung. По мнению блогера Ice universe, специализирующегося на утечках смартфонов, на снимках — следующая версия модели Galaxy Fold.

Если верить сливам, то телефон, который изначально складывался в формате «книжки», будет больше похож на классическую «раскладушку». Этим дизайн напоминает Motorola Razr, представленный в ноябре.

Пока неизвестно, точно ли это новый смартфон от Samsung — это может быть концепт, прототип или подделка. Но форм-фактор совпадает с тем, как корейская компания сама демонстрировала будущее линейки Fold. По данным Bloomberg, Samsung планирует показать Galaxy Fold 2 в феврале 2020 года во время презентации модели S11.