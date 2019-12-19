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Технологии
Женя Кузьмин
3561

На Weibo слили фотографии предполагаемого Galaxy Fold 2 — теперь это «раскладушка» с гибким экраном Материал редакции

Если утечки правдивы, то вторая версия смартфона Samsung дизайном напоминает новую Motorola Razr.

50 комментариев
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В китайской соцсети Weibo появились фотографии смартфона-«раскладушки» с гибким экраном и оболочкой Android, похожей на One UI — ОС устройств Samsung. По мнению блогера Ice universe, специализирующегося на утечках смартфонов, на снимках — следующая версия модели Galaxy Fold.

Если верить сливам, то телефон, который изначально складывался в формате «книжки», будет больше похож на классическую «раскладушку». Этим дизайн напоминает Motorola Razr, представленный в ноябре.

Ice universe @UniverseIce
In Chinese social media, Samsung's next-generation Galaxy Fold phone was leaked.
Source: @ 王 奔 宏 https://t.co/f69FAbYGxX
Ice universe @UniverseIce
@dmonogatari https://t.co/HGvvcx0vPy

Пока неизвестно, точно ли это новый смартфон от Samsung — это может быть концепт, прототип или подделка. Но форм-фактор совпадает с тем, как корейская компания сама демонстрировала будущее линейки Fold. По данным Bloomberg, Samsung планирует показать Galaxy Fold 2 в феврале 2020 года во время презентации модели S11.

Первая версия Galaxy Fold поступила в продажу в сентябре 2019 года по цене от двух тысяч долларов (в России — от 159 990 рублей). Вторая модель, пишут корейские СМИ, будет доступнее предшественника — около 850 долларов.

#новости #фото #samsung #galaxyfold

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50 комментариев
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Илья ИзТартар

24

Еее, раскладушки!
Учитывая, что современные телефоны, какие-бы они не были охуенно навороченные, нельзя захлопнуть или пафосно открыть при звонке, я считаю что они ничтожно сосут перед этой идеей.

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CiZerin

Илья
0

Оглянись, почти все с наушниками ходят

Ответить

Илья ИзТартар

CiZerin
16

Технологии ничтожны перед желанием выёбываться.

Ответить

CiZerin

Илья
1

Поэтому все носят эти белые сопли в ушах

Ответить

Ivan Pickupus

CiZerin
1

Но многие из этих белых соплей - просто китайские подделки за 10 баксов. Зачем выёбываться ими?

Ответить

George Weiller

Ivan
0

я видел сантиметров 5 черный фаллический предмет в ухе (наушники), кекнул с мужика)

Ответить

CiZerin

Ivan
0

От каждого по способностям - каждому по потребностям

Ответить

badkid

Илья
0

Кто-то всё ещё отвечает на телефон, прикладывая его к уху?

Ответить

Dragan Velimirovic

badkid
6

Я

Ответить

Илья ИзТартар

badkid
0

Вы так не делаете, ибо у вас не раскладушка.

Ответить

Petr Petrov

Илья
0

захлопнул телефон - пошел менять экран

Ответить

Kyler

8

Motorola: Ты только не списывай точь в точь

Ответить

Zoibana

5

Уже слили даже третью версию

Ответить

Пининь Суньвынь

Zoibana
3

Один острый твистер пожалста

Ответить

Ирина Голунова

3

совершенно уёбищно

Ответить

Роман Белоус

2

Кстате, а чо там с моторолой? Продают уже или допиливают пока?

Ответить

badkid

Роман
1

26 декабря предзаказ откроют.

Ответить

George Weiller

1

Зачем это нужно кто объяснит? Телефон 6' помещается в кармане и так, какой практический смысл в этом, фича ради фичи?

Ответить

Сергей Рязанцев

George
4

Можно достать из косметички и понтануться

Ответить

Карина Мирзаева

Сергей
0

Захотела 🎀

Ответить

Женя Кузьмин

George
2

так а кто теперь делает смартфоны на 6 дюймов! кроме айфонов чуть ли не везде от 6,5

Ответить

Marow from Neverland

Женя
0

С10е меньше 6 дюймов. ГП4 и 3а меньше 6 дюймов

Ответить

Илья ИзТартар

George
0

Напомню, что пару лет назад на лопаты гнали, ходя с 4-5. А когда начнётся мода на разделение экрана (лично я до сих пор скучаю по Sony из-за этого), то вообще складывать смартфон будет весьма полезно, чтобы его размер сократить.

Ответить

ATAMAH400h

George
0

Будут делать 12 дюймов.

Ответить

Роман Величкин

George
0

Ну объективно, он все равно большой?

Ответить

George Weiller

Роман
0

для меня 5.9' терпимый максимум, больше уже дискомфортно, я не знаю как люди пользуются одной рукой лопатами за 6+.
Ну большой, но нет смысла такой складывать. На скрине вообще какая то сосиска получается, 21:9)

Ответить

Dear Moscow,

George
0

 Телефон 6' помещается в кармане и так

Шестифутовый телефон? 

Месье носит чехол от двуспального матраца?

Ответить

Yaroslav Maltsev

2

техноблогер

фотографирует секретный девайс на Siemens cx65

Ответить

Iscander Vakil

Yaroslav
0

Бля, а тут разве другие есть?

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

2

Кстати, гики, а что так старательно замазывали фотографы по бокам экрана? Какие-то номера, которые даются тестовым девайсам, чтобы пизды не получить?

Ответить

Alexander

1

Копипаста RAZR, причём безвкусная

Ответить

Iscander Vakil

0

Учитывая постоянные трейд-ины (напомню, Galaxy S10 сейчас с трейд-ином и кредитом можно взять за 35900, это тупо лайфхак) и падение цен - ждите в наших ритейлерах через год за условные 30-35 тысяч. 

Ответить

hyposlasher

Iscander
1

спасибо

Ответить

Алексѣй Бобковъ

hyposlasher
0

Но не надо и бесплатно

Ответить

Kyler

Iscander
1

У вас там планы за 2019 год по продаже этого говна не выполнены?

Ответить

Iscander Vakil

Kyler
0

Не, условно они в течении двух лет цену снижают. Условно, С9 только вот в этом году закончили сливать Мегафон и Билайн. Ноут9, например, за 25 отдавали.

Ответить

Iscander Vakil

Iscander
0

Еще раз: в трейд-ин идет тупо нерабочий iphone 5 с авито за рубль, а кредит выплачивается сразу. Так идет доп. скидка 15-20%.

Ответить

Илья Гераськин

Iscander
0

Читал, что выплаченный сразу кредит не лучшим образом отражается в кредитной истории. Не любят банки такое

Ответить

Iscander Vakil

Илья
0

Да абсолютно все равно, я так скажу

Ответить

Илья Гераськин

Iscander
0

ну один два раза прокатит, потом не одобрят ничего просто

Ответить

Iscander Vakil

Илья
0

Раз 5 уже так делал, все ровно

Ответить

Виталий Белоус

0

Когда доверил дизайн телефона Distortion Bot-у

Ответить

Maksim Kniazev-Bogatyrev

0

Аеее
Но на самом деле, если экран ебанутых размеров, как сейчас принято — идею поддерживаю
Главное чтобы реализация не подкачала, и экран нормально работал после таких процедур

Ответить

Пининь Суньвынь

0

really amazing

Ответить

Marow from Neverland

0

а чё моторола? самсунг серию сенсорных раскладух делал для китайско-корейского рынка не так давно

да и идея в общем на поверхности — гнуться он может все равно только в одном изменении, таскать с собой планшет мало кому нужно, профессионального софта на андроиде шиш, а тактильный опыт привлекает (см. эирподсы)

Ответить

Егор Собин

0

В рулон бы скручивался, вот это я понимаю

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0
Ответить

Андрей Балконский

0

По такой стоимости его будут покупать только богатые корейские патриоты. Телефоны на андроиде всегда были более дешёвой альтернативой практичному и удобному айфону.

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Sakari Sauso

0
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Аристарх Знаменский

0

Вряд ли это можно назвать списыванием в прямом смысле . Такие гаджеты проектируются за 2-3 года до выпуска, сейчас работают над проектами которые мы увидим через несколько лет

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На Weibo слили фотографии…
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