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Артём Мазанов
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Документ Минкомсвязи: 23 декабря пройдут учения по изоляции рунета Материал редакции

Власти проверят, можно ли перехватить трафик, раскрыть информацию об абоненте, а также заблокировать услуги связи для него.

6 комментариев
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​Изображение Telegram-канала «ЗаТелеком»

23 декабря пройдут учения, предусмотренные законом об автономном рунете. Операторы связи и ведомства получили от Министерства связи соответствующие указания. Копию документа опубликовал директор Общества защиты интернета, автор Telegram-канала «ЗаТелеком», Михаил Климарев.

В документе указано, что изначально учения должны были пройти 19 декабря, но их перенесли на 23 декабря. Цели учений:

  • «Проверка координации организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ»;
  • «Проверка целостности и устойчивости функционирования интернета на территории России, в том числе в случае искажения информации маршрутизации в базах данных RIPE DB и в системе DNS»;
  • «Проверка возможности перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов».

Основной задачей учения указана «отработка навыков применения приёмов по обеспечению устойчивости, безопасности и функционирования интернета на территории России».

К учениям планируют привлечь в том числе МВД, Минобороны, ФСБ, ФСО, Роскомнадзор, Ростелеком, «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Лабораторию Касперского».

21 октября Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому российские власти будут раз в год проводить учения по автономности рунета.

#новости #автономныйрунет

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6 комментариев
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Антон Здор

4

дак они телеграммами общаются всё ещё, чё вы хотите.

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Ruslan Sviridov

Антон
4

Telegram же заблокирован, как ещё

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Ruslan Sviridov

3

Но ведь закон об автономном рунете должен был защитить от угрозы со стороны США.

А тут оказывается, что цель учений это «проверка возможности перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте».

Главная угроза интернету это лично ты, %username%!

Ответить

Zeleny Ded

1

Напомните мне 23 не выходить в интернет

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Дитковский

0

Всьо, пізда москалям

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Александра Хотимченко

0

Че, опять все упадёт?

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