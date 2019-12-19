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что происходит в интернете
Власти проверят, можно ли перехватить трафик, раскрыть информацию об абоненте, а также заблокировать услуги связи для него.
23 декабря пройдут учения, предусмотренные законом об автономном рунете. Операторы связи и ведомства получили от Министерства связи соответствующие указания. Копию документа опубликовал директор Общества защиты интернета, автор Telegram-канала «ЗаТелеком», Михаил Климарев.
В документе указано, что изначально учения должны были пройти 19 декабря, но их перенесли на 23 декабря. Цели учений:
Основной задачей учения указана «отработка навыков применения приёмов по обеспечению устойчивости, безопасности и функционирования интернета на территории России».
К учениям планируют привлечь в том числе МВД, Минобороны, ФСБ, ФСО, Роскомнадзор, Ростелеком, «Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Лабораторию Касперского».
21 октября Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому российские власти будут раз в год проводить учения по автономности рунета.
дак они телеграммами общаются всё ещё, чё вы хотите.
Но ведь закон об автономном рунете должен был защитить от угрозы со стороны США.
А тут оказывается, что цель учений это «проверка возможности перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте».
Главная угроза интернету это лично ты, %username%!