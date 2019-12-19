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Одной из компаний разрешили тестировать автомобили без сопровождения водителя.
Калифорнийские власти разрешили доставлять товары при помощи беспилотников. Об этом сообщается на сайте Департамента транспортных средств штата. Компании смогут получить лицензию на их эксплуатацию с середины января 2020 года.
Компании смогут использовать для доставки транспорт, который весит менее 4,5 тонн (10 тысяч фунтов). В документе уточняется, что власти будут выдавать два типа лицензий — на тестирование с водителем и без него. Для коммерческого использования (взимания платы за доставку) придётся подать дополнительное заявление.
Все транспортные средства пройдут обязательную сертификацию на предмет безопасности и соответствия другим требованиям властей. При тестировании с водителем, фирма также будет обязана предоставить документы о его квалификации. По заявлению властей, лицензии на тестирование беспилотников с водителем получили 65 компаний и ещё одна — без водителя.
Беспилотные автомобили уже используются в доставке в нескольких других штатах. Например в Хьюстоне (Техас) компания Nuro развозит с их помощью пиццу. Фирма разработала для этого специальный автомобиль без кабины для водителя и пассажиров.
В России разработкой беспилотных автомобилей занимается «Яндекс». В середине октября сотрудники ГИБДД остановили беспилотник компании в Татарстане. Во время остановки в автомобиле находился инженер-испытатель.
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Учитывая что ездить беспилотные машины там могут только по парковке или с водителем. Доставка посылок будет на парковке или в машине будет сидеть водитель чтоли?