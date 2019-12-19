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Технологии
Arthur Khamzin
661

В Калифорнии власти разрешили доставку посылок при помощи беспилотных автомобилей Материал редакции

Одной из компаний разрешили тестировать автомобили без сопровождения водителя.

4 комментария
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Калифорнийские власти разрешили доставлять товары при помощи беспилотников. Об этом сообщается на сайте Департамента транспортных средств штата. Компании смогут получить лицензию на их эксплуатацию с середины января 2020 года.

Компании смогут использовать для доставки транспорт, который весит менее 4,5 тонн (10 тысяч фунтов). В документе уточняется, что власти будут выдавать два типа лицензий — на тестирование с водителем и без него. Для коммерческого использования (взимания платы за доставку) придётся подать дополнительное заявление.

Все транспортные средства пройдут обязательную сертификацию на предмет безопасности и соответствия другим требованиям властей. При тестировании с водителем, фирма также будет обязана предоставить документы о его квалификации. По заявлению властей, лицензии на тестирование беспилотников с водителем получили 65 компаний и ещё одна — без водителя.

Беспилотные автомобили уже используются в доставке в нескольких других штатах. Например в Хьюстоне (Техас) компания Nuro развозит с их помощью пиццу. Фирма разработала для этого специальный автомобиль без кабины для водителя и пассажиров.

В России разработкой беспилотных автомобилей занимается «Яндекс». В середине октября сотрудники ГИБДД остановили беспилотник компании в Татарстане. Во время остановки в автомобиле находился инженер-испытатель.

#новости #беспилотники

Технологии
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4 комментария
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Алексѣй Бобковъ

4

meanwhile in soviet russia

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Грэм Грэмский

Алексѣй
0

Приплеташка

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Алексѣй Бобковъ

Грэм
0

не можем повторить

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Ded Pihto

0

Учитывая что ездить беспилотные машины там могут только по парковке или с водителем. Доставка посылок будет на парковке или в машине будет сидеть водитель чтоли?

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