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Технологии
Дамир Камалетдинов
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СМИ: Facebook работает над аналогом Android для собственных устройств Материал редакции

Пока из аппаратных продуктов у компании есть только VR-гарнитура Oculus и экраны Portal.

6 комментариев
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Иллюстрация Лорен Базарт

Facebook начала разработку операционной системы для собственных устройств. Для этого компания наняла соавтора ядра Windows NT Марка Люцовски, который должен создать ОС с нуля. Об этом говорится в материале The Information.

Вице-президент компании по аппаратному обеспечению Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) рассказал, что так Facebook хочет обеспечить себе «своё пространство» в будущем. По его словам, соцсеть больше не может полагаться на рынок и конкурентов, поэтому должна сделать всё сама.

Как отметили на TechCrunch, переход на собственную ОС обеспечит Facebook больше свободы и возможности интеграции собственных сервисов. Это также может защитить планы компании от попадания к конкурентам.

В разговоре с журналистами представители компании уточнили, что пока она сфокусирована на разработке гарнитуры дополненной реальности. Для этого она собирается либо создать отдельную ОС, либо заключить партнёрство с другими компаниями.

Пока у Facebook не так уж много аппаратных продуктов, однако в последние годы компания стала активнее вкладываться в направление. В октябре 2018 года Facebook выпустила «умные» дисплеи Portal — первые устройства под собственным брендом. Кроме того, соцсети принадлежит компания Oculus, развивающая технологии виртуальной реальности.

#facebook #android #новости

Технологии
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6 комментариев
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Алексѣй Бобковъ

5

Для этого компания наняла соавтора ядра Windows NT Марка Люцовски, который должен создать ОС с нуля

лососнут тунца again, выйдет такая же хуета, как поделка энди рубина

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Кот Мурзик

2

Уже пообещали, что это будет самая защищённая ОС?

Ответить

Тимур Петров

Кот
0

Так обычно говорит Дуров.

Ответить

Иван Гуляев

1

Запросы на шэр геолокации, доступ к камере и контактам будут разрешены по умолчанию)

Ответить

Keka Yobikov

0

Надеюсь они не будут своё ядро писать, а возьмут линукс (в таком случае им придётся опубликовать исходный код ОС). А то нам только новой шиндовс на телефонах не хватает.

Ответить

Dear Moscow,

Keka
1

 нам только новой шиндовс на телефонах не хватает

Фэйсбуковскую ОС, скорее всего, в топку заранее, а вот старой Виндоус на телефонах лично мне не хватает. 

Сам ей не пользовался, но у знакомого долго был телефон с МС-овскими плитками. Я бы не отказался, чтобы они продолжали развивать Windows Mobile хотя бы чтобы был конкурент гуглу и эпплу. 

В конце концов, также был бы шанс на то, что получится что-то интересное.

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