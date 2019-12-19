Пока из аппаратных продуктов у компании есть только VR-гарнитура Oculus и экраны Portal.

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Иллюстрация Лорен Базарт

Facebook начала разработку операционной системы для собственных устройств. Для этого компания наняла соавтора ядра Windows NT Марка Люцовски, который должен создать ОС с нуля. Об этом говорится в материале The Information.

Вице-президент компании по аппаратному обеспечению Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) рассказал, что так Facebook хочет обеспечить себе «своё пространство» в будущем. По его словам, соцсеть больше не может полагаться на рынок и конкурентов, поэтому должна сделать всё сама.

Как отметили на TechCrunch, переход на собственную ОС обеспечит Facebook больше свободы и возможности интеграции собственных сервисов. Это также может защитить планы компании от попадания к конкурентам.

В разговоре с журналистами представители компании уточнили, что пока она сфокусирована на разработке гарнитуры дополненной реальности. Для этого она собирается либо создать отдельную ОС, либо заключить партнёрство с другими компаниями.