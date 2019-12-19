Прямой эфир
Пока из аппаратных продуктов у компании есть только VR-гарнитура Oculus и экраны Portal.
Facebook начала разработку операционной системы для собственных устройств. Для этого компания наняла соавтора ядра Windows NT Марка Люцовски, который должен создать ОС с нуля. Об этом говорится в материале The Information.
Вице-президент компании по аппаратному обеспечению Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) рассказал, что так Facebook хочет обеспечить себе «своё пространство» в будущем. По его словам, соцсеть больше не может полагаться на рынок и конкурентов, поэтому должна сделать всё сама.
Как отметили на TechCrunch, переход на собственную ОС обеспечит Facebook больше свободы и возможности интеграции собственных сервисов. Это также может защитить планы компании от попадания к конкурентам.
В разговоре с журналистами представители компании уточнили, что пока она сфокусирована на разработке гарнитуры дополненной реальности. Для этого она собирается либо создать отдельную ОС, либо заключить партнёрство с другими компаниями.
Пока у Facebook не так уж много аппаратных продуктов, однако в последние годы компания стала активнее вкладываться в направление. В октябре 2018 года Facebook выпустила «умные» дисплеи Portal — первые устройства под собственным брендом. Кроме того, соцсети принадлежит компания Oculus, развивающая технологии виртуальной реальности.
Для этого компания наняла соавтора ядра Windows NT Марка Люцовски, который должен создать ОС с нуля
лососнут тунца again, выйдет такая же хуета, как поделка энди рубина
Уже пообещали, что это будет самая защищённая ОС?
Запросы на шэр геолокации, доступ к камере и контактам будут разрешены по умолчанию)
Надеюсь они не будут своё ядро писать, а возьмут линукс (в таком случае им придётся опубликовать исходный код ОС). А то нам только новой шиндовс на телефонах не хватает.
нам только новой шиндовс на телефонах не хватает
Фэйсбуковскую ОС, скорее всего, в топку заранее, а вот старой Виндоус на телефонах лично мне не хватает.
Сам ей не пользовался, но у знакомого долго был телефон с МС-овскими плитками. Я бы не отказался, чтобы они продолжали развивать Windows Mobile хотя бы чтобы был конкурент гуглу и эпплу.
В конце концов, также был бы шанс на то, что получится что-то интересное.