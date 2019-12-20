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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Bloomberg: Apple начала работать над спутниковой технологией для прямого обмена данными с айфонами пользователей Материал редакции

Проект находится в очень ранней стадии и может быть закрыт.

19 комментариев
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Apple начала работать над собственной спутниковой технологией, чтобы напрямую получать данные с айфонов и других своих устройств. Компания уже сформировала команду из инженеров для разработки антенн и аппаратов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным журналистов, цель проекта — разработать технологию спутниковой коммуникации, которая сможет получать и отправлять данные напрямую на пользовательские устройства, в том числе айфоны. Благодаря этому Apple сможет частично избавиться от необходимости полагаться на сторонние сети.

В Bloomberg пояснили, что речь может идти не о создании собственных спутников, а разработке передатчиков или наземного оборудования, которое будет взаимодействовать с аппаратурой на орбите. Технологию могут использовать для передачи данных напрямую в устройства Apple или для объединения в единую сеть вне зависимости от сотового оператора. Кроме того, технология может улучшить точность геолокации для карт.

Как отметили на TechCrunch, обычно спутники не взаимодействуют с пользовательскими устройствами напрямую. Вместо этого они обмениваются данными с наземными станциями, которые передают их дальше.

Пока проект находится в очень ранней стадии и может не добраться до запуска. Работающая над ним команда засекречена, однако известно, что команду возглавляют бывшие руководители спутникового и космического направления Google Майкл Трела и Джон Фенвик.

#Apple #интернет #новости

Технологии
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19 комментариев
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пепси

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DickPick Network

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Ruslan Sviridov

пепси
31
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Taktischer Corgi

пепси
1

DickPick звучит как название перспективного приложения

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Ромыч Хомыч

Taktischer
1

"DickPick звучит как унижение всего женского сообщества. PussyPick only! " - рандомные фемки

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Taktischer Corgi

Ромыч
0

PussyPop тогда уж

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Ромыч Хомыч

Taktischer
0

Pop? Why?

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Taktischer Corgi

Ромыч
0

хз, песня такая есть

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Vedmed

1

2 ебана в офисе, а чо прикинь если с айфона на айфон фоточки по спутнику кидать, уже во всех новостях, новая технология ранняя стадия разработки

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Ded Pihto

Vedmed
3

В рот мне ноги

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пепси

Ded
–1

А я думал член...

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Ded Pihto

пепси
5
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Дмитрий Орлов

0

Учитывая стиль новостей от редакции, всякие «айфоны» режут глаза

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Дамир Камалетдинов

Дмитрий
0

Всё ради тебя

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Taktischer Corgi

Дамир
2

С ондроида? Серьёзно?))

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Дамир Камалетдинов

Taktischer
1

Шах и мат

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Дмитрий Орлов

Дамир
0

Токсичный высер камалентдинова

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Дамир Камалетдинов

Дмитрий
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Держу планку, хуле

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робот-бёрдвотчер

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Автономный эпплент.

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