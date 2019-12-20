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Проект находится в очень ранней стадии и может быть закрыт.
Apple начала работать над собственной спутниковой технологией, чтобы напрямую получать данные с айфонов и других своих устройств. Компания уже сформировала команду из инженеров для разработки антенн и аппаратов. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По данным журналистов, цель проекта — разработать технологию спутниковой коммуникации, которая сможет получать и отправлять данные напрямую на пользовательские устройства, в том числе айфоны. Благодаря этому Apple сможет частично избавиться от необходимости полагаться на сторонние сети.
В Bloomberg пояснили, что речь может идти не о создании собственных спутников, а разработке передатчиков или наземного оборудования, которое будет взаимодействовать с аппаратурой на орбите. Технологию могут использовать для передачи данных напрямую в устройства Apple или для объединения в единую сеть вне зависимости от сотового оператора. Кроме того, технология может улучшить точность геолокации для карт.
Как отметили на TechCrunch, обычно спутники не взаимодействуют с пользовательскими устройствами напрямую. Вместо этого они обмениваются данными с наземными станциями, которые передают их дальше.
Пока проект находится в очень ранней стадии и может не добраться до запуска. Работающая над ним команда засекречена, однако известно, что команду возглавляют бывшие руководители спутникового и космического направления Google Майкл Трела и Джон Фенвик.
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PussyPop тогда уж
2 ебана в офисе, а чо прикинь если с айфона на айфон фоточки по спутнику кидать, уже во всех новостях, новая технология ранняя стадия разработки
Учитывая стиль новостей от редакции, всякие «айфоны» режут глаза