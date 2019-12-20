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Компания не уточнила, когда именно начнут продавать смартфон.
Motorola отложила предзаказы и старт продаж смартфона-раскладушки с гибким экраном Razr. Первые покупатели должны были получить устройство 26 декабря, а в продажу оно должно было поступить в начале января. Об этом сообщило The Verge со ссылкой на Motorola.
Неизвестно, на какой срок отложили запуск смартфона, однако в компании пояснили, что перенос будет незначительным. Согласно заявлению Motorola, компания хочет избежать ситуации на старте продаж, когда покупатели не смогут приобрести устройство из-за высокого спроса.
Motorola представила смартфон Razr в ноябре 2019 года. Смартфон получил тот же форм-фактор что и оригинальное устройство начала 2000-х, однако теперь он оснащён гибким 6,2-дюймовым экраном, который сгибается посередине. Стоимость смартфона начинается от 1499 долларов (около 100 тысяч рублей), пока его будут продавать только в США.
Давай моторола, порви яблочников.
Почему все на них ровняются? Нельзя идти своей дорогой?
Своей дорогой они пошли на*уй.а чтото доказать можно соревнуясь с лучшими