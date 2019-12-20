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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Motorola отложила предзаказы и старт продаж смартфона Razr с гибким экраном из-за «высокого спроса» Материал редакции

Компания не уточнила, когда именно начнут продавать смартфон.

6 комментариев
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Motorola Razr​ Фото Motorola

Motorola отложила предзаказы и старт продаж смартфона-раскладушки с гибким экраном Razr. Первые покупатели должны были получить устройство 26 декабря, а в продажу оно должно было поступить в начале января. Об этом сообщило The Verge со ссылкой на Motorola.

Неизвестно, на какой срок отложили запуск смартфона, однако в компании пояснили, что перенос будет незначительным. Согласно заявлению Motorola, компания хочет избежать ситуации на старте продаж, когда покупатели не смогут приобрести устройство из-за высокого спроса.

С момента анонса в ноябре новый Motorola Razr получил бесподобный уровень интереса со стороны потребителей. Спрос оказался высоким и в результате быстро превзошёл прогнозы поставок. Motorola решила увеличить срок предпродаж Razr и время запуска, чтобы справиться со спросом. Мы работаем над определением количества и расписания, чтобы убедиться, что все желающие смогут купить смартфон на старте. Мы не ожидаем серьёзных переносов по сравнению с оригинальными сроками.

из заявления Motorola

Motorola представила смартфон Razr в ноябре 2019 года. Смартфон получил тот же форм-фактор что и оригинальное устройство начала 2000-х, однако теперь он оснащён гибким 6,2-дюймовым экраном, который сгибается посередине. Стоимость смартфона начинается от 1499 долларов (около 100 тысяч рублей), пока его будут продавать только в США.

#motorola #смартфоны #новости

Технологии
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6 комментариев
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Неолд

0

Давай моторола, порви яблочников.

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Дитковский

Неолд
–1

Почему все на них ровняются? Нельзя идти своей дорогой?

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Unknown

Дитковский
0

Своей дорогой они пошли на*уй.а чтото доказать можно соревнуясь с лучшими

Ответить

Виктор Веснов

1

Нельзя так факапить перед новым годом

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Алексѣй Бобковъ

0

Ha ha classic

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Lera Valera

0

Пора меня слоган с “Hello Moto” до “see you soon Moto”

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