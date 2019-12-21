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Они позволяют передавать файлы по AirDrop, наведя айфон на устройство другого пользователя.
Apple не стала активировать в России чип U1, встроенный в iPhone 11 для передачи данных между устройствами. Компания пыталась получить разрешение на использование нужных частот от властей, но ей ответили отказом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компанию-партнёру нескольких производителей электроники и подтвердили в Минкомсвязи.
Роскомнадзор отказал Apple в лицензии на частоты в диапазоне 6 ГГц, объяснив это необходимостью дополнительных исследований, — уточнил собеседник издания. Источники «Известий» в Минобороны отметили, что до этого ведомство обращалось в Госкомиссии по радиочастотам с просьбой закрепить за собой эти частоты из-за их важности для обороны страны.
При этом формально в России можно использовать частоты в диапазоне от 2,85 до 10,6 ГГц, однако мощность передатчика в помещении не должна превышать −47…−45 дБм/МГц. По данным «Известий», мощность излучения чипа U1 в iPhone 11 больше этих значений «на уровне погрешности».
Новый чип Apple использует технологию сверхширокополосной связи Ultra Wideband. Она позволяет передавать данные на небольшие расстояния с низкими затратами энергии и высокой скоростью: на дальности до трёх метров скорость передачи достигает 480 Мбит/с, а на 10 метрах — до 110 Мбит/с.
Apple подробно не рассказывала о работе технологии, но на сайте компании её назвали «GPS для комнат» и «новым чувством айфона». Согласно описанию на странице iPhone 11 Pro, чип U1 позволяет передавать данные другим пользователям, просто наводя смартфон на их устройства, без необходимости искать получателя в списке из всех доступных аппаратов. После презентации iPhone 11 появление чипа связали с системой отслеживания вещей, которую, по слухам, разрабатывают в Apple.
Передать частоты обоссаным хипстерам или Министерству обороны, думаю очевидно.
ессенно первым, тк будет польза больше нуля
Ты чё падла не патриот. Наверняка на этих частотах что-то секретное работает. Например излучатели в памятниках Ленину.
нiт((
мо хоть плацы подметает (пусть и ломом), а яблохипстеры только засирают всё своим чсв
пусть закрывают свою никчемную щаражку, эпплобояре не на помойке себя нашли
не на помойке себя нашли
ну ещё бы, их так много, что речь скорее о свалке, чем помойке
Этим кто-нибудь пользовался?
Ты своим писюном часто пользуешься? Если тебе запретят мудаки из Роскописюна им пользоваться ты откажешься?
Ненужная *уйня . Они бы еще блутуз передатчик ввели . Все можно сейчас передавать и так огромным количеством способов.
Да похуй, вот честно. Похуй что нужно или не нужно. Оухевшие мудаки совсем заражались и охуели до крайней степени. Сидят там себе всякие Степаны и Василии и решают, что надо русскому мужику или не надо. Сами, блядь, без пяти минут академики, но уже решают. Это больше всего бесит. И от этого бомбит.
Ты в России живёшь, здесь так всегда было.
И чо? Теперь надо сложить ручки и не бомбить? Что могу, то и делаю. Могу писать комменты и напишу. Василий из Роскомнадзора - мое оценочное суждение - уебок.
Настала пора отказывать военным в обслуживании и их преследовании.
так это известно уже пару месяцев как(
тыж вроде и писал про это, или новость в том, что сейчас официально отказали еще раз после запроса на выделение лицензии на частоты?
ну не работает естественно, потому что паскуды запретили ¯\_(ツ)_/¯ хз значит в другом месте читал про причины, уже месяц в ярости по этому поводу(
не, это правда, просто обсосали этот факт уже давно
ну как я писал выше единственная причина и есть - запрет на частоты от мин обороны, удивительно?
кстати можно дополнить в статье что этот чип в рст моделях наглухо зашит, не будет работать если переедешь в норм страну и поменяешь акк и регион с языком, как фейстайм в эмиратах(
это было про норм страны, где частоты разрешены доя использования, про доп по чипу выше в комменте дополнил
Алексей, возможно, перепутал с той ситуацией, когда e-sim запретили.
оттуда же, откуда стало известно про блокировку этих частот для гражданских, если у вас есть кто-то с рст айфоном и сейчас в разрешенной стране можете чекнуть
3G и 4G военные тоже долго не отдавали, но как отдали - аппараты, купленные до этого, заработали на этих частотах
это. более широкий рынок, там лобби было как сейчас с 5г, в случает чипа у1 слишком узко для лоббирования(
Я про то что это не железная, а софтовая блокировка. И Apple не включала 4G на своих аппаратах, пока операторы сотовой связи не обеспечат все технологии для стабильной связи
ну вот например блок фейстайм в эмиратовских айфонах не выключается никогда и нигде, тут та же тема скорее всего, в европейских айфонах максимальный уровень громкости ниже, в японских нфс свой для платежей и не совместимый ни с чем больше в мире
Файлы нужно передавать через компьютер старшего по подъезду, в присутствии двух понятых и участкового.
Да надо и 4G отдать военным, мы перекантуемся на GPRS, пока нато на границе землю топчет! Покажем им всем, и сразу на 6G перейдем, вот увидете