Они позволяют передавать файлы по AirDrop, наведя айфон на устройство другого пользователя.

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​Описание работы чипа U1 Скриншот с американского сайта Apple

Apple не стала активировать в России чип U1, встроенный в iPhone 11 для передачи данных между устройствами. Компания пыталась получить разрешение на использование нужных частот от властей, но ей ответили отказом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компанию-партнёру нескольких производителей электроники и подтвердили в Минкомсвязи.

Роскомнадзор отказал Apple в лицензии на частоты в диапазоне 6 ГГц, объяснив это необходимостью дополнительных исследований, — уточнил собеседник издания. Источники «Известий» в Минобороны отметили, что до этого ведомство обращалось в Госкомиссии по радиочастотам с просьбой закрепить за собой эти частоты из-за их важности для обороны страны.

При этом формально в России можно использовать частоты в диапазоне от 2,85 до 10,6 ГГц, однако мощность передатчика в помещении не должна превышать −47…−45 дБм/МГц. По данным «Известий», мощность излучения чипа U1 в iPhone 11 больше этих значений «на уровне погрешности».

Новый чип Apple использует технологию сверхширокополосной связи Ultra Wideband. Она позволяет передавать данные на небольшие расстояния с низкими затратами энергии и высокой скоростью: на дальности до трёх метров скорость передачи достигает 480 Мбит/с, а на 10 метрах — до 110 Мбит/с.