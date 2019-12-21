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Технологии
Дамир Камалетдинов
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«Известия»: Apple отключила в России встроенные в iPhone 11 чипы U1 из-за ограничений властей Материал редакции

Они позволяют передавать файлы по AirDrop, наведя айфон на устройство другого пользователя.

40 комментариев
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​Описание работы чипа U1  Скриншот с американского сайта Apple

Apple не стала активировать в России чип U1, встроенный в iPhone 11 для передачи данных между устройствами. Компания пыталась получить разрешение на использование нужных частот от властей, но ей ответили отказом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компанию-партнёру нескольких производителей электроники и подтвердили в Минкомсвязи.

Роскомнадзор отказал Apple в лицензии на частоты в диапазоне 6 ГГц, объяснив это необходимостью дополнительных исследований, — уточнил собеседник издания. Источники «Известий» в Минобороны отметили, что до этого ведомство обращалось в Госкомиссии по радиочастотам с просьбой закрепить за собой эти частоты из-за их важности для обороны страны.

При этом формально в России можно использовать частоты в диапазоне от 2,85 до 10,6 ГГц, однако мощность передатчика в помещении не должна превышать −47…−45 дБм/МГц. По данным «Известий», мощность излучения чипа U1 в iPhone 11 больше этих значений «на уровне погрешности».

Новый чип Apple использует технологию сверхширокополосной связи Ultra Wideband. Она позволяет передавать данные на небольшие расстояния с низкими затратами энергии и высокой скоростью: на дальности до трёх метров скорость передачи достигает 480 Мбит/с, а на 10 метрах — до 110 Мбит/с.

Apple подробно не рассказывала о работе технологии, но на сайте компании её назвали «GPS для комнат» и «новым чувством айфона». Согласно описанию на странице iPhone 11 Pro, чип U1 позволяет передавать данные другим пользователям, просто наводя смартфон на их устройства, без необходимости искать получателя в списке из всех доступных аппаратов. После презентации iPhone 11 появление чипа связали с системой отслеживания вещей, которую, по слухам, разрабатывают в Apple.

#iphone11 #apple #новости

Технологии
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40 комментариев
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Неолд

–19

Передать частоты обоссаным хипстерам или Министерству обороны, думаю очевидно.

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Алексѣй Бобковъ

Неолд
22

ессенно первым, тк будет польза больше нуля

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Yaroslav Maltsev

Алексѣй
20

Ты чё падла не патриот. Наверняка на этих частотах что-то секретное работает. Например излучатели в памятниках Ленину.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Yaroslav
0

нiт((

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Алексѣй
8

картинка отвалилась

Ответить

Yaroslav Maltsev

Алексѣй
3

нет((

Керенского ответ

Ответить

Константин Курасов

Алексѣй
–6

мо хоть плацы подметает (пусть и ломом), а яблохипстеры только засирают всё своим чсв

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Алексѣй Бобковъ

Константин
–1

пусть закрывают свою никчемную щаражку, эпплобояре не на помойке себя нашли

Ответить

Константин Курасов

Алексѣй
–3

не на помойке себя нашли

ну ещё бы, их так много, что речь скорее о свалке, чем помойке

Ответить

Zzzzzzz

–6

Этим кто-нибудь пользовался?

Ответить

Dmitry Korolev

Zzzzzzz
12

Ты своим писюном часто пользуешься? Если тебе запретят мудаки из Роскописюна им пользоваться ты откажешься?

Ответить

Unknown

–11

Ненужная *уйня . Они бы еще блутуз передатчик ввели . Все можно сейчас передавать и так огромным количеством способов.

Ответить

Dmitry Korolev

Unknown
8

Да похуй, вот честно. Похуй что нужно или не нужно. Оухевшие мудаки совсем заражались и охуели до крайней степени. Сидят там себе всякие Степаны и Василии и решают, что надо русскому мужику или не надо. Сами, блядь, без пяти минут академики, но уже решают. Это больше всего бесит. И от этого бомбит.

Ответить

Егор Терентьев

Dmitry
–2

Ты в России живёшь, здесь так всегда было. 

Ответить

Dmitry Korolev

Егор
5

И чо? Теперь надо сложить ручки и не бомбить? Что могу, то и делаю. Могу писать комменты и напишу. Василий из Роскомнадзора - мое оценочное суждение - уебок.

Ответить

Православие. Патриотизм.

Dmitry
1

Настала пора отказывать военным в обслуживании и их преследовании.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Unknown
0

ващет они и существуют уже лет 5 iBeacon

Ответить

Алексѣй Бобковъ

2

так это известно уже пару месяцев как(

Ответить

Дамир Камалетдинов

Алексѣй
0

Покажешь? 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дамир
0

тыж вроде и писал про это, или новость в том, что сейчас официально отказали еще раз после запроса на выделение лицензии на частоты?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Алексѣй
0

Насколько я вижу, мы вообще не писали о причинах, почему U1 в России не работает, только фиксировали сам факт, что он не работает 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дамир
–4

ну не работает естественно, потому что паскуды запретили ¯\_(ツ)_/¯ хз значит в другом месте читал про причины, уже месяц в ярости по этому поводу(

Ответить

Дамир

Алексѣй
0

Я просто до сих пор нигде не видел. Но «Известия», конечно, так себе источник, поэтому если ты где-то видел что-то понадёжнее, это помогло бы

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дамир
0

не, это правда, просто обсосали этот факт уже давно

Ответить

Дамир

Алексѣй
0

Про факт отключения было известно с самого начала, о причинах я так подробно до сих пор не видел

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дамир
0

ну как я писал выше единственная причина и есть - запрет на частоты от мин обороны, удивительно?
кстати можно дополнить в статье что этот чип в рст моделях наглухо зашит, не будет работать если переедешь в норм страну и поменяешь акк и регион с языком, как фейстайм в эмиратах(

Ответить

Дамир

Алексѣй
0

До этого была инфа про поэтапный запуск в разных странах 

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дамир
0

это было про норм страны, где частоты разрешены доя использования, про доп по чипу выше в комменте дополнил

Ответить

Дамир

Алексѣй
0

А откуда инфа про аппаратную блокировку?

Ответить

Михаил Фоменков

Дамир
0

Алексей, возможно, перепутал с той ситуацией, когда e-sim запретили.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Михаил
0

нет конечно, причем тут это

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Дамир
0

оттуда же, откуда стало известно про блокировку этих частот для гражданских, если у вас есть кто-то с рст айфоном и сейчас в разрешенной стране можете чекнуть

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Паша Красников

Алексѣй
0

3G и 4G военные тоже долго не отдавали, но как отдали - аппараты, купленные до этого, заработали на этих частотах

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Паша
0

это. более широкий рынок, там лобби было как сейчас с 5г, в случает чипа у1 слишком узко для лоббирования(

Ответить

Паша Красников

Алексѣй
0

Я про то что это не железная, а софтовая блокировка. И Apple не включала 4G на своих аппаратах, пока операторы сотовой связи не обеспечат все технологии для стабильной связи

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Паша
0

ну вот например блок фейстайм в эмиратовских айфонах не выключается никогда и нигде, тут та же тема скорее всего, в европейских айфонах максимальный уровень громкости ниже, в японских нфс свой для платежей и не совместимый ни с чем больше в мире

Ответить

Codder JSee

1

🤷🏿‍♂️

Ответить

Justified Stallion

1

Файлы нужно передавать через компьютер старшего по подъезду, в присутствии двух понятых и участкового.

Ответить

Nikolay Kapustin

0

Меш сетей опасаются. Тов майор бдит.

Ответить

Аристарх Знаменский

0

Да надо и 4G отдать военным, мы перекантуемся на GPRS, пока нато на границе землю топчет! Покажем им всем, и сразу на 6G перейдем, вот увидете

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