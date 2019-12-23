Так жители защищаются от криминальных группировок, заражающих животных вирусами с помощью дронов.

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Фото AFP

У части самолётов в Китае возникли проблемы с навигацией из-за местных фермеров, которые глушат GPS над пастбищами для борьбы с преступниками. Криминальные группировки используют дроны, которые используют спутниковый сигнал для позиционирования в полёте. Об этом сообщила The South China Morning Post.

По данным сайта Thepaper.cn, как минимум одна из ферм на северовостоке Китая закупила нелегальные устройства для противодействия дронам. Так фермеры решили защититься от преступников, которые рассылают беспилотники с вирусом африканской чумы свиней.

Однако устройство помешало не только криминальным группировкам, но и обычным самолётам, которые садились и взлетали из аэропорта Харбина. Как выяснили журналисты, пилоты жаловались на потерю GPS-сигналов во время полётов над округом Чжаочжоу в конце октября. В некоторых случаях у самолётов отказывала система отслеживания ADS-B, которая определяет позицию судна с помощью спутниковой навигации.

После этого власти провели проверку на радиопомехи в регионе и обнаружили, что оборудование установили на ферме Heilongjiang Dabeinong Agriculture & Pastoral Foods. Владельцев обязали сдать аппаратуру, но они избежали других наказаний.

В декабре 2019 года китайские государственные СМИ сообщили о группировках, которые распространяют вирус африканской чумы свиней, сбрасывая источники заражения с помощью дронов. Это вынуждает фермеров продавать бандам более дешёвое мясо, которое они продают по полной стоимости на легальном рынке.