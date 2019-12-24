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Дарья Лейзаренко
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Производитель электросамокатов из США выкупит разорившегося конкурента и предложит его клиентам замену на свои товары Материал редакции

Компания Unicorn потратила все деньги на интернет-рекламу, а клиенты так и не получили ни одного заказа. Но теперь у них всё-таки появятся самокаты.

3 комментария
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Электросамокат Unagi Фото The Verge

Американский стартап по производству электросамокатов Unagi выкупит своего разорившегося конкурента Unicorn, который потратил все деньги на рекламу в интернете и не смог выполнить ни одного заказа. Об этом сообщил глава Unagi Дэвид Хейман изданию The Verge.

350 человек, которые заплатили за электросамокаты Unicorn по 699 долларов (около 45 тысяч рублей), не получили возврата денег. Тогда гендиректор компании Ник Эванс отметил, что компания «полностью провалилась как бизнес». После сделки Unagi отправит каждому клиенту Unicorn свой электросамокат стоимостью в тысячу долларов (около 65 тысяч рублей) в качестве компенсации. Доплачивать разницу в стоимости между устройствами не нужно.

Эванс подтвердил сделку и сообщил, что предложит вернуть деньги всем клиентам, которые откажутся от электросамоката Unagi. «Мы придумали интересное решение. Я буду платить из собственного кармана, чтобы всё получилось», — отметил глава Unicorn.

Хейман подчеркнул, что сделка будет стоить его компании «достаточно денег», но «станет своеобразным рождественским подарком». Эванс отметил, что, когда он создавал Unicorn, то «хотел сделать жизнь людей лучше, но получилось всё наоборот».

После разорения компании разозлённые клиенты назвали Эванса «вором» и «мошенником», а также обвинили главу Unicorn в том, что он испортил праздники. Тот признался, что это «были две самые сложные недели» в его карьере: «Да, я Гринч».

Хейман сначала хотел выкупить доменное имя Unicorn и затем перенаправлять клиентов на сайт Unagi. Но после переговоров предприниматели пришли к другому решению. Сначала Эванс заплатил неназванную сумму Хейману, а затем тот предложил клиентам Unicorn два выбора: полный возврат денег или бесплатный самокат Unagi.

Хейман отметил, что рискует разозлить несколько тысяч своих клиентов, которые купили электросамокаты Unagi по полной цене. Но, по его словам, сделка стоила того, поскольку позволит людям проникнуться рождественским духом.

#электросамокты #сша #стартапы #самокаты

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3 комментария
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Aljona Semenova

6

«да, я Гринч» — признался глава Unicorn. — но, что ты мне сделаешь, я в другом городе

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x mst

0

Американский стартап по производству электросамокатов Unagi выкупит своего разорившегося конкурента Unicorn

<3

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Илья Гераськин

0
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