Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
230

Сервис CheckYou совместно с «ВКонтакте» запустил карту, на которой можно следить за друзьями из соцсети Материал редакции

Но только если они тоже зарегистрированы в приложении.

8 комментариев
В закладки

В сервисе CheckYou от бывших разработчиков Vinci появилась карта, которая позволяет в реальном времени узнать, где находятся и чем занимаются друзья из «ВКонтакте». Пользователи могут увидеть расстояние друг до друга, отследить перемещения на карте, скорость движения и уровень заряда смартфона. Об этом сообщили в vc.ru со ссылкой на разработчиков CheckYou.

Сервис развивается с поддержкой «ВКонтакте»: соцсеть предоставляет серверы, а также помогает с рекламой и технической экспертизой. Представители «ВКонтакте» не рассказали, зачем это нужно компании, объяснив поддержку любовью компании «к ярким и смелым экспериментам».

CheckYou доступно для iOS и Android, для регистрации достаточно указать номер телефона или войти через «ВКонтакте». При регистрации через соцсеть приложение запросит доступ к информации пользователя: списку друзей, «историям», сообщениям, номеру телефону и данным на странице.

Сервис позволяет публиковать «истории» с привязкой к геолокации, комментировать публикации других пользователей, общаться в чатах и чекиниться по аналогии с Foursquare. Если в CheckYou зарегистрируются друзья пользователя, то он видеть, где они находятся, как перемещаются, а также отслеживать скорость движения и уровень заряда смартфона.

Редактору vc.ru не удалось найти своих друзей внутри сервиса. Разработчики CheckYou отметили, что пока месячная аудитория приложения составляет менее 10 тысяч пользователей, это объяснили тем, что команда не занимается активным привлечением аудитории.

Приложение запустили в мае 2018 года, тогда его позиционировали как гибрид Инстаграма и Снапчата. Однако с июля 2019 года команда начала полностью переделывать CheckYou.

Как рассказали разработчики, затраты на проект составили около 500 тысяч долларов в течение трёх лет. По их словам, это практически вся сумма, оставшаяся от продажи Vinci «ВКонтакте» в 2016 году.

Разработчики пока не собираются монетизировать приложение, но как заметили в vc.ru, по лицензионному соглашению сервис имеет право использовать контент пользователей в рекламных и исследовательских целях, в том числе передавать третьим лицам.

#приложения #сервисы #новости #вконтакте #соцсети

Технологии
Подписаться
Подписан
Отписаться
Производитель электросамокатов из США выкупит разорившегося конкурента и предложит его клиентам замену на свои товары
Компания Unicorn потратила все деньги на интернет-рекламу, а клиенты так и не получили ни одного заказа. Но теперь у них всё-таки появятся самокаты.
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u044b","\u043f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435"], "comments": 8, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 132708, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Dec 2019 15:33:27 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 132708, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/132708\/get","add":"\/comments\/132708\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/132708"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Никита Сухов

3

Знали мы один ЧекЮ

Ответить

Boy Next Door

3

А вот и первое ПО для предустановки по новому закону подъехало

Ответить

Ruslan Sviridov

2

Миллениалы придумали Foursquare

Ответить

Goodsanta

1

по лицензионному соглашению сервис имеет право использовать контент пользователей в рекламных и исследовательских целях, в том числе передавать третьим лицам.

Итого: если вас захотят повязать, Йота просто отключится, а ВК еще и спалит всем, кому надо, где вы находитесь.
Welcome to 2020!!

Ответить

dimap

0

Чё т крипово

Ответить

Nuke Iron

0

Выглядит как какая-то ненужная хуйня

Ответить

empSokol

0

О, помню похожая штука была на ТЖ.

Ответить

Vlad Makarov

0

Пойдут по пути файндфейса

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
«Ведьмаку заплатите чеканной монетой»: как интернет встретил сериал «Ведьмак» от Netflix
Смешанные оценки, отсылки к игре про Геральта в русском переводе, споры о темнокожих эльфах и прилипчивая песня-мем от Лютика.
97
Новости
6-летняя девочка нашла на рождественской открытке просьбу о помощи от иностранных заключённых, работающих в Китае
Торговая сеть уже приостановила сотрудничество с китайской фабрикой, которая производит эти открытки.
79
Интернет и мемы
«Мемный Оскар-2019»: открытое голосование за лучшие мемы года
Отдаём выбор в руки пользователей TJ.
105
Популярное за три дня
Животные
Дальневосточный лесной кот
26
Интернет и мемы
🕷
16
Интернет и мемы
Все так
36

Прямой эфир

Stan Majors

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов…

Сергей Васильев

Хулиганы толпой избили бойца…

Timur Sayfutdinov

Бионические протезы, что…

Андрей Балконский

Хулиганы толпой избили бойца…

Vlad Makarov

Сервис CheckYou совместно с…

Трехтысячелетний пес

Хулиганы толпой избили бойца…

empSokol

Сервис CheckYou совместно с…

Сергей Васильев

Хулиганы толпой избили бойца…

0 Yeblonski

Хулиганы толпой избили бойца…

Андрей Балконский

Хулиганы толпой избили бойца…

Nikita

Tele2 обнаружил рост…

Boy Next Door

Сервис CheckYou совместно с…

Stan Majors

Хулиганы толпой избили бойца…

Андрей Королёв

Tele2 обнаружил рост…

Станислав Ильин

Хулиганы толпой избили бойца…

Georgiy Batalov

Хулиганы толпой избили бойца…

Goodsanta

Сервис CheckYou совместно с…

Stan Majors

Хулиганы толпой избили бойца…

Savely Krasovsky

Бионические протезы, что…

Ulanovskiy Philipp

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]