Но только если они тоже зарегистрированы в приложении.

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В сервисе CheckYou от бывших разработчиков Vinci появилась карта, которая позволяет в реальном времени узнать, где находятся и чем занимаются друзья из «ВКонтакте». Пользователи могут увидеть расстояние друг до друга, отследить перемещения на карте, скорость движения и уровень заряда смартфона. Об этом сообщили в vc.ru со ссылкой на разработчиков CheckYou.

Сервис развивается с поддержкой «ВКонтакте»: соцсеть предоставляет серверы, а также помогает с рекламой и технической экспертизой. Представители «ВКонтакте» не рассказали, зачем это нужно компании, объяснив поддержку любовью компании «к ярким и смелым экспериментам».

CheckYou доступно для iOS и Android, для регистрации достаточно указать номер телефона или войти через «ВКонтакте». При регистрации через соцсеть приложение запросит доступ к информации пользователя: списку друзей, «историям», сообщениям, номеру телефону и данным на странице.

Сервис позволяет публиковать «истории» с привязкой к геолокации, комментировать публикации других пользователей, общаться в чатах и чекиниться по аналогии с Foursquare. Если в CheckYou зарегистрируются друзья пользователя, то он видеть, где они находятся, как перемещаются, а также отслеживать скорость движения и уровень заряда смартфона.

Редактору vc.ru не удалось найти своих друзей внутри сервиса. Разработчики CheckYou отметили, что пока месячная аудитория приложения составляет менее 10 тысяч пользователей, это объяснили тем, что команда не занимается активным привлечением аудитории.

Приложение запустили в мае 2018 года, тогда его позиционировали как гибрид Инстаграма и Снапчата. Однако с июля 2019 года команда начала полностью переделывать CheckYou.

Как рассказали разработчики, затраты на проект составили около 500 тысяч долларов в течение трёх лет. По их словам, это практически вся сумма, оставшаяся от продажи Vinci «ВКонтакте» в 2016 году.