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«Мы точно знаем, что это не Санта».
На северо-востоке штата Колорадо жители заметили 17 дронов, патрулирующих поля и города по вечерам. Местные власти не могут выяснить, кто управляет загадочными беспилотниками. Об этом сообщает Denver Post.
Дроны с двухметровым размахом винтов летали над округами Филиппс и Юма каждую ночь в течение недели, рассказал изданию шериф округа Филлипс Томас Эллиотт (Thomas Elliott). Беспилотники держатся примерно на 60-90 метрах над землей и прочёсывают местность по 40 километров за раз по периметру квадратов.
Беспилотников как минимум 17. Они появляются около семи вечера и исчезают около десяти. Шериф не может объяснить, откуда появились дроны или кто ими управляет. Судя по количеству и размерам устройств, вряд ли они принадлежат любителям, отмечает помощник шерифа Уильям Майерс (William Myers).
20 декабря Майерс наблюдал, как восемь больших дронов пролетели над границей округа Юма. В это же время другой беспилотник парил над городом Паоли в округе Филлипс и не двигался с места. Ещё девять дронов пролетели над городом Хакстун, который находится в 16 километрах от Паоли. Все летели на скорости около 50-70 км/час.
Дроны летят слишком высоко, чтобы услышать шум винтов, но с земли можно заметить их разноцветные вспышки. Местный житель пытался догнать один беспилотник на автомобиле, развив скорость до 80 км/час, но упустил цель, когда закончился бензин.
Федеральное управление гражданской авиации, Управление по борьбе с наркотиками, Военно-воздушные силы и Вооружённые силы США сообщили, что у них нет никакой информации по поводу дронов.
Майерс предполагает, что беспилотниками управляет частная компания. Дроны, на первый взгляд, летают бесцельно — иногда над городами, иногда над пустыми полями. «Не кажется, что кто-то запускает их со злым умыслом. Они не делают ничего такого, чтобы указывало на преступную деятельность», — отметил Эллиотт. По законам Колорадо, дронам не запрещено летать над частной собственностью, поэтому полиция не сможет предъявить никаких обвинений.
Местный владелец школы по управлению дронами Вик Мосс (Vic Moss) предположил, что беспилотниками управляет либо частная компания, либо государственное учреждение: «В Колорадо действует несколько производителей дронов. Вероятно, они тестируют что-то в сельской местности. Но все, кого я знаю, согласуют свои действия с местными властями, чтобы избежать вот такой ситуации. Никто не хочет наводить панику».
Дроны летают по периметру квадрата, а это значит, что владельцы создают карту или проводят некое исследование, отмечает Мосс. По его словам, некоторые операторы запускают беспилотников по ночам, чтобы использовать инфракрасные камеры — они нужны в сельском хозяйстве для изучения урожая.
Мосс попросил местных жителей не стрелять по дронам, поскольку их батареи могут спровоцировать сильный пожар. Кроме того, выстрел по беспилотнику — это федеральное преступление в США.
По федеральным законам, владельцы дронов не обязаны предоставлять планы полётов, если запускают их не в контролируемом воздушном пространстве вроде аэропортов. Поэтому властям Колорадо предстоит самостоятельно разрешить «загадку вечерних дронов».
Была такая серия в южном парке
Санты не существует, есть только Дед Мороз из Великого Устюга. Кто-то тренирует дронов на теракты, оснастить каждый аппарат бомбой и запустить такую стаю например во время выступления Хиллари Клинтон или Марко Рубио, будет забавно.
Не понимаю почему тебя минусуют
Шериф не может объяснить, откуда появились дроны или кто ими управляет.
Навальный
Охуенно, когда не надо заполнять разрешение на заполнение разрешения о разрешении на разрешение на запуск дрона
Могли бы взять еще один дрон, дать ему GPS метку на крюке, подлететь и подвесить на раму.
Сбить один и откуда появится визг - те и операторы. Хули, блять, как маленькие...