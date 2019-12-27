Мы просто хотим, чтобы хотя бы один приземлился. Тогда мы сможем посмотреть на них вблизи и, возможно, узнать, кто ими управляет. Мы знаем, что они [операторы] существуют.

Мы точно знаем, что это не Санта или его олени.