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Всего за пару лет общество прошло стадии от отрицания и гнева до принятия пугающей действительности.
В 2019 году утечками даже у самых крупных компаний уже никого не удивишь: они случаются по несколько раз в месяц, и, за редким исключением, до них мало кому есть дело. Редактор TJ попытался разобраться, как проблемы с приватностью стали обыденностью.
За последние 10 лет можно выделить два ключевых события в борьбе за приватность: публикацию секретных документов Эдвардом Сноуденом в 2013 году и скандал с Cambridge Analytica. Конечно, были и другие масштабные утечки, к примеру, в 2016 году Yahoo призналась в утечке миллиарда паролей, но они почти не обсуждались.
Когда Сноуден раскрыл программу глобальной слежки спецслужб США за гражданами не только своей, но и других стран, весь мир насторожился. Многие о подобном подозревали, но никто раньше не осознавал масштабов наблюдения.
Только после этого случая технологические компании, кажется, впервые всерьёз задумались о вопросах охраны приватности. Они начали публиковать «отчёты о прозрачности» (Transparency Report) об исполнении запросов правительства, а иногда и в открытую идти против требований властей.
Однако если дело Сноудена касалось наблюдения на уровне государства, то скандал с Cambridge в 2018 году перевёл обсуждение в сторону роли корпораций. До этого они казались жертвами обстоятельств, а теперь их начали воспринимать как виновников произошедшего.
Скандал начался с бывшего сотрудника Cambridge Analytica Кристофера Уайли. Он рассказал The New York Times и The Guardian, как компания в обход правил соцсети собрала данные жителей США из Фейсбука, чтобы штаб Трампа мог использовать их для точечного воздействия на избирателей.
Из-за связи расследования с Трампом оно моментально добралось до высших политических кругов США, где тему личных данных и приватности после Сноудена всерьёз не обсуждали. После этого Цукерберг несколько раз за год давал показания перед Конгрессом, регуляторы разных стран возбудили дела в отношении Facebook, а акции компании упали на 6% всего за пару дней. Кроме того, в соцсети прошли крупнейшие за всю историю перестановки — изменения затронули руководителей всех продуктов соцсети.
В это же время сооснователь WhatsApp Брайан Эктон призвал удалить Фейсбук. Хештег #DeleteFacebook быстро набрал популярность на фоне скандала: блогеры и обычные пользователи начали призывать друзей и подписчиков отказаться от соцсети, которая не способна защитить личные данные.
Под конец 2018 года казалось, что компания уже не сможет выйти сухой из воды без серьёзных внутренних изменений. В Конгрессе США начали даже всерьёз обсуждать уход Цукерберг с поста главы Facebook и жёсткую регуляцию соцсетей, а сооснователь соцсети призвал разделить компанию.
Как и многие, я не сразу понял, что страшного сделала Cambridge Analytica. Поначалу было ощущение, что западные СМИ высасывают тему из пальца, а серьёзность скандала преувеличена.
Это закономерная реакция на инфоповод, значимость которого в моменте неочевидна. «Ну вроде какая-то там информация куда-то попала, но ничего же страшного не произошло? Ну и ладно», — подумал я. К тому же тема про американские выборы кажется максимально далёкой, когда ты находишься в России: напрямую на жизнь это не особо влияет.
Важность темы я осознал только спустя несколько месяцев, когда её раз за разом тиражировали СМИ, но глубокого понимания проблемы у меня так и не появилось. Окончательно пересмотреть взгляд на проблему меня заставил лишь документальный фильм The Great Hack («Великий взлом») на Netflix.
В картине рассказывается о ситуации с Cambridge Analytica во всех подробностях, в том числе через интервью действующих лиц. У авторов получилось добиться того, что не вышло у многих печатных СМИ до них: разжевать тему настолько, чтобы её значимость была понятна практически любому.
Например, в картине упоминается, что Cambridge Analytica занималась не простой настройкой политической рекламы, а применяла техники психологических войн. Конечно, ко всему показанному в фильме стоит относиться с долей скепсиса — это лишь один взгляд на проблему. Однако после просмотра отпадают вопросы о важности борьбы за приватность — становится ясно, что соцсети могут быть инструментом мощнейшего воздействия, к которому не готовы ни пользователи, ни правительства.
Самые первые минуты фильма посвящены устройству соцсетей и их рекламных алгоритмов — вещам, которые обычно остаются за кадром. Если бы подобная документалка вышла сразу, обсуждения, возможно, не заглохли бы так быстро, и что-то бы действительно в корне изменилось.
В результате, движение Deletefacebook угасло так же стремительно, как и возникло, а скандал с Cambridge Analytica стал лишь поводом для мемов. Тема оказалась слишком сложной для понимания неподготовленных пользователей, потому что в отличие от роста ставки налогов или цен в магазине, она не наносит осязаемого ущерба здесь и сейчас. Нельзя сесть и прикинуть: да, из-за этой утечки завтра моя жизнь станет намного хуже.
Но недооценивать важность утечек нельзя: мы живём в цифровую эпоху и высказывание немецкого банкира Натана Ротшильда «кто владеет информацией, тот владеет миром» стало актуально как никогда. Злоумышленники могут использовать персональные данные в разных целях: от манипуляций общественным мнением до телефонного мошенничества, афер и шантажа.
Достаточно вспомнить летний бум банковского мошенничества в России. Тогда используя скрипты реальных колл-центров мошенники пытались заставить клиентов назвать код безопасности из SMS, чтобы инициировать перевод средств. Злоумышленники использовали обычную социальную инженерию, но так как в их распоряжении оказались имена, фамилии, отчества и зачастую даже номера карт и паспортные данные жертв, избитая техника обрела новую жизнь.
Бывают и более изощрённые схемы, когда завладев копией паспорта злоумышленники создают подделку или договариваются с сотрудниками салонов связи, чтобы те приняли копию документа. После этого преступники дублируют SIM-карту абонента и могут, например, самостоятельно перехватить код авторизации для входа в интернет-банк или войти в любую соцсеть с авторизацией по SMS. Проще всего думать «я никому не нужен» и верить, что из-за этого утечки данных никак не затронут конкретно тебя.
В декабре 2018 года казалось, что Цукерберг впервые столкнулся с серьёзными проблемами и загнан в угол: за год к Facebook накопилось более 20 претензий у властей и СМИ. Спустя более полутора лет после скандала с Cambridge Analytica можно впервые оценить, какие последствия он оказал на крупнейшую в мире соцсеть.
Из-за скандалов с приватностью Цукербергу пришлось несколько раз выступить перед политиками в США, сделать пару громких заявлений в СМИ и пообещать разобраться с ситуацией. При этом американские конгрессмены не смогли подловить гендиректора Facebook, потому что сами не очень хорошо понимают устройство соцсетей.
Помимо этого, соцсеть оштрафовали на 500 тысяч фунтов в Великобритании и на 5 миллиардов долларов в США. Но для компании, которая только за квартал зарабатывает почти 20 миллиардов долларов выручки, это жалкая сумма, не наносящая никакого серьёзного ущерба.
В остальном громкие скандалы с приватностью на Фейсбуке никак не отразились, а сейчас соцсеть вновь выступает инструментом политической рекламы, но на этот раз уже для всех кандидатов в президенты на выборах 2020 года. Кроме того, компания идёт на рекорды по заработку по итогам 2019 года, а утечки продолжаются.
Можно подумать, что атаки журналистов отразились на репутации компании и повлияли на её положение на бирже. Но это не так — потому что для Facebook коренным ничего так и не изменилось.
Компания получила пару штрафов, но её не начали ограничивать, а Марк Цукерберг не лишился должности даже не стесняется запускать новые проекты вроде криптовалюты Libra, хоть пока и не очень успешно. При этом стоимость акций действительно упала на фоне скандалов, но быстро пошла вверх, и сейчас снова бьёт исторические рекорды.
Видимо, мир оказался то ли не готов к серьёзной регуляции соцсетей, то ли не воспринял произошедшее. Если дело Сноудена привело к заметным переменам: власти отказались от слежки, а компании стали работать более прозрачно хотя бы на публике, то скандалы с Facebook пока ничего не изменили.
Что с этим делать — пока неясно: жители многих стран до сих пор не имеют никаких инструментов для борьбы за собственную конфиденциальность, а властям ещё только предстоит разработать законы о приватности.
Раньше остальных этим занялись в Европе: ещё до Cambridge Analytica там приняли закон GDPR, по которому работающие в европейских странах компании обязаны предоставлять и удалять собранную о пользователях информацию по их запросу.
Кроме того, властям нужно отчитываться об утечках данных в течение 72 часов и сообщать, каких пользователей это затронуло. В противном случае предусмотрены штрафы до 20 миллионов евро или до 4% от годового оборота компании.
Равнодушие к утечкам и приватности сейчас — общемировой тренд, причины которого в каждой стране разные. Однако изменить ситуацию можно только коллективными усилиями на уровне государственной регуляции, как в Европе.
Пока неясно, дойдёт ли до такого в других странах, но очевидно одно — технологические компании уже не вписываются в существующие законы и в случае чего их едва ли можно привлечь к ответственности.
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Например, из картины можно узнать, что Cambridge Analytica занималась не простой настройкой политической рекламы, а применяла техники психологических войн и целанаправленно манипулировала общественным сознанием.
литералли дрисня из головы отставного гебила.
Поржал с этого:
Важность темы я осознал только спустя несколько месяцев, когда её раз за разом тиражировали СМИ, но глубокого понимания проблемы у меня так и не появилось. Окончательно пересмотреть взгляд на проблему меня заставил лишь документальный фильм The Great Hack («Великий взлом») на Netflix.
Дамиру пришлось приложить усилие, чтобы поверить в информационно-техническое противоборство!
Никакая гос. регуляция не объяснит значимости охраны личных данных. Как верно написано, всем пофигу, потому что пока никаких массовых неприятных последствий не было. Есть случаи, когда затрагиваются интересы одного и более человек, но из-за безграмотности, в том числе и технической, люди не склонны искать настоящую причину, а предпочитают бороться с последствиями.
Думаю, в ближайшее время, к сожалению, ничего не поменяется. Только когда проблема приобретёт массовый и ощутимый характер, в сознании могут начать происходить изменения.
В одном из коворкингов, где я работал, люди не закрывали входную дверь, хотя у всех были электронные карточки доступа. Они отходили от рабочих мест, не блокируя свои компы. Не думаю, что обычными разговорами был шанс объяснить им их легкомысленное поведение.
Что с этим делать — пока неясно: жители многих стран до сих пор не имеют никаких инструментов для борьбы за собственную конфиденциальность, а властям ещё только предстоит разработать законы о приватности.
А мы с законом Яровой впереди планеты всей