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Технологии
Артём Мазанов
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«Ъ» рассказал об утечке данных 28 тысяч пользователей портала госуслуг. Ростелеком связал это с региональным приложением Материал редакции

Компания утончила, что приложение «Госуслуги Югры» функционирует отдельно от портала госуслуг.

12 комментариев
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29 декабря стало известно об утечке персональных данных более 28 тысяч пользователей портала госуслуг: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номера телефонов и адреса электронной почты. Об этом рассказал «Коммерсантъ».

По данным основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, сервер с данными россиян расположен на площадке Ростелекома, поисковик проиндексировал его 3 декабря, а значит, минимум с этой даты данные могли находиться в открытом доступе. Оганесян добавил, что помимо паспортных данных, утекли и токены авторизации для доступа в личные кабинеты с мобильных устройств.

В процессе мониторинга теневых форумов, где распространяют базы данных, был выявлен тестовый пример дампа сервера с логами доступа, к предположительно сервису госуслуг для Ханты-Мансийского автономного округа.

Ашот Оганесян
основатель DeviceLock

Через час после публикации «Коммерсантъ» рассказал, что уязвимость закрыли. В Минкомсвязи тогда сообщили, что все системы работают в штатом режиме, а по факту материала газеты начата проверка.

В этот же день «Ростелеком» отверг информацию об утечке персональных данных пользователей единого портала госуслуг. Компания связала возможную утечку с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», которое работает автономно от портала госуслуг.

#новости #утечки

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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12 комментариев
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Weall FAlldown

18
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Карина Мирзаева

8

А ведь там практически все персональные данные. Типа начиная от штрафов, заканчивая номером телефона.

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Михаил Фоменков

Карина
4

В Госуслугах можно привязать: паспорт, военник, пенсионное, свидетельство о рождении, водительские права, ИНН, адрес. В общем-то, это почти всё.

Ответить

Давид Гобронидзе

Карина
0

↑ Это тролль?

Ответить

Карина Мирзаева

Давид
0

Пароль.
Что с тобой?

Ответить

Давид Гобронидзе

Карина
–5

Просто удивляюсь, как реальный человек может тратить столько времени на бесполезные истерики и постинг всякой банальной хуйни.

Ответить

Карина Мирзаева

Давид
0

Да ещё и зарабатывая на работе. Сама удивляюсь.
Возможно я просто сильно тебе запомнилась. Посмотри на количество моих комментариев за пару лет с момента регистрации

Ответить

Дионис Вакх

8

никогда такого не было, и вот опять

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Александр К

6

Примитивный схематоз гэбни:

1. АЖаров внедряется в Телеграм. 
2. Инициируется слив массива данных.
3. Используя боевые мемы, пси-воздействие и зеркальный отпечаток Плана Даллеса, РКН вяжет всю малину продавцов и покупателей в телеге.
4. За Заслуги Перед Отечеством III Степени анестезиологу, и дополнительное финансирование Надзору 

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Карина Мирзаева

Александр
0

👏🏼

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Master Oogway

0

Жду новые спаммерские звонки

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Alexander Golovnin

0

Ростелеком вроде как опровергает утечку ПД пользователей федеральных госуслуг, а говорит что это из регионального портала не как не связанного с федеральным , не плохо бы было это добавит в новость https://m.gazeta.ru/tech/news/2019/12/29/n_13871390.shtml

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