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Компания утончила, что приложение «Госуслуги Югры» функционирует отдельно от портала госуслуг.
29 декабря стало известно об утечке персональных данных более 28 тысяч пользователей портала госуслуг: паспортные данные, ИНН, СНИЛС, номера телефонов и адреса электронной почты. Об этом рассказал «Коммерсантъ».
По данным основателя DeviceLock Ашота Оганесяна, сервер с данными россиян расположен на площадке Ростелекома, поисковик проиндексировал его 3 декабря, а значит, минимум с этой даты данные могли находиться в открытом доступе. Оганесян добавил, что помимо паспортных данных, утекли и токены авторизации для доступа в личные кабинеты с мобильных устройств.
Через час после публикации «Коммерсантъ» рассказал, что уязвимость закрыли. В Минкомсвязи тогда сообщили, что все системы работают в штатом режиме, а по факту материала газеты начата проверка.
В этот же день «Ростелеком» отверг информацию об утечке персональных данных пользователей единого портала госуслуг. Компания связала возможную утечку с работой регионального мобильного приложения «Госуслуги Югры», которое работает автономно от портала госуслуг.
А ведь там практически все персональные данные. Типа начиная от штрафов, заканчивая номером телефона.
В Госуслугах можно привязать: паспорт, военник, пенсионное, свидетельство о рождении, водительские права, ИНН, адрес. В общем-то, это почти всё.
↑ Это тролль?
Пароль.
Что с тобой?
Просто удивляюсь, как реальный человек может тратить столько времени на бесполезные истерики и постинг всякой банальной хуйни.
Да ещё и зарабатывая на работе. Сама удивляюсь.
Возможно я просто сильно тебе запомнилась. Посмотри на количество моих комментариев за пару лет с момента регистрации
Примитивный схематоз гэбни:
1. АЖаров внедряется в Телеграм.
2. Инициируется слив массива данных.
3. Используя боевые мемы, пси-воздействие и зеркальный отпечаток Плана Даллеса, РКН вяжет всю малину продавцов и покупателей в телеге.
4. За Заслуги Перед Отечеством III Степени анестезиологу, и дополнительное финансирование Надзору
Ростелеком вроде как опровергает утечку ПД пользователей федеральных госуслуг, а говорит что это из регионального портала не как не связанного с федеральным , не плохо бы было это добавит в новость https://m.gazeta.ru/tech/news/2019/12/29/n_13871390.shtml