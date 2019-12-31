Складные устройства представили почти все крупные производители, но почти никто не смог выпустить их на рынок.

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​Samsung Galaxy Fold Фото TJ​

Многие СМИ называли 2019 год годом смартфонов с гибким экраном. Некоторые блогеры даже заявили, что складные устройства — инновация уровня первого айфона, который переосмыслил рынок смартфонов.

Между крупными производителями вроде Huawei, Xiaomi и Samsung даже развернулось подобие гонки: каждый из них представил собственную реализацию смартфона с гибким экраном. Однако в итоге случился фальстарт — почти ни одно устройство не добралось до масштабного релиза. Их либо выпустили только в Китае, либо не выпустили вообще.

Кто показал смартфоны с гибким экраном и что стало с устройствами

Royole — была первой, но не довела FlexPai до рынка

Раньше остальных смартфон с гибким экраном представила Royole — китайский производитель дисплеев со штаб-квартирой в Калифорнии. Устройство FlexPai показали в ноябре 2018 года и оснастили экраном с диагональю 7,8 дюйма, который находится с внешней стороны устройства и «загибался» пополам при желании.

Сзади смартфона находился массивный корпус и «складка», которая позволяет его сгибать. Устройство собирались продавать по цене от 1290 долларов за минимальную модель, но не называли конкретную дату старта продаж, лишь открыли предзаказ.

FlexPai Фото Royole

Спустя больше года с презентации Royole так и не выпустила FlexPai: устройство почти не обсуждают и его нельзя купить в магазинах. Компания не раскрывает, сколько смартфонов продала в Китае или за его пределами, а заказать их можно только по предзаказам.

При этом Royole всё ещё производит FlexPai. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить новость о собственной линейке смартфонов брата Пабло Эскобара — это просто перекрашенный аппарат Royole по втрое более низкой цене.

Samsung — выпустила Fold на рынок несмотря на первые проблемы

Формально именно Samsung первее всех показала смартфон с гибким экраном на конференции для разработчиков летом 2018 года. Однако тогда это был лишь ранний прототип, который превратился в финальное устройство только в феврале 2019 года.

Samsung представила своё устройство на мероприятии вместе с новыми флагманами и сразу объявила дату старта продаж. Galaxy Fold получил внешний и внутренний экраны, шесть камер, а также двойную батарею — по одному модулю на каждую сторону устройства.

По задумке компании, смартфон должен был обеспечивать бесшовную работу при переключении с внешнего на внутренний экран. Продавать его собирались с 26 апреля по цене от двух тысяч долларов.

Samsung Galaxy Fold Фото TJ​

Samsung раздала устройства журналистам на тест незадолго до старта продаж в апреле, и сразу у нескольких из них смартфоны вышли из строя всего за несколько дней. Компании пришлось срочно проделывать работу над ошибками и отложить продажи.

После внесения исправлений в конструкцию, в сентябре, Samsung повторно выпустила Galaxy Fold. Устройство можно купить в магазинах многих стран мира, где представлена компания, в том числе и в России по цене от 159 тысяч рублей.

Huawei — выпустила Mate X только в Китае на фоне санкций США

Huawei представила смартфон Mate X с гибким экраном на выставке MWC 2019 в Барселоне. Как и FlexPai, его оснастили только одним дисплеем на внешней стороне. В разложенном виде диагональ экрана достигала 8 дюймов, а в сложенном — 6,6 дюйма для одной стороны и 6,3 для другой.

Как и Samsung, Huawei позиционировала устройство как потребительское с самого начала и включила его в одну из своих флагманских линеек — Mate. При этом компания не объявляла конкретную дату старта продаж, но собиралась начать их в середине 2019 года по цене дороже любых конкурентов — от 2300 евро за смартфон.

Huawei Mate X Фото Gizmodo

14 июня Huawei объявила, что отложила запуск Mate X на фоне проблем Galaxy Fold. Перенос объяснили необходимостью более тщательного тестирования, но в то же время у компании начались проблемы с властями США.

Изначально в Huawei собирались продать 200 тысяч Mate X за 2019 год, и под конец года смартфон всё же выпустили, но только в Китае. На фоне санкций США глобальный запуск устройства остался под вопросом.

Motorola — перенесла запуск Razr на 2020 год из-за «высокого спроса»

Motorola стала последней из крупных компаний, представивших устрйоства с гибким экраном в 2019 году. На презентации 15 ноября производитель показал Razr — переосмысление культового телефона-раскладушки 2000-х.

От конкурентов устройство отличала концепция: вместо гибрида планшета и смартфона компания выпустила привычный телефон, только раскладной. Диагональ основного экрана Razr составляет 6,2 дюйма, в компании сразу заявили, что уверены в долговечности гибкого экрана.

При этом Razr, как и оригинал, получил внешний экран на 2,7 дюйма для вывода уведомлений. А журналисты утверждали, что на месте сгиба в отличие от других подобных устройств нет утолщения.

Motorola Razr Фото Techradar​

Продажи Razr должны были стартовать только в январе 2020 года, а предзаказы — 26 декабря. Устройство собирались продавать по цене от 1499 долларов (около 96 тысяч рублей).

Однако 20 декабря Motorola внезапно перенесла старт продаж и отложила предзаказы. Перенос объяснили «высоким спросом» — в компании пояснили, что хотят избежать ситуации, когда покупатели не могут купить устройство. Новую дату старта продаж не уточнили, но пообещали, что перенос будет незначительным.

Прототипы Xiaomi, TCL и Oppo — так и не стали потребительскими устройствами

Свои варианты показывали не только Royole, Huawei, Samsung и Motorola, но и как минимум китайские Xiaomi, TCL и Oppo. До рынка ни один из этих прототипов так и не добрался.

Oppo показала концепт своей «раскладушки» во время MWC, но не на самом мероприятии, а в соцсети Weibo. Вице-президент компании Брайан Шен пояснил, что устройство собирались привезти на выставку, но потому почему-то отказались от этой идеи. Смартфон так ни разу и не увидели журналисты, его характеристики и цена также остались неизвестны.

Прототип Oppo с гибким экраном Фото Брайна Шена

Прототип от Xiaomi показали в январе 2019 года, но также не привезли на MWC. Какое-то время СМИ и инсайдеры называли устройство Mi Mix Flex и Dual Flex, а также намекали на его скорый выход, но официальной информации за год так и не появилось.

В отличие от конкурентов, экран аппарата сгибался с двух сторон по бокам. При этом топ-менеджер Xiaomi с самого начала говорил, что речь не о коммерческой модели, а об инженерном прототипе.

Прототип Xiaomi в действии

TCL показала сразу несколько прототипов устройств с гибким экраном на своём стенде на MWC 2019. Однако ни одно из них не превратилось в потребительскую модель и даже потестировать журналистам — устройства запрещали трогать даже на выставке и размещали за стеклом.

Концепт-раскладушка, концепт-книжка и не только Фото The Verge

Первый блин вышел комом, но гонка продолжается

По итогам 2019 года Samsung оказалась единственной, кто дошёл до финиша в гонке гибких смартфонов, выпустив Galaxy Fold. При этом компанию нельзя назвать победителем, хотя стоит отдать ей должное — она не спасовала после первых проблем и довела дело до конца.

К сожалению, Fold получился довольно спорным аппаратом для повседневного использования: это и не обычный смартфон, и не полноценный планшет, а что-то посередине. Однако он выполнил сразу две важных функции — прощупал почву среди потребителей и доказал, что устройства с гибким экраном это уже не концепты и прототипы, а реальность.

Samsung правильно поступила, сразу поместив Fold в премиальную категорию. В текущем виде смартфон явно не готов для широкого рынка, зато среди обеспеченной аудитории он может пользоваться хорошим спросом из-за эксклюзивности — телефоны уже давно так не удивляли.

Всё-таки выпустив Galaxy Fold Samsung также на порядок опередила конкурентов перед вторым раундом гонки. Она уже набила все возможные шишки на запуске смартфона, а остальным только предстоит столкнуться с возможными проблемами сырой технологии.

Самое интересное, что же будет дальше. В конце 2018 года многие СМИ предсказывали, что годом смартфонов с гибким экраном станет 2019. Этого не произошло, и вряд ли это случится даже в 2020 году.