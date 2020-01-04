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Упоминание функции обнаружили в коде самого TikTok и его китайском аналоге Douyin.
Компания Bytedance занялась разработкой функции, которая позволит пользователям создавать собственные дипфейки в приложении TikTok. Она просит отсканировать лицо, а потом позволяет накладывать его на другие видео. Об этом сообщило TechCrunch со ссылкой на собственные источники.
Код обнаружили как в самом TikTok, так и в его китайском аналоге Douyin. Однако в TikTok сначала отказались отвечать на вопросы журналистов, а потом заявили, что не разрабатывают подобной функции и предположили, что речь идёт только о Douyin. Представители сервиса пообещали удалить неактивные фрагменты кода, чтобы избежать недоразумений.