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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Segway представила новую версию самобалансирующегося транспорта — это капсула в форме яйца Материал редакции

Оно может разгоняться до 38 километров в час и управляется с помощью джойстика.

13 комментариев
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Segway S-Pod Фото Segway

Segway представила новую версию самобалансирующегося транспортного средства. Главное отличие от предыдущих сегвеев в том, что теперь пользователям не нужно стоять, а для управления не требуется наклонять тело. Об этом в компании рассказали The Verge.

Капсула S-Pod работает благодаря той же технологии, что и обычные сегвеи. Однако управление устройством теперь осуществляется с помощью небольшого джойстика на правой стороне сидения.

В Segway утверждают, что технология позволит пользователю сидеть всю дорогу, а двухколёсная капсула сможет быстро менять направление даже стоя на месте. В компании отметили, что на создание S-Pod инженеров вдохновила гиросфера из «Мира Юрского Периода» — продолжение культовой трилогии Стивена Спилберга, которое вышло в 2015 году.

В компании не рассказали, как долго S-Pod работает от одного заряда, но отметили, что капсула разгоняется до 38 километров в час. В разговоре с The Verge представители Segway заявили, что устройство начнут продавать после публичного дебюта в третьем квартале 2020 года. Цену S-Pod в компании не уточнили.

#segway #транспорт #новости

Технологии
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13 комментариев
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Православие. Патриотизм.

6

Осталось еще изобрести робота, который сам будет готовить и подавать еду и будет збс.

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Тим Муталов

Православие.
1

Нужны еще роботы, которые будут работать, чтобы обеспечить тебя безусловным доходом.

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Православие. Патриотизм.

Тим
2

Уже есть такие.

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nietzsche4ever

2
Ответить

Paul Kalaba

1

Главное отличие от предыдущих сегвеев в том, что теперь пользователям не нужно стоять, а для управления не требуется наклонять тело.

Ответить

Dmitry Yashin

1

 это капсула в форме яйца

Что нынче с яйцами стало?

Ответить

Евгений Стульников

Dmitry
0

ГМО 

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Где пост про говно самсунг новый?

Ответить

пепси

Дмитрий
0

всем похуй

а ты давай набрасывай нормально
ты после нг перерыв решил взять или что?

Ответить

user37437

0

Вот это круто!

Ответить

Александра Хотимченко

0

Похоже на кресло-каталку 

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Василий Лебедев

0

Версия для российской зимы.

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Илья Волочков

0

Миленалы открыли инвалидную коляску?

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Segway представила новую версию…

пепси

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