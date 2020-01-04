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Оно может разгоняться до 38 километров в час и управляется с помощью джойстика.
Segway представила новую версию самобалансирующегося транспортного средства. Главное отличие от предыдущих сегвеев в том, что теперь пользователям не нужно стоять, а для управления не требуется наклонять тело. Об этом в компании рассказали The Verge.
Капсула S-Pod работает благодаря той же технологии, что и обычные сегвеи. Однако управление устройством теперь осуществляется с помощью небольшого джойстика на правой стороне сидения.
В Segway утверждают, что технология позволит пользователю сидеть всю дорогу, а двухколёсная капсула сможет быстро менять направление даже стоя на месте. В компании отметили, что на создание S-Pod инженеров вдохновила гиросфера из «Мира Юрского Периода» — продолжение культовой трилогии Стивена Спилберга, которое вышло в 2015 году.
В компании не рассказали, как долго S-Pod работает от одного заряда, но отметили, что капсула разгоняется до 38 километров в час. В разговоре с The Verge представители Segway заявили, что устройство начнут продавать после публичного дебюта в третьем квартале 2020 года. Цену S-Pod в компании не уточнили.
Осталось еще изобрести робота, который сам будет готовить и подавать еду и будет збс.
Нужны еще роботы, которые будут работать, чтобы обеспечить тебя безусловным доходом.
Главное отличие от предыдущих сегвеев в том, что теперь пользователям не нужно стоять, а для управления не требуется наклонять тело.
это капсула в форме яйца
Что нынче с яйцами стало?
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