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Технологии
Артём Мазанов
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Telegram публично рассказал о TON: компания не будет иметь контроля над блокчейн-платформой, а купить Grams ещё нельзя Материал редакции

Платформу всё ещё дорабатывают, чтобы учитывать законы разных стран.

7 комментариев
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Telegram заявил, что не сможет контролировать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) после её запуска. Публичное уведомление об этом разместили на официальном сайте.

Компания уточнила, что раньше была осторожна, комментируя «слухи и домыслы» о проекте, но «в свете последних событий нашла время, чтобы публично прояснить некоторые аспекты». Telegram всё ещё работает над проектом, «чтобы гарантировать, что блокчейн TON и „граммы“ могут работать таким образом, чтобы соответствовать всем соответствующим законам и правилам».

  • Telegram и его дочерние компании не участвуют в публичных продажах валюты TON — «граммах». Сама платформа ещё находится в стадии бета-теста, получить доступ к нему может любой. Купить или продать «граммы» ещё нельзя, они пока не существуют;
  • Компания не обещала разрабатывать приложения или функции TON после запуска платформы. Telegram надеется, что сообщество само внесёт вклад в экосистему. Компания не гарантирует и не может гарантировать, что кто-то будет разрабатывать и внедрять новые функции;
  • Предполагается, что на старте платформы кошелёк TON Wallet не будет интегрирован с мессенджером Telegram, а будет отдельным приложением. В будущем компания может интегрировать кошелёк в мессенджер — «в пределах, разрешённых действующим законодательством и государственными органами»;
  • Код TON будет всегда открытым и общедоступным. Когда платформу запустят, «Telegram займёт такое же положение, как и любая другая сторона в отношении блокчейна». Компания не будет иметь никакого контроля, никаких уникальных прав и никакой ответственности за управление блокчейном;

Telegram не сможет контролировать блокчейн и экосистему после запуска. Почти так же, как архитектор, спроектировавший небоскрёб, не может контролировать то, что происходит со зданием после завершения строительства, включая новые проекты внутри здания, рядом или на его вершине.

публикация Telegram
  • Компания не обещает, что при покупке «граммов» покупатель получит прибыль: валюта не является инвестиционным продуктом. «Граммы» не дают никаких акций или других долей в собственности Telegram. «Они не дают своим владельцам никаких особых прав, точно так же, как владение евро не даёт вам акций в Европейском Союзе», — говоримся в сообщении;
  • Telegram напоминает, что «граммы» могут уменьшиться со временем в цене или вообще потерять всю денежную значимость. Компания также заявила, что не обязана и не обещает создать организацию TON Foundation в будущем. Считалось, что эта организация займётся развитием экосистемы.

24 сентября 2019 года Telegram впервые официально упомянул блокчейн-платформу TON, которая обсуждается с конца 2017 года. Компания пообещала инвесторам запуститься до 31 октября, в ином случае она обязана вернуть вложенные деньги

Американский регулятор приостановил ICO Gram в октябре 2019 года и подал на Telegram в суд из-за незаконной продажи токенов криптовалюты. Там посчитали первичное размещение компании сделкой с ценными бумагами, которая не была оформлена должным образом. В январе Власти США потребовали от Telegram рассказать, на что компания потратила привлечённые на разработку TON 1,7 миллиарда долларов.

#ton #telegram #новости

Технологии
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7 комментариев
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Прекрасен, как Иисус

3

Никому ничего не обещали, наконец доделаем это говно, зарелизим и забудем как страшный сон, не, ну а чо вы хотели, никому ничего не обещали, мы как морячка и моряк, как Аладдин и Жасмин, как хуй и пизда, мы ебучие любители аллегорий. А, кстати, еще и не факт, что вы что-то с TONа поимеете, возможно только хуем по губам - сообщили в Telegram Open Network.

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Dmitry Shiryaev

0

Мы тут запустим воздух, на который кто-то скинул бабло, но то, что потом можно будет что-то вывести, мы не гарантируем

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Ruslan Milevskiy

0

Воткните картинку с Деграс Тайсоном, она в тему поста

Ответить

Marow from Neverland

0

SEC за жопу возьмёт, и не такое напишешь

Ответить

Pavel Malyshkin

–4

Никаких прав и никакой ответственности  - утопия же

Ответить

Владимир Дыркин

Pavel
0

пытаются максимально дистанцироваться от проекта и слить его 

Ответить

Магомед Шереметьев

Pavel
0

Ты про золото? Или про биткоин

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