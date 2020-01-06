Прямой эфир
что происходит в интернете
Платформу всё ещё дорабатывают, чтобы учитывать законы разных стран.
Telegram заявил, что не сможет контролировать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) после её запуска. Публичное уведомление об этом разместили на официальном сайте.
Компания уточнила, что раньше была осторожна, комментируя «слухи и домыслы» о проекте, но «в свете последних событий нашла время, чтобы публично прояснить некоторые аспекты». Telegram всё ещё работает над проектом, «чтобы гарантировать, что блокчейн TON и „граммы“ могут работать таким образом, чтобы соответствовать всем соответствующим законам и правилам».
24 сентября 2019 года Telegram впервые официально упомянул блокчейн-платформу TON, которая обсуждается с конца 2017 года. Компания пообещала инвесторам запуститься до 31 октября, в ином случае она обязана вернуть вложенные деньги
Американский регулятор приостановил ICO Gram в октябре 2019 года и подал на Telegram в суд из-за незаконной продажи токенов криптовалюты. Там посчитали первичное размещение компании сделкой с ценными бумагами, которая не была оформлена должным образом. В январе Власти США потребовали от Telegram рассказать, на что компания потратила привлечённые на разработку TON 1,7 миллиарда долларов.
Никому ничего не обещали, наконец доделаем это говно, зарелизим и забудем как страшный сон, не, ну а чо вы хотели, никому ничего не обещали, мы как морячка и моряк, как Аладдин и Жасмин, как хуй и пизда, мы ебучие любители аллегорий. А, кстати, еще и не факт, что вы что-то с TONа поимеете, возможно только хуем по губам - сообщили в Telegram Open Network.
Мы тут запустим воздух, на который кто-то скинул бабло, но то, что потом можно будет что-то вывести, мы не гарантируем
Никаких прав и никакой ответственности - утопия же