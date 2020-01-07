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Компания называет его «первым складным ПК».
Lenovo анонсировала на выставке CES 2020 ноутбук ThinkPad X1 Fold с гибким OLED-экраном. В отличие от традиционных ноутбуков, устройство можно сложить пополам, а для набора текста предусмотрена внешняя беспроводная клавиатура.
Thinkpad X1 Fold можно использовать как в полностью раскрытом, так и в наполовину сложенном режиме. Ноутбук поддерживает экранную клавиатуру, но для удобства оснащён внешним модулем с беспроводной клавиатурой. Она крепится на магнитах к одной из сторон экрана: в таком виде ThinkPad X1 Fold похож на стандартный ноутбук.
Устройство получило экран размером 13,3 дюйма с соотношением сторон 4 на 3 и разрешением 2048х1536 пикселей. В Lenovo отметили, что его разрабатывали совместно с LG в течение более чем четырёх лет.
ThinkPad X1 Fold работает на Windows 10 Pro — обычной версии Windows, которую Lenovo доработала для устройства с гибким экраном. Например, компания добавила возможность переключаться между режимами вывода изображения через кнопку на панели управления, а в портретном режиме можно вызвать экранную клавиатуру.
В Lenovo пока не раскрыли подробных характеристик устройства. Компания отметила, что ThinkPad X1 Fold работает на новом процессоре Intel, который ещё не представлен и использует «гибридную технологию». Производитель также пообещал до 11 часов работы от одного заряда.
Lenovo позиционирует устройство не как прототип, а как коммерческий продукт. Его собираются начать продавать с середины 2020 года по цене от 2,5 тысяч долларов (154 тысячи рублей).
На ноутах и так всегда мембранное или ножничное недоразумение, а сейчас поскачут и сенсорные. Мда.