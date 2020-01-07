Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
40

Lenovo показала ноутбук Thinkpad X1 Fold с гибким экраном и без встроенной клавиатуры Материал редакции

Компания называет его «первым складным ПК».

2 комментария
В закладки
Фото здесь и далее — The Verge 

Lenovo анонсировала на выставке CES 2020 ноутбук ThinkPad X1 Fold с гибким OLED-экраном. В отличие от традиционных ноутбуков, устройство можно сложить пополам, а для набора текста предусмотрена внешняя беспроводная клавиатура.

Thinkpad X1 Fold можно использовать как в полностью раскрытом, так и в наполовину сложенном режиме. Ноутбук поддерживает экранную клавиатуру, но для удобства оснащён внешним модулем с беспроводной клавиатурой. Она крепится на магнитах к одной из сторон экрана: в таком виде ThinkPad X1 Fold похож на стандартный ноутбук.

Устройство получило экран размером 13,3 дюйма с соотношением сторон 4 на 3 и разрешением 2048х1536 пикселей. В Lenovo отметили, что его разрабатывали совместно с LG в течение более чем четырёх лет.

ThinkPad X1 Fold работает на Windows 10 Pro — обычной версии Windows, которую Lenovo доработала для устройства с гибким экраном. Например, компания добавила возможность переключаться между режимами вывода изображения через кнопку на панели управления, а в портретном режиме можно вызвать экранную клавиатуру.

В Lenovo пока не раскрыли подробных характеристик устройства. Компания отметила, что ThinkPad X1 Fold работает на новом процессоре Intel, который ещё не представлен и использует «гибридную технологию». Производитель также пообещал до 11 часов работы от одного заряда.

Lenovo позиционирует устройство не как прототип, а как коммерческий продукт. Его собираются начать продавать с середины 2020 года по цене от 2,5 тысяч долларов (154 тысячи рублей).

#ces2020 #новости #lenovo #железо

Технологии
Подписан
Отписаться
Telegram публично рассказал о TON: компания не будет иметь контроля над блокчейн-платформой, а купить Grams ещё нельзя
Платформу всё ещё дорабатывают, чтобы учитывать законы разных стран.
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043e","lenovo","ces2020"], "comments": 2, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 134764, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Jan 2020 05:09:05 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/RocketBankSummary/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('rocket-bank-summary'); if (container) { s.onload = function() { new RocketBankSummary.Special({ container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 30);
0
{ "id": 134764, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/134764\/get","add":"\/comments\/134764\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/134764"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
2 комментария
Популярные
По порядку

Михаил Фоменков

0

На ноутах и так всегда мембранное или ножничное недоразумение, а сейчас поскачут и сенсорные. Мда.

Ответить

Кирилл Сосновский

0

Очередная бесполезная, сырая вундерхуйня. Лучше бы сделали аборт.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Разборы
А как правильно: Иран или Ирак? Будет ли Третья Мировая, и что происходит на Ближнем Востоке
Привет, я мамкин аналитик Антон и сегодня поясню тебе за последние события на Ближнем Востоке и не только. Заваривай чай, открывай пивас, делай смузи - мы начинаем большое путешествие в края могучей реки Евфрат, где тысячелетия назад поселились предки сегодняшних царей Месопотамии.
108
Новости
Трамп пригрозил в случае атаки Ирана на США ударить по 52 целям, в том числе по памятникам культуры
По его словам, количество целей равно числу американцев, захваченных иранскими властями.
266
Новости
На гостелеканале Ирана предложили собрать 80 млн долларов за «голову» Трампа. Автором заявления стал траурный панегирист
Он адресовал слова толпе во время прощания с генералом Сулеймани.
92
Популярное за три дня
Разборы
А как правильно: Иран или Ирак? Будет ли Третья Мировая, и что происходит на Ближнем Востоке
Привет, я мамкин аналитик Антон и сегодня поясню тебе за последние события на Ближнем Востоке и не только. Заваривай чай, открывай пивас, делай смузи - мы начинаем большое путешествие в края могучей реки Евфрат, где тысячелетия назад поселились предки сегодняшних царей Месопотамии.
108
Новости
В Забайкалье из воинской части сбежал солдат-срочник
Уроженец Челябинска Артур Хакимов ушел из поселка Большая Тура (он находится в 170 км от поселка Горный, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев).
216
Новости
Сбежавшего из части в Забайкалье солдата задержали в Красноярске. Он рассказал об избиениях со стороны офицера
В Вооружённых силах заявили, что солдат не жаловался на неуставные взаимоотношения.
96

Прямой эфир

Кирилл Сосновский

Lenovo показала ноутбук…

Михаил Фоменков

Lenovo показала ноутбук…

Ded Pihto

Telegram публично рассказал о…

Михаил Фоменков

Telegram публично рассказал о…

Ded Pihto

Telegram публично рассказал о…

Константин Курасов

Telegram публично рассказал о…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]