Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
524

Lenovo показала ноутбук Thinkpad X1 Fold с гибким экраном и отдельным модулем клавиатуры Материал редакции

Компания называет его «первым складным ПК».

4 комментария
В закладки
Фото здесь и далее — The Verge 

Lenovo анонсировала на выставке CES 2020 ноутбук ThinkPad X1 Fold с гибким OLED-экраном. В отличие от традиционных ноутбуков, устройство можно сложить пополам, а для набора текста предусмотрена внешняя беспроводная клавиатура.

Thinkpad X1 Fold можно использовать как в полностью раскрытом, так и в наполовину сложенном режиме. Ноутбук поддерживает экранную клавиатуру, но для удобства оснащён внешним модулем с беспроводной клавиатурой. Она крепится на магнитах к одной из сторон экрана: в таком виде ThinkPad X1 Fold похож на стандартный ноутбук.

Устройство получило экран размером 13,3 дюйма с соотношением сторон 4 на 3 и разрешением 2048х1536 пикселей. В Lenovo отметили, что его разрабатывали совместно с LG в течение более чем четырёх лет.

ThinkPad X1 Fold работает на Windows 10 Pro — обычной версии Windows, которую Lenovo доработала для устройства с гибким экраном. Например, компания добавила возможность переключаться между режимами вывода изображения через кнопку на панели управления, а в портретном режиме можно вызвать экранную клавиатуру.

В Lenovo пока не раскрыли подробных характеристик устройства. Компания отметила, что ThinkPad X1 Fold работает на новом процессоре Intel, который ещё не представлен и использует «гибридную технологию». Производитель также пообещал до 11 часов работы от одного заряда.

Lenovo позиционирует устройство не как прототип, а как коммерческий продукт. Его собираются начать продавать с середины 2020 года по цене от 2,5 тысяч долларов (154 тысячи рублей).

#ces2020 #новости #lenovo #железо

Технологии
Подписан
Отписаться
Telegram публично рассказал о TON: компания не будет иметь контроля над блокчейн-платформой, а купить Grams ещё нельзя
Платформу всё ещё дорабатывают, чтобы учитывать законы разных стран.
0
3
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0436\u0435\u043b\u0435\u0437\u043e","lenovo","ces2020"], "comments": 4, "likes": 3, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 134764, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 07 Jan 2020 05:09:05 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Теперь продаём по показам от 3500 ₽
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/RocketBankSummary/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('rocket-bank-summary'); if (container) { s.onload = function() { new RocketBankSummary.Special({ container: container, location: 'article', share: { url: '', title: '', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 30);
0
{ "id": 134764, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/134764\/get","add":"\/comments\/134764\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/134764"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
4 комментария
Популярные
По порядку

Алексѣй Бобковъ

1
Ответить

Ded Pihto

1

 ноутбук без встроенной клавиатуры

Это называется планшет

Ответить

Кирилл Сосновский

0

Очередная бесполезная, сырая вундерхуйня. Лучше бы сделали аборт.

Ответить

Михаил Фоменков

0

На ноутах и так всегда мембранное или ножничное недоразумение, а сейчас поскачут и сенсорные. Мда.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет и мемы
Во время финала молодёжного чемпионата мира по хоккею «Матч ТВ» показал запись финала 2011 года. Не все заметили разницу
В 2011 году победили россияне, а в 2020 — канадцы. Но из-за трансляции «Матч ТВ» победу праздновали даже в этом году.
108
Новости
Модель ​Кейлен Уорд собрала 700 тыс долларов, присылая интимные фото тем, кто донатит на борьбу с пожарами в Австралии
Желающих оказалось настолько много, что девушке пришлось нанять четырёх помощников.
248
Новости
Трамп: американские войска не покинут Ирак, пока Багдад не заплатит за построенную там авиабазу США
Накануне иракский парламент проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране.
91
Популярное за три дня
Новости
В Забайкалье из воинской части сбежал солдат-срочник
Уроженец Челябинска Артур Хакимов ушел из поселка Большая Тура (он находится в 170 км от поселка Горный, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев).
216
Интернет и мемы
Как я сделал телеграм-бота, который сообщает, что надеть по погоде
И привел туда 65 000 пользователей без затрат на рекламу и навыков программирования.
87
Путешествия
Как я побывала в Грозном: кофе, Путин, туман и права женщин
Надеюсь, мне не придётся извиняться за этот текст.
137

Прямой эфир

Антон Самохин

Никита Бабич

В Ираке заявили об авиаударе…

Михаил Гладких

Телеканал «Спас» запустит…

William Nash

Маленькие ФСОшники

Никита Бабич

В Ираке заявили об авиаударе…

Arthur Sergeev

Иран вышел из ядерной сделки

Drakosha

А как правильно: Иран или Ирак…

Arthur Sergeev

Sony показала только логотип от…

Arthur Sergeev

Модель ​Кейлен Уорд собрала 700…

Ваня Финогин

Sony показала концепт своего…

Алексей Селезнев

Sony показала только логотип от…

JUGLI ASYJO

Модель ​Кейлен Уорд собрала 700…

JUGLI ASYJO

Модель ​Кейлен Уорд собрала 700…

JUGLI ASYJO

Модель ​Кейлен Уорд собрала 700…

JUGLI ASYJO

Модель ​Кейлен Уорд собрала 700…

JUGLI ASYJO

Модель ​Кейлен Уорд собрала 700…

JUGLI ASYJO

Модель ​Кейлен Уорд собрала 700…

JUGLI ASYJO

Модель ​Кейлен Уорд собрала 700…

JUGLI ASYJO

Модель ​Кейлен Уорд собрала 700…

JUGLI ASYJO

Модель ​Кейлен Уорд собрала 700…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]