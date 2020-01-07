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Технологии
Дамир Камалетдинов
241

Sony показала концепт своего первого электромобиля Vision-S Материал редакции

Пока неясно, собирается ли производитель электроники всерьёз заняться выпуском автомобилей.

3 комментария
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Фото The Verge

Sony представила на выставке CES 2020 концепт-кар Vision-S. Электромобиль оснастили 33 разными датчиками внутри и снаружи корпуса, широкоформатными дисплеями, 360-градусным звуком.

Для создания прототипа Sony договорилась со многими компаниями, включая BlackBerry, Bosch, Continental, Nvidia, Qualcomm и не только. Электромобиль работает на платформе, созданной производителем автозапчастей Magna. По заявлению Sony, разработки компании также используют в транспортных средствах других типов.

Vision-S оснащена сенсорами с высоким разрешением и поддержкой HDR для распознавания дороги, объектов и цветов. Электромобиль также получил встроенный лидар — систему распознавания окружения с помощью инфракрасных лазеров.

Внутри машины размещены ToF (Time of Flight, времяпролётные) датчики, которые распознают и фиксируют людей и объекты в салоне. Вместе сенсоры и технологии образуют систему, которую в Sony назвали «Концепт кокона безопасности». Vision-S получила второй уровень автономности: это значит, что машина может сама разгоняться и тормозить, но водитель должен следить за системой.

Sony не раскрыла подробных характеристик машины. Пока известно только, что она оснащена двумя двигателями и может разогнаться от 0 до 100 километров в час за 4,8 секунды, а её максимальная скорость составляет 239 километров в час.

#авто #ces2020 #транспорт #электромобили #sony #новости

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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3 комментария
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Disco Dinosaur

0

Уже лучше ps5 чем всякий дрочь типа x box series x (вообще охуел когда увидел название бокса нового, там совсем люди лишенные ума?)

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Миша Блинов

0

Отличный байт Model S,но передок от цивика 8 поколения все портит

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Ваня Финогин

0

Не получилось со смартами

@
Будем делать тачки

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