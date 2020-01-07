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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Toyota объявила о планах построить в Японии «умный» город с роботами и ИИ Материал редакции

Экспериментальный проект вместит до 2 тысяч человек на территории площадью 175 акров.

5 комментариев
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Toyota анонсировала создание «умного» города Woven City у горы Фудзияма в Японии. Он будет работать на водородном топливе и предназначен для тестирования автономности, роботов и искусственного интеллекта.

В Toyota планируют закончить строительство города в начале 2021 года. Президент компании Акийо Тойода назвал Woven City «уникальной возможностью разработать технологии будущего, в том числе цифровую ОС для городской инфраструктуры».

Toyota не станет делать проект в одиночку: её партнёрами по эксперименту станут сторонние коммерческие компании и независимые исследователи. Город будут населять сотрудники Toyota и их семьи. В компании пообещали увеличивать население с развитием проекта.

Согласно планам и рендерам Woven City, город будет оснащён трёмя типами улиц с быстрым транспортом, медленным транспортом и пешеходным трафиком. Они будут объединены в единую сеть.

Здания будут в основном изготовлены из дерева, чтобы уменьшить углеродный след и использовать традиционные японские строительные техники. Источником питания города будут выступать водородные топливные ячейки, которые дополнят солнечными панелями на крышах построек.

По всему городу будут расположены зоны с гидропоникой и природной растительностью. Дома будут оснащены робоассистентами и датчиками для проверки здоровья, потребностей и ежедневной жизни жителей.

На главных улицах города будут разрешены только автомобили с нулевыми выбросами. В качестве общественного транспорта и для перевозки грузов Toyota будет использовать собственные капсулы e-Palette. Для отдыха в городе создадут центральный и районные парки.

#toyota #ces2020

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5 комментариев
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Ekkie

8

Сами придумать ничего не могут уже, приходится пиздить у развитых стран. Ждём иск от ДНС. 

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Кисель Имбиревич

5

Ха, у нас уже давно есть экспериментальный воронеж

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Ярославна Дубровина

3
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Ekkie

Ярославна
0

NERV это подразделение ООН типа. Город назывался Токио-3.

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Yaroslav Maltsev

–1

Рашка анонсировала новый район коммиблоков с умными рюмочными

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