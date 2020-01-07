Для набора текста нужно поставить перед собой устройство и печатать на любой ровной поверхности.

Samsung представила на CES 2020 виртуальную клавиатуру SelfieType с искусственным интеллектом, который анализирует движения пальцев через фронтальную камеру и преобразовывает их в нажатия QWERTY-клавиатуры.

Компания показала только ролик с клавиатурой, а не её работу в реальной жизни. Samsung пояснила, что для набора текста нужно разместить перед собой на ровной поверхности устройство с установленным приложением, а после начать набирать текст, ориентируясь на клавиатуру на экране.