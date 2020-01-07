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Технологии
Артём Мазанов
1789

Samsung представила виртуальную клавиатуру, которая захватывает движения пальцев через фронтальную камеру Материал редакции

Для набора текста нужно поставить перед собой устройство и печатать на любой ровной поверхности.

28 комментариев
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Samsung представила на CES 2020 виртуальную клавиатуру SelfieType с искусственным интеллектом, который анализирует движения пальцев через фронтальную камеру и преобразовывает их в нажатия QWERTY-клавиатуры.

Компания показала только ролик с клавиатурой, а не её работу в реальной жизни. Samsung пояснила, что для набора текста нужно разместить перед собой на ровной поверхности устройство с установленным приложением, а после начать набирать текст, ориентируясь на клавиатуру на экране.

Дату релиза и другие подробности работы клавиатуры Samsung не назвала.

#новости #samsung #технологии #ces2020

Технологии
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28 комментариев
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Артём Мазанов

6

Зачем Samsung делает бесполезную фигню, компания не уточнила 

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Nikita

Артём
8

Это будущее, ты не шаришь

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Артём Мазанов

Nikita
1

Я не представляю, как можно печатать слепым методом без физических клавиш 🧐

Ответить

IO

Артём
1

Элементарно.

Ответить

Pavel Melikhov

Артём
0

Пффф, я на айфоне так делаю даже не смотря на экран. Это очень просто.

Ответить

Ekkie

Артём
0

Ну если они научатся проецировать клаву на поверхность как-нибудь, будет вполне юзабельно в определённых условиях. Пока что да, выглядит пиздец как болезненно. 

Ответить

Nikita

Артём
–1

Это ирония/сарказм, ты не шаришь

Ответить

Вадим Новосельцев

Артём
0

Потому что могут

Ответить

Константин Курасов

5

Ну наконец-то кто-то сделал штуку для белых людей, владеющих слепой печатью. А то всё для отсталых однопальцевых питеков делают.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Константин
3

Ты даже со слепой печатью не сможешь нормально печатать на такой клавиатуре без физического отклика и не видя, куда вообще жмёшь

Ответить

Константин Курасов

Дамир
4

я бы поспорил

откликом будет появление знаков на экране
понадобится минут 15, чтобы привыкнуть к новой механике
если слепая печать нормально поставлена
ну, и если самсунг не облажается, что тоже может быть

Ответить

Дамир Камалетдинов

Константин
0

Ты сейчас печатаешь с лазерной клавиатуры? Если нет, то почему? А решение Samsung на порядок неудобнее лазерной клавиатуры будет

Ответить

Andrew Kook

Константин
0

этот парень точно читал газеты из Гарри Поттера

Ответить

Константин Курасов

Andrew
0

гифки-то? 

Ответить

andorus

Константин
0

как мало тебе надо для хорошей самооценки 

Ответить

Константин Курасов

andorus
0

на счёт самооценки хз, но вот для работы без 10-пальцевой никак

Ответить

Антон Самохин

4

Пффф

Ответить

Вадим Постовой

Антон
0

это поинтереснее будет. От яблока?

Ответить

Степан Литвинов

Вадим
12

Видео, которое бродит в сети лет 10, наверное.

Ответить

Антон Самохин

Вадим
0

Да

Ответить

Искусный Дворянин

4

Тут некоторые смотрят на клавиатуру и все равно мимо нажимают, а они хотят чтобы на память вводили. К тому же, академически никто не вводит, у каждого свой стиль движения кисти ;)

Ответить

Keka Yobikov

2

Хуета, пусть уносят

Ответить

Keka Yobikov

1

То складывающуюся залупу выпустят, то это. Юзлес.

Ответить

Serj Herman

0

Люди рыдали из-за довольно убогих макбукоовских клавиатур 16-18 годов, мол, как будто пальцами по камням фигачишь.. Эта технология вызовет у них инфаркт. Хотя если таскать с собой мягкий складной коврик с фэйковыми клавишами — может, и норм будет.

Ответить

Николай

–1

2002 год.

"Инновации" Самсунга не перестают удивлять.

Projection keyboard
A projection keyboard is a form of computer input device whereby the image of a virtual keyboard…
en.wikipedia.org
Ответить

Джордж Харви

–1

А я помню, когда выходил айфон 6, говорили что там будет такая же фигня. А ещё я помню как все над этим угорали.

Ответить

Nikita

Джордж
0

Дед ебучий

Ответить

Дмитрий Орлов

–1

Самсунг кал

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