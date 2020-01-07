Прямой эфир
Для набора текста нужно поставить перед собой устройство и печатать на любой ровной поверхности.
Samsung представила на CES 2020 виртуальную клавиатуру SelfieType с искусственным интеллектом, который анализирует движения пальцев через фронтальную камеру и преобразовывает их в нажатия QWERTY-клавиатуры.
Компания показала только ролик с клавиатурой, а не её работу в реальной жизни. Samsung пояснила, что для набора текста нужно разместить перед собой на ровной поверхности устройство с установленным приложением, а после начать набирать текст, ориентируясь на клавиатуру на экране.
Дату релиза и другие подробности работы клавиатуры Samsung не назвала.
Пффф, я на айфоне так делаю даже не смотря на экран. Это очень просто.
Ну наконец-то кто-то сделал штуку для белых людей, владеющих слепой печатью. А то всё для отсталых однопальцевых питеков делают.
Ты даже со слепой печатью не сможешь нормально печатать на такой клавиатуре без физического отклика и не видя, куда вообще жмёшь
я бы поспорил
откликом будет появление знаков на экране
понадобится минут 15, чтобы привыкнуть к новой механике
если слепая печать нормально поставлена
ну, и если самсунг не облажается, что тоже может быть
Ты сейчас печатаешь с лазерной клавиатуры? Если нет, то почему? А решение Samsung на порядок неудобнее лазерной клавиатуры будет
этот парень точно читал газеты из Гарри Поттера
как мало тебе надо для хорошей самооценки
на счёт самооценки хз, но вот для работы без 10-пальцевой никак
Пффф
это поинтереснее будет. От яблока?
Тут некоторые смотрят на клавиатуру и все равно мимо нажимают, а они хотят чтобы на память вводили. К тому же, академически никто не вводит, у каждого свой стиль движения кисти ;)
Люди рыдали из-за довольно убогих макбукоовских клавиатур 16-18 годов, мол, как будто пальцами по камням фигачишь.. Эта технология вызовет у них инфаркт. Хотя если таскать с собой мягкий складной коврик с фэйковыми клавишами — может, и норм будет.
2002 год.
"Инновации" Самсунга не перестают удивлять.
А я помню, когда выходил айфон 6, говорили что там будет такая же фигня. А ещё я помню как все над этим угорали.