Facebook не стал отказываться от политической рекламы, но предложил пользователям «больше контроля»
Материал редакции
Соцсеть введёт новую функцию, которая позволит видеть меньше политической рекламы.
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Facebook не станет ограничивать политическую рекламу или отказываться от неё. Вместо этого пользователям дадут больше контроля над объявлениями, которые они видят. Об этом говорится в корпоративном блоге Facebook.
В компании придерживаются мнения, что люди имеют право «услышать» тех, кто хочет их вести, а также изучить и обсудить сказанное политиками публично. Поэтому пользователям решили дать больше «прозрачности и контроля» над политической рекламой как в Фейсбуке, так и в Инстаграме.
Что изменится для пользователей
Пользователи смогут просмотреть приблизительный охват всех политических, избирательных или социальных объявлений и узнать, как много людей хотел привлечь рекламодатель;
В Библиотеке рекламных объявлений появились возможности поиска по отдельным фразам, группировка похожих объявлений и новые фильтры для лучшего анализа результатов: в том числе размер аудитории, даты и регион рекламной кампании. Это позволит журналистам, избирателям и исследователям проводить более эффективные исследования;
Пользователи смогут контролировать рекламу, настраиваемую по спискам: например, когда рекламодатель создаёт рекламу на основе данных вроде email-адресов и телефонных намеров. Теперь пользователи смогут отказаться от всей рекламы, настроеной таким способом, а также помешать исключению из списка таргетинга, если захотят;
Можно будет видеть меньше политической рекламы. В Facebook отметили, что возможность видеть меньше политической и социальной рекламы — один из главных запросов пользователей. Поэтому компания добавит возможность снизить её количество в Фейсбуке и Инстаграме по тому же принципу, что и объявления по отдельным тематикам и интересам.
Новые функции «прозрачности» начнут работать в первом квартале 2020 года во всех странах, где компания применяет отказ от ответственности за рекламу с пометкой «Оплачено». Возможность снизить количество политической рекламы первыми получат летом жители США.
Как объяснили в Facebook, компания якобы собиралась ограничить политическую рекламу, но после консультаций с НКО, политиками и благотворительными организациями увидела, насколько для них важны рекламные инструменты в соцсети.
В последние месяцы многие крупные технологические компании отказались или ограничили политическую рекламу. В октябре Twitter запретил любые политические объявления в сервисе, Google ограничил рекламное отслеживание пользователей, а Spotify приостановила рекламу политиков на платформе.
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А как правильно: Иран или Ирак? Будет ли Третья Мировая, и что происходит на Ближнем Востоке
Привет, я мамкин аналитик Антон и сегодня поясню тебе за последние события на Ближнем Востоке и не только. Заваривай чай, открывай пивас, делай смузи — мы начинаем большое путешествие в края могучей реки Евфрат, где тысячелетия назад поселились предки сегодняшних царей Месопотамии.