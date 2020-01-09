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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Facebook не стал отказываться от политической рекламы, но предложил пользователям «больше контроля» Материал редакции

Соцсеть введёт новую функцию, которая позволит видеть меньше политической рекламы.

3 комментария
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Facebook не станет ограничивать политическую рекламу или отказываться от неё. Вместо этого пользователям дадут больше контроля над объявлениями, которые они видят. Об этом говорится в корпоративном блоге Facebook.

В компании придерживаются мнения, что люди имеют право «услышать» тех, кто хочет их вести, а также изучить и обсудить сказанное политиками публично. Поэтому пользователям решили дать больше «прозрачности и контроля» над политической рекламой как в Фейсбуке, так и в Инстаграме.

Что изменится для пользователей

  • Пользователи смогут просмотреть приблизительный охват всех политических, избирательных или социальных объявлений и узнать, как много людей хотел привлечь рекламодатель;
  • В Библиотеке рекламных объявлений появились возможности поиска по отдельным фразам, группировка похожих объявлений и новые фильтры для лучшего анализа результатов: в том числе размер аудитории, даты и регион рекламной кампании. Это позволит журналистам, избирателям и исследователям проводить более эффективные исследования;
  • Пользователи смогут контролировать рекламу, настраиваемую по спискам: например, когда рекламодатель создаёт рекламу на основе данных вроде email-адресов и телефонных намеров. Теперь пользователи смогут отказаться от всей рекламы, настроеной таким способом, а также помешать исключению из списка таргетинга, если захотят;
  • Можно будет видеть меньше политической рекламы. В Facebook отметили, что возможность видеть меньше политической и социальной рекламы — один из главных запросов пользователей. Поэтому компания добавит возможность снизить её количество в Фейсбуке и Инстаграме по тому же принципу, что и объявления по отдельным тематикам и интересам.

Новые функции «прозрачности» начнут работать в первом квартале 2020 года во всех странах, где компания применяет отказ от ответственности за рекламу с пометкой «Оплачено». Возможность снизить количество политической рекламы первыми получат летом жители США.

Как объяснили в Facebook, компания якобы собиралась ограничить политическую рекламу, но после консультаций с НКО, политиками и благотворительными организациями увидела, насколько для них важны рекламные инструменты в соцсети.

В отсутствие регуляции, Facebook и другие компании создали собственные политики. Наша основана на принципе, что люди должны иметь возможность услышать тех, кто хочет вести их за собой без прикрас, а то что они скажут — изучить и обсудить публично. Это не значит, что политики могут говорить, всё, что захотят в рекламе на Facebook: все пользователи должны соблюдать Правила сообщества, которые применяются и к объявлениям.

из заявления на сайте Facebook

В последние месяцы многие крупные технологические компании отказались или ограничили политическую рекламу. В октябре Twitter запретил любые политические объявления в сервисе, Google ограничил рекламное отслеживание пользователей, а Spotify приостановила рекламу политиков на платформе.

#приватность #политика #facebook #маркетинг

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3 комментария
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Weall FAlldown

1

Фейсбук не отказался от бабла. Ввёл собственную первичную фильтрацию. Пользователь получил пару недофункций.

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Неолд

0

Хохлоботам свобода!

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Алексѣй Бобковъ

0

Реклама крутится, лавешка мутится

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