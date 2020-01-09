Проверку проводит специальная система, которая изучает только «слепки» изображений.

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Apple начала проверять загруженные в облако iCloud снимки на предмет сексуального насилия над детьми. Сканирование происходит автоматически, а при обнаружении нарушений пользователей блокируют. Об этом рассказала старший директор по приватности Apple Джейн Хорват во время круглого стола на выставке CES 2020.

По словам Хорват, удаление шифрования — «не тот способ, которым компания решает проблемы». Однако Apple использует «некоторые технологии» для отслеживания сексуального насилия над детьми, — отметила она.

Топ-менеджер сослалась на страницу на сайте Apple, где говорится, что для защиты детей компания использует технологию сопоставления изображений. Компания сравнивает электронные сигнатуры фотографий с уже имеющимися в базе, чтобы найти подозрительные снимки. После этого каждое совпадение изучают индивидуально, а аккаунты с нарушениями блокируют.

Так же, как спам-фильтр в электронной почте, наши системы используют электронные сигнатуры для поиска подозрительной детской эксплуатации. Мы проверяем каждое совпадение индивидуально. Аккаунты с контентом, нарушающим наши правила и условия пользования, блокируются. из заявления на странице Apple о защите детей

Хорват не уточнила, как именно Apple проверяет снимки, однако многие технологические компании используют систему PhotoDNA. Она проверяет изображения по базе данных ранее распознанных снимков используя технологию хэширования. PhotoDNA используют в Facebook, Twitter и Google.

Топ-менеджер Apple выступила в защиту шифрования сервисов и продуктов компании на фоне требований ФБР разблокировать айфон стрелка, убившего трёх человек на военной базе во Флориде. По её словам, оконечное шифрование критически важно для сервисов, на которые полагается Apple, в том числе данные о здоровье и платежах.

Смартфоны достаточно малы, чтобы потеряться или быть украденными. Мы должны убедиться, что если вы лишились смартфона, то не разоблачили данные. Джейн Хорват старший директор Apple по приватности

В 2019 году Apple внесла изменения в политику приватности, добавив пункт о возможном сканировании изображений на предмет детского насилия. Однако компания не объявляла об этом отдельно.