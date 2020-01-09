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Проверку проводит специальная система, которая изучает только «слепки» изображений.
Apple начала проверять загруженные в облако iCloud снимки на предмет сексуального насилия над детьми. Сканирование происходит автоматически, а при обнаружении нарушений пользователей блокируют. Об этом рассказала старший директор по приватности Apple Джейн Хорват во время круглого стола на выставке CES 2020.
По словам Хорват, удаление шифрования — «не тот способ, которым компания решает проблемы». Однако Apple использует «некоторые технологии» для отслеживания сексуального насилия над детьми, — отметила она.
Топ-менеджер сослалась на страницу на сайте Apple, где говорится, что для защиты детей компания использует технологию сопоставления изображений. Компания сравнивает электронные сигнатуры фотографий с уже имеющимися в базе, чтобы найти подозрительные снимки. После этого каждое совпадение изучают индивидуально, а аккаунты с нарушениями блокируют.
Хорват не уточнила, как именно Apple проверяет снимки, однако многие технологические компании используют систему PhotoDNA. Она проверяет изображения по базе данных ранее распознанных снимков используя технологию хэширования. PhotoDNA используют в Facebook, Twitter и Google.
Топ-менеджер Apple выступила в защиту шифрования сервисов и продуктов компании на фоне требований ФБР разблокировать айфон стрелка, убившего трёх человек на военной базе во Флориде. По её словам, оконечное шифрование критически важно для сервисов, на которые полагается Apple, в том числе данные о здоровье и платежах.
В 2019 году Apple внесла изменения в политику приватности, добавив пункт о возможном сканировании изображений на предмет детского насилия. Однако компания не объявляла об этом отдельно.
CES 2020 стала первой выставкой, в которой Apple поучаствовала за 27 лет. При этом у компании не было своего стенда или презентаций: её присутствие ограничилось топ-менеджером по приватности, которая поучаствовала в круглом столе.
Apple передаёт ЦРУ фото и прочие данные со своих устройств, а фото с детьми в даркнет для педофилов.
Максим Кадашов
глава отдела цру по связям с даркнетами
Потом выяснится что для "обучения нейросети" в фотках копаются индийцы на аутсорсе ) как с умными звонками получилось.
с какими еще нахуй умными звонками?
https://itc.ua/news/sotrudniki-ukrainskogo-ofisa-amazon-ring-imeli-neogranichennyiy-dostup-k-video-s-kamer-umnyih-dvernyih-zvonkov-ring-video-doorbell/
Дурку тебе вызовут или копов, исходя из твоего контента в облаке. Заботятся же
Как удалить айклад срочно
Ой. Перепутал
как найти айклад
айзаклад
Мне бабушка-управдом как-то пожаловалась, что все цветы на этажах раскурочили, тк "наркоманы искали схроны!"
Наркоманы ебучие! Штоб они сдохли!
Один так кричал, потом без работы остался..
Наркоманы ищут клады, только кладов мне не надо, я хочу чтоб в чистом поле было море конопли
И никакой частной жизни для рабов пендостана.
И никакой жизни для рабов тижорнала
никаких больше вечеринок
так это же вроде стандартная для всех облачных сервисов практика
если правильно помню — яндекс даже обычную порнуху к себе запрещает грузить
обычную порнуху к себе запрещает грузить
больные ублюдки
ну на самом деле я так понимаю они её вряд ли сильно трогают, а пункт добавили чисто для перестраховки от законодательства
Ну я загрузил на Яндекс.Диск сейчас две порно-картинки: одну любительскую, вторую профессионально снятую (не цп). Пока загрузились, может со временем пропадут.
да что ты ( ͡° ͜ʖ ͡°)
не дай бог таки доберутся до моих залежей дикпиков! что я внукам показывать буду?
Это было логично. Я даже была уверена, что они вручную в своё время делали.
Про блокировку - вряд ли, сразу копом звонят - более достоверно.
О, началось. Ты им фотки даёшь, платишь за это, а они ещё на тебя компромат роют. Мне нравиться такое будущее
Ирония в том, что Apple, купившая за последние годы десятки компаний-разработчиков в области распознавания изображений, в итоге использует общедоступный сервис от Microsoft. Впрочем, в этой сфере соревноваться фотобанками, наверное, незачем.
красавы, хоть кто-то заботится о нас ( ͡° ͜ʖ ͡°)
🤔🤔🤔
он ребёнок?
Хороший способ нарыть компромата на политиков и конкурентов, чтобы в дальнейшем те проталкивали их интересы
Вероятно это касается только общих фотопотоков, доступных через браузер в общем доступе. как бы детальнее узнать что на самом деле они сканируют?