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Технологии
Дамир Камалетдинов
1893

Apple рассказала о сканировании фотографий в iCloud на предмет сексуального насилия над детьми Материал редакции

Проверку проводит специальная система, которая изучает только «слепки» изображений.

56 комментариев
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Apple начала проверять загруженные в облако iCloud снимки на предмет сексуального насилия над детьми. Сканирование происходит автоматически, а при обнаружении нарушений пользователей блокируют. Об этом рассказала старший директор по приватности Apple Джейн Хорват во время круглого стола на выставке CES 2020.

По словам Хорват, удаление шифрования — «не тот способ, которым компания решает проблемы». Однако Apple использует «некоторые технологии» для отслеживания сексуального насилия над детьми, — отметила она.

Топ-менеджер сослалась на страницу на сайте Apple, где говорится, что для защиты детей компания использует технологию сопоставления изображений. Компания сравнивает электронные сигнатуры фотографий с уже имеющимися в базе, чтобы найти подозрительные снимки. После этого каждое совпадение изучают индивидуально, а аккаунты с нарушениями блокируют.

Так же, как спам-фильтр в электронной почте, наши системы используют электронные сигнатуры для поиска подозрительной детской эксплуатации. Мы проверяем каждое совпадение индивидуально. Аккаунты с контентом, нарушающим наши правила и условия пользования, блокируются.

из заявления на странице Apple о защите детей

Хорват не уточнила, как именно Apple проверяет снимки, однако многие технологические компании используют систему PhotoDNA. Она проверяет изображения по базе данных ранее распознанных снимков используя технологию хэширования. PhotoDNA используют в Facebook, Twitter и Google.

Топ-менеджер Apple выступила в защиту шифрования сервисов и продуктов компании на фоне требований ФБР разблокировать айфон стрелка, убившего трёх человек на военной базе во Флориде. По её словам, оконечное шифрование критически важно для сервисов, на которые полагается Apple, в том числе данные о здоровье и платежах.

Смартфоны достаточно малы, чтобы потеряться или быть украденными. Мы должны убедиться, что если вы лишились смартфона, то не разоблачили данные.

Джейн Хорват
старший директор Apple по приватности

В 2019 году Apple внесла изменения в политику приватности, добавив пункт о возможном сканировании изображений на предмет детского насилия. Однако компания не объявляла об этом отдельно.

CES 2020 стала первой выставкой, в которой Apple поучаствовала за 27 лет. При этом у компании не было своего стенда или презентаций: её присутствие ограничилось топ-менеджером по приватности, которая поучаствовала в круглом столе.

#приватность #apple #новости

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56 комментариев
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Неолд

10

Apple передаёт ЦРУ фото и прочие данные со своих устройств, а фото с детьми в даркнет для педофилов.

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Дмитрий Орлов

Неолд
3

Максим Кадашов

Ответить

Иван Гессе

Дмитрий
10

глава отдела цру по связям с даркнетами

Ответить

пепси

Иван
0

* по половым связям 

Ответить

Паша Красников

Неолд
2

Всё так.

Ответить

J S

4

Потом выяснится что для "обучения нейросети" в фотках копаются индийцы на аутсорсе ) как с умными звонками получилось.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

J
0

с какими еще нахуй умными звонками?

Ответить

Иван Гессе

Алексѣй
1

.

Ответить

J S

Алексѣй
1

https://itc.ua/news/sotrudniki-ukrainskogo-ofisa-amazon-ring-imeli-neogranichennyiy-dostup-k-video-s-kamer-umnyih-dvernyih-zvonkov-ring-video-doorbell/

Сотрудники украинского офиса Amazon Ring имели…
Как сообщают осведомлённые источники, камеры безопасности Amazon Ring на базе искусственного…
itc.ua
Ответить

Пининь Суньвынь

Алексѣй
0

Дурку тебе вызовут или копов, исходя из твоего контента в облаке. Заботятся же

Ответить

Иван Гессе

Алексѣй
0

для велосипедов

Ответить

сироп от щекотки

3

Как удалить айклад срочно

Ответить

сироп от щекотки

сироп
1

Ой. Перепутал

Ответить

Иван Гессе

сироп
3

как найти айклад

Ответить

Иван Гессе

Иван
1

айзаклад

Ответить

сироп от щекотки

Иван
2

Мне бабушка-управдом как-то пожаловалась, что все цветы на этажах раскурочили, тк "наркоманы искали схроны!"

Ответить

Паша Красников

сироп
3

Наркоманы ебучие! Штоб они сдохли!

Ответить

Иван Гессе

Паша
1

чтоб они айсхоронились

Ответить

сироп от щекотки

Паша
0

Один так кричал, потом без работы остался..

Ответить

Иван Гессе

сироп
1

он работал кладменом?

Ответить

Пининь Суньвынь

Паша
0

Наркоманы ищут клады, только кладов мне не надо, я хочу чтоб в чистом поле было море конопли

Ответить

Неолд

1

И никакой частной жизни для рабов пендостана.

Ответить

Дмитрий Орлов

Неолд
3

И никакой жизни для рабов тижорнала

Ответить

Иван Гессе

Дмитрий
7

вся переписка на тж попадает прямо за щеку ширяеву!

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Неолд
1

никаких больше вечеринок

Ответить

Oleg Kostenko

Алексѣй
3

Крем сода топ

Ответить

Иван Гессе

2

так это же вроде стандартная для всех облачных сервисов практика
если правильно помню — яндекс даже обычную порнуху к себе запрещает грузить

Ответить

Weall FAlldown

Иван
3

обычную порнуху к себе запрещает грузить

больные ублюдки

Ответить

Иван Гессе

Weall
0

ну на самом деле я так понимаю они её вряд ли сильно трогают, а пункт добавили чисто для перестраховки от законодательства

Ответить

Паша Красников

Иван
0

Ну я загрузил на Яндекс.Диск сейчас две порно-картинки: одну любительскую, вторую профессионально снятую (не цп). Пока загрузились, может со временем пропадут.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Паша
5

Или ты пропадёшь

Ответить

Иван Гессе

Дамир
0

всё мы тут пропащие

Ответить

Иван Гессе

Паша
2
Ответить

Алексѣй Бобковъ

Иван
0

да что ты ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Иван Гессе

Алексѣй
2

не дай бог таки доберутся до моих залежей дикпиков! что я внукам показывать буду?

Ответить

Lera Valera

2

Это было логично. Я даже была уверена, что они вручную в своё время делали.
Про блокировку - вряд ли, сразу копом звонят - более достоверно.

Ответить

Илья Кукушкин

1

О, началось. Ты им фотки даёшь, платишь за это, а они ещё на тебя компромат роют. Мне нравиться такое будущее

Ответить

Victor K

1

Ирония в том, что Apple, купившая за последние годы десятки компаний-разработчиков в области распознавания изображений, в итоге использует общедоступный сервис от Microsoft. Впрочем, в этой сфере соревноваться фотобанками, наверное, незачем.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

красавы, хоть кто-то заботится о нас ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

bor_vn

Алексѣй
2

О ком? О детях или о педофилах? Ты вроде не ребенок 🧐

Ответить

Иван Гессе

bor_vn
1

🤔🤔🤔

Ответить

bor_vn

Иван
0

Я не для себя, а для друга )

Ответить

Иван Гессе

bor_vn
0

он ребёнок?

Ответить

bor_vn

Иван
0

Да, всегда мечтал завести себе ручного педофила.

Ответить

Иван Гессе

bor_vn
0

я запутался в слоях

Ответить

Алексѣй Бобковъ

bor_vn
0
Ответить

Нижний интернет

0

Хороший способ нарыть компромата на политиков и конкурентов, чтобы в дальнейшем те проталкивали их интересы

Ответить

Иван Гессе

Нижний
0

ну всё
пизда навальному

Ответить

Пининь Суньвынь

Иван
2
Ответить

Миржан Досымбаев

0

Презумпция виновности 

Ответить

Taktischer Corgi

0

Что дальше?

Ответить

taraskiy lotots

0

...при обнаружении нарушений пользователей блокируют.

Зачем так жестко?

Ответить

Vyacheslav Shirshov

0

Тим Кук вечерком.

Ответить

Lenny Bistard

0

Вероятно это касается только общих фотопотоков, доступных через браузер в общем доступе. как бы детальнее узнать что на самом деле они сканируют?

Ответить

Пининь Суньвынь

Lenny
–1

Они уже давно все сканируют и передают куда надо

Ответить

Неолд

Lenny
–1

Все фото и биометрию на твоём телефоне компании Apple

Ответить
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