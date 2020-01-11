Прямой эфир
Всё для науки, хотя казалось бы.
Учёные университета Миннесоты разработала специальные 3D-очки для каракатиц, чтобы лучше изучить их зрение, а конкретно — как они используют его для поимки добычи. В рамках эксперимента команда Тревора Уордилла (Trevor Wardill) надела очки на каракатиц и показала им ролики с креветками.
По словам Уордилла, исследователи использовали липучки, чтобы надеть очки на моллюсков. 3D-очки вышли похожими на стандартные — с красной и синей линзами.
«Пришлось долго уговаривать каракатиц, чтобы те надели очки. Они хотели поиграться с ними», — отметил учёный. На экране, установленном в аквариуме, моллюскам показали любимые их лакомства. В итоге каракатицы принялись нападать на креветок, которые были на экране. Когда исследователи корректировали «близость» креветки, то моллюски подстраивались под новую задачу.
Исследователи хотели посмотреть, как каракатицы используют зрение, чтобы рассчитать расстояние до цели. Эксперимент показал, что у моллюсков есть эффект стереопсиса — то есть они нормально воспринимают «глубину» зрения. Это значит, что мозг каракатиц может воспринимать и соотносить сигналы, поступающие от обоих глаз, что нехарактерно для беспозвоночных. Но учёные подчёркивают, что у каракатиц стереопсис работает совсем не так, как у людей.
У каракатицы жизнь интереснее, чем у меня
А что тебе мешает надеть 3Д-очки и нападать на креветок?!
И что это доказывает?
Что некоторые ученые занимаются бесполезной хернёй
https://www.popmech.ru/technologies/243162-zhivotnye-vidyashchie-polyarizatsiyu-sveta-pomogut-fotografam/
https://ria.ru/20180116/1512713266.html
Нет ничего бесполезного в любом исследовании животных: разные эволюционные приспособления — это ответ на физическую реальность окружающей среды, а значит, кроме обычного удовлетворения любопытства, могут быть задействованы и практически в той же технике.
Берём укр.страну оккупируем, выдаём зд очки, они будут думать что в раю демократии, а на самом деле на рудниках добывают золота для русских. бгг 😁
и как он работает то по другому?
Думаю, у них как-то рефракция хитровыебанно работает: https://ru.wikipedia.org/wiki/Преломление
Например, ты когда с лодки смотришь в воду, то у тебя объекты там кажутся дальше, а если под водой в маске плывёшь, то они ближе. Наверное, если их на воздух высунуть, то их глаза будут примерно так же реагировать на всё, что в воздушной среде находится. Плюс у этих ребят поляризованное зрение крутое.