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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Galaxy S20 с четырьмя камерами и второй Fold с гибким экраном: чего ждать от февральской презентации Samsung Материал редакции

Готовимся к первому крупному событию на рынке смартфонов в 2020 году.

34 комментария
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В ожидании презентации можно попытаться угадать, что будет вместо пробелов: свои варианты пишите в комментариях

4 января Samsung разослала журналистам приглашения на ежегодную презентацию в Сан-Франциско 11 февраля. СМИ и техноблогеры ожидают три флагманских модели, топовую — с четырьмя камерами, а также вторую версию Galaxy Fold с изгибом поперёк и не только. TJ собрал всё, что известно о грядущих анонсах Samsung.

Новые Galaxy S20, на этот раз с четырьмя камерами сзади

Согласно последним утечкам XDA-Developers, флагманская линейка Samsung получит название S20. Похоже, компания решила переплюнуть с неймингом конкурентов и перескочила сразу 10 цифр в названии модели, хотя раньше присваивала номера по очереди. Некоторые связали это с наступлением 2020-го года.

По данным инсайдеров, в этом году Samsung также изменила подход к наименованию моделей в линейке. В отличие от прошлых поколений, Galaxy S20+ станет средней моделью, базовая модель лишится приставки «е» и станет просто Galaxy S20, а high-end-аппарат получит приставку Ultra.

Похожим образом в 2019 году изменилась расстановка моделей в линейке iPhone 11. Бывшая версия XR стала основной и лишилась приставки, а «старшие» устройства получили приставки Pro и Pro Max.

Samsung Galaxy S20+ ​Фото источника XDA Developers

Судя по известной информации, между собой новые аппараты Samsung будут отличаться прежде всего камерами и экранами. S20 Ultra получит дисплей диагональю 6,9 дюйма, S20+ оснастят 6,7 дюймовым экраном, а базовый S20 — 6,2-дюймовым.

При этом топовая модель станет единственной в линейке, которая получит сенсор ISOCELL Bright HMX с разрешением 108 Мп — его представили ещё в августе, но пока с ним вышел только Xiaomi Mi MIX Alpha в ограниченной серии. Средний и младший аппараты получат в качестве основных лишь 12-мегапиксельные камеры, но с увеличенными размерами пикселя до 1,8 микрометра: это позволит им улавливать больше света.

​Рендер Galaxy S20+ Изображение OnLeaks​

Инсайдеры также сообщили о наличии отдельного телефото-сенсора с пятикратным увеличением и разрешением 48 Мп у всех моделей и гибридного десятикратного зума в S20 Ultra. По слухам, для этого используют перископную компоновку камер: такой подход уже применяла Huawei в флагмане P30 Pro 2019 года.

Помимо основного сенсора, сверхширокоугольной линзы, телефото-объектива и вспышки в модуле, похоже, разместят микрофон: это позволит улучшить качество звука при записи видео и добавить функцию аудиозума. Кроме того, инсайдеры ожидают, что одной из камер станет макро-линза.

Samsung также вновь изменила расположение камер на задней панели по сравнению с прошлогодними моделями. Если раньше они располагались в ряд поперёк, то теперь модуль с камерами похож на компоновку в Pixel 4 или iPhone 11.

Согласно первым изображениям, смартфоны лишатся кнопки для вызова голосового ассистента Bixby, которая не работала в России. Изменилась также и передняя часть устройств: дисплей стал менее «загнутым» по краям, в утечках его называют «плоским», как в Pixel 2 XL и отмечают, что Samsung перешла на 2,5D-стекло.

​Изображение OnLeaks

Кроме того, отверстие для селфи-камеры, где в прошлом поколении находилось два сенсора, теперь содержит лишь одну камеру и находится по центру в верхней части смартфона. Как и все предыдущие модели, Galaxy S20 будут поставлять с предустановленными защитными плёнками на экранах.

Одним из главных нововведений в линейке также станет дисплей с частотой обновления 120 Гц. Он обеспечит более чёткую и плавную картинку.

Журналисты предсказывают, что версии смартфонов для разных стран будут отличаться. На части территорий будут продавать 4G-версии, а на других — версии с 5G. В России пока официально не запустили коммерческих 5G-сетей, поэтому в продажу, вероятно, поступят версии только с 4G LTE.

Версии с 5G будут работать на процессорах Snapdragon 865 с модемами Snapdragon X55 и будут продаваться преимущественно в США. В остальном мире Samsung будет продавать устройства на процессоре собственной разработки Exynos 990.

Второй смартфон с гибким экраном — на этот раз «раскладушка»

Согласно многочисленным утечкам, 11 февраля Samsung представит ещё один смартфон с гибким экраном. Однако в его названии не будет Fold и неясно, войдёт ли он в основную линейку, как предшественник. Журналисты полагают, что аппарат получит название Bloom и будет сгибаться не вдоль, а поперёк — как обычная «раскладушка».

В достоверности этих утечек можно практически не сомневаться. Компания официально подтверждала разработку ещё одного смартфона с гибким экраном и даже публиковала концепты, которые совпадают с данными инсайдеров.

Кроме того, на CES 2020 компания всё-таки отчиталась о продаже 400-500 тысяч Galaxy Fold за четыре месяца 2019 года: это значит, что она выполнила внутренний план продаж. Согласно первым изображениям, в наследнике Fold также используется та же технология шарнира, что и в предшественнике — она уже доказала свою надёжность на более крупном устройстве.

Однако главным отличием Bloom станет переход на гибкое стекло вместо специального полимера, который Samsung использовала в первом Fold. Характеристики устройства практически неизвестны. По данным Bloomberg, он получит ту же камеру, что и топовый Galaxy S20 Ultra. Цену аппарата также могут снизить более чем вдвое — до 845 долларов вместо двух тысяч: в этом случае он окажется самым доступным гибким смартфоном на рынке.

По данным сайта Ajunews, аппарат позиционируют как смартфон для девушек, который будет удобно держать одной рукой. По слухам, глава Samsung Electronics Диджей Кох заявил одному из партнёров, что Bloom создавали с оглядкой на пудреницы французского бренда косметики Lancôme.

Пудреница Lancôme ​ Фото с сайта irecomment

Ещё кое-что

Вероятно, стоит ждать новой версии беспроводных наушников Galaxy Buds. По данным инсайдеров, они не получат шумоподавления. Нововведения будут минорными — увеличенный срок работы от одного заряда и улучшенное соединение. Согласно прогнозам, наушники получат название Galaxy Buds+.

Galaxy Buds​ Фото CNBC​

В последние годы на презентации Unpacked Samsung также анонсировала обновления док-станции DeX. Возможно, стоит ждать новой версии устройства и в 2020 году.

#samsung #утечки #смартфоны #galaxy

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34 комментария
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Дамир Камалетдинов

8

Так, ну шо, материал не про Apple, где ваши плюсы

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Настя Иванова

Дамир
6
Ответить

Дамир Камалетдинов

Настя
7

Ясно всё, теперь будем только про Xiaomi писать

Ответить

Сергей Звезда

Дамир
5

напиши, пожалуйста, про пылесос

Ответить

Дамир Камалетдинов

Сергей
2

Есть идея получше

Ответить

Slow Dimon

Дамир
1

Массаж простаты?

Ответить

Дмитрий Орлов

3

Дамир Камалетдинов красава

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дмитрий
8

Я вижу у тебя какая-то новая тактика, и ты её придерживаешься

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
0

https://dtf.ru/u/179432-nikita-boguslavskiy

На дтф свой Дамир появился. А ещё там просмотров, комментариев и лайков больше. 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дмитрий
1

Ну я рад за них, че. Что ты мне этим хочешь сказать?

Ответить

Дмитрий Орлов

Дамир
0

Так я тебе не писал, ты в порядке?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дмитрий
1

Ок, чёт показалось

Ответить

Дмитрий Орлов

Дамир
0

А вообще жаль просто, дтф помойка

Ответить

Александр Александров

Дмитрий
0

Молодец что не брезгуешь сосать на помойке, респект тИбе

Ответить

Дмитрий Орлов

Алексан…
0

Тебя забанили на дтф и решил пойти срать на тж? Жаль, что правила @Александр Хнычков не работают, поэтому ты до сих пор не в бане здесь.....

Ответить

Александр

Дмитрий
0

Отсоси, потом проси

Ответить

Дмитрий Орлов

Алексан…
0
Ответить

Александр

Дмитрий
0

Ты забыл подписать "уже"

Ответить

Дмитрий Орлов

Алексан…
0

Жаль

Ответить

Александр

Дмитрий
0

Но правила придуманные для тебя, не распространяются на других.

Ответить

Дмитрий Орлов

Алексан…
0

Печально 

Ответить

Антон Виноградов

1

Я, как пользователь кнопочного аппарата, до сих пор ни разу не имевший смартфон, охуеваю ото всех этих цифр и технологий.

Ответить

Lion St

Антон
12

Попробуй еще CD диски вместо VHS кассет. Вещь!

Ответить

Антон Виноградов

Lion
0

Попробуй DVD вместо CD.

Ответить

Олег Ивахнов

Антон
0

Из каких убеждений?

Ответить

Антон Виноградов

Олег
0

Причина не в убеждениях, а в отсутствии необходимости. На работе и дома всегда был личный ПК с интернетом, а в дороге он мне не нужен. Навигатор тоже ни к чему. Реально не было и нет причин иметь смартфон.

Ответить

Олег Ивахнов

Антон
0

Ну не особо активничаешь наверное?

Ответить

Антон Виноградов

Олег
0

По-разному бывает.

Ответить

Yegor Lukyanov

4

Версии с 5G будут работать на процессорах Snapdragon 865 с модемами Snapdragon X55 и будут продаваться преимущественно в США.

В остальном мире Samsung будет продавать устройства на процессоре собственной разработки Exynos 990.

Ответить

 Anatoly Bereznyak

1

Ух уж эти контролируемые «утечки»...

Ответить

Антон Самохин

0

Это какой-то Pixel мутант 

Ответить

Егор Котиков

0

Уважаемые маркетологи, сделайте топовый телефон с ОДНОЙ камерой, которая не будет выпирать из корпуса, отличным экраном и нормального размера ( не лопата ).

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0
Ответить

rdkl

0

Если кому-то непонятно, нахуя они делают больше камер (а размер матрицы меняется не сильно), вот
неплохая статья, которая объясняет какие улучшения произошли в мобильном фото.
https://vas3k.ru/blog/computational_photography/

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