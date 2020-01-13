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Корпоративные пользователи смогут доплатить за расширенную поддержку на три года.
С 14 января Microsoft прекратит бесплатную поддержку Windows 7, вышедшей в конце 2009 года. Пользователи не смогут получить новых обновлений, в том числе патчей от критических уязвимостей, а техподдержка перестанет им помогать.
Компания более года предупреждала пользователей о будущем прекращении поддержки. С 15 января в Windows 7 добавят заметный баннер на весь экран с предупреждением об опасности продолжения использования устаревшей системы.
В Microsoft призвали пользователей перейти на Windows 10, и, по возможности, сменить устройство на более новое. До июля 2016 года компания предлагала обновиться бесплатно, теперь перейти на новую систему можно будет за 139 долларов (около 8,5 тысяч рублей).
При этом компании и предприниматели могут доплатить компании за продление поддержки устройств платными обновлениями безопасности до 2023 года. Для этого нужно обратиться в Microsoft с корпоративного аккаунта: за 25 лицензий нужно будет заплатить более 1,5 тысячи долларов.
Несмотря на то, что Windows 7 вышла более десяти лет назад, она всё ещё остаётся одной из самых популярных ОС Microsoft. По данным Net Applications, на ней работает свыше трети всех компьютеров и ноутбуков, а система установлена более чем на 900 миллионов устройств.
>заметный баннер
>на весь экран
ох уж эти Майки
На чём нынче банкоматы работают?
на Ме ( ಠ ͜ʖಠ)
какой там нахуй. я где-то тут видел xp
Ну наконец то говно мамонта уйдет на покой.
В Microsoft призвали пользователей перейти на Windows 10, и, по возможности, сменить устройство на более новое
красиво жить не запретишь
Дамир техноблогер
Дамир выпускающий техноредактор блогер
"senior editor for tech/entertainment at russian media outlet TJ"
вообще-то, если ты не знал
До июля 2016 года компания предлагала обновиться бесплатно, теперь перейти на новую систему можно будет за 139 долларов (около 8,5 тысяч рублей)
Да, верно. Но некоторые люди пишут, что у кого была лицуха семерки (не оем), смогут активировать ключом от нее 10.
Есть тут такие, сможете подтвердить?