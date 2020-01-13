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Технологии
Дамир Камалетдинов
540

Microsoft прекратит поддержку Windows 7 — пользователям перестанут присылать обновления системы Материал редакции

Корпоративные пользователи смогут доплатить за расширенную поддержку на три года.

21 комментарий
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Рабочий стол Windows 7​

С 14 января Microsoft прекратит бесплатную поддержку Windows 7, вышедшей в конце 2009 года. Пользователи не смогут получить новых обновлений, в том числе патчей от критических уязвимостей, а техподдержка перестанет им помогать.

Компания более года предупреждала пользователей о будущем прекращении поддержки. С 15 января в Windows 7 добавят заметный баннер на весь экран с предупреждением об опасности продолжения использования устаревшей системы.

В Microsoft призвали пользователей перейти на Windows 10, и, по возможности, сменить устройство на более новое. До июля 2016 года компания предлагала обновиться бесплатно, теперь перейти на новую систему можно будет за 139 долларов (около 8,5 тысяч рублей).

При этом компании и предприниматели могут доплатить компании за продление поддержки устройств платными обновлениями безопасности до 2023 года. Для этого нужно обратиться в Microsoft с корпоративного аккаунта: за 25 лицензий нужно будет заплатить более 1,5 тысячи долларов.

Несмотря на то, что Windows 7 вышла более десяти лет назад, она всё ещё остаётся одной из самых популярных ОС Microsoft. По данным Net Applications, на ней работает свыше трети всех компьютеров и ноутбуков, а система установлена более чем на 900 миллионов устройств.

#windows #microsoft #новости

Технологии
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21 комментарий
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2

Семёрщики не люди.

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Сергей Колегов

1

>заметный баннер   

>на весь экран

ох уж эти Майки

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Ноу Нейм

Сергей
2

Особенно радует их оповещение с Win 8, что мне похуй какая у тебя работа, но я вырублюсь через 5 минут. И нельзя никак отрубить, ток отложить и перезагрузить сейчас.

Благо спасает обрезанная версия шиндовса без анального контроля 

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Фома Платонов

1

На чём нынче банкоматы работают?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Фома
2

на Ме ( ಠ ͜ʖಠ) 

Ответить

Ilya Grigöryev

Алексѣй
5

какой там нахуй. я где-то тут видел xp

Ответить

Taktischer Corgi

Ilya
0

Аналогично

Ответить

Yegor Lukyanov

Фома
0

Зато вот на чем РЖД работает

Ответить

Алексѣй Бобковъ

1

виндоу крестьяне должны страдать

Ответить

Плотва обыкновенная

0

Ну наконец то говно мамонта уйдет на покой.

Ответить

Твиттерский Жук

Плотва
2

Вы с дтф?

Ответить

Алексѣй Бобковъ

0

В Microsoft призвали пользователей перейти на Windows 10, и, по возможности, сменить устройство на более новое

красиво жить не запретишь

Ответить

Твиттерский Жук

Алексѣй
1

Пользователи Винды должны платить и страдать, страдать и платить

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Дамир техноблогер

Ответить

Твиттерский Жук

Дмитрий
0

Дамир выпускающий техноредактор блогер

Ответить

Анна Гласс

Твиттерский
1

"senior editor for tech/entertainment at russian media outlet TJ"
 вообще-то, если ты не знал

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Кирилл Сосновский

Дмитрий
0

Дамир Держащий-Вкурсе-Блогер

Ответить

Православие. Патриотизм.

0

Ушла эпоха.

Ответить

Твиттерский Жук

0

Ещё лет 5 на Семке пользователи тупить будут

Ответить

Православие. Патриотизм.

0

 До июля 2016 года компания предлагала обновиться бесплатно, теперь перейти на новую систему можно будет за 139 долларов (около 8,5 тысяч рублей)

Да, верно. Но некоторые люди пишут, что у кого была лицуха семерки (не оем), смогут активировать ключом от нее 10.
Есть тут такие, сможете подтвердить?

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Дамир Камалетдинов

Православие.
0

Не знаю как с Win7, но в своё время сидел на пиратке Win10, а потом обновился до лицензионки бесплатно, когда Microsoft устроила аукцион невиданной щедрости https://tjournal.ru/tech/54399-free-windows-10-for-pirates

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