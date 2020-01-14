Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Артём Мазанов
62

СМИ рассказали об атаке российских хакеров на украинскую компанию Burisma, связанную с импичментом Трампа Материал редакции

Газета пишет, что к взлому могут быть причастны сотрудники ГРУ и хакерская группировка Fancy Bear.

1 комментарий
В закладки
​Офис Burisma Снимок Getty Images

Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные американской компании Area 1 Security, специализирующейся на кибербезопасности. Об этом же пишет AP.

Газета уточняет, что атаки начались в ноябре, а хакеры могли искать компромат на Джо и Хантера Байденов: ту самую информацию, которую Трамп хотел получить от Владимира Зеленского, когда настаивал в разговоре с президентом Украины на расследовании дел украинской компании.

По информации журналистов, «пока не ясно, что нашли хакеры или что именно они искали», но они якобы сумели проникнуть на один из серверов Burisma. Эксперты из Area 1 уточнили, что методы хакеров были похожи на те, что использовались при взломе серверов Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года.

Эксперты считают, что к взлому серверов Burisma могут быть причастны сотрудники ГРУ и хакерская группировка Fancy Bear. Хакеры якобы создали поддельные сайты, имитирующие страницы входа дочерних компаний Burisma, а также использовали фишинговые электронные письма. NYT уточнила, что злоумышленникам «удалось обмануть» некоторых из сотрудников, которые предоставили данные о своих учётных записях.

Журналисты рассказали, что атаки хакеров проводились на фоне запуска процедуры импичмента Трампа из-за телефонного разговора с Зеленским, в котором президент США восемь раз попросил украинского лидера проверить деятельность Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена — на предмет коррупции.

19 декабря палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу. Окончательное решение по импичменту примет Сенат.

#новости #трамп #хакеры

Технологии
Подписан
Отписаться
Galaxy S20 с четырьмя камерами и второй Fold с гибким экраном: чего ждать от февральской презентации Samsung
Готовимся к первому крупному событию на рынке смартфонов в 2020 году.
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0445\u0430\u043a\u0435\u0440\u044b","\u0442\u0440\u0430\u043c\u043f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 135984, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 14 Jan 2020 10:43:37 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://tjournal-static-bf19cf1.gcdn.co/static/build/tjournal.ru/specials/BankOpenQuiz/js/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('open-bank-quiz'); if (container) { s.onload = function() { new BankOpenQuiz.Special({ container: container, isFeed: document.querySelector('[air-module="module.feed"], [air-module="module.page_search"]') ? true : false, share: { url: '', title: 'Проверяем финансовую грамотность пользователей TJ', } }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 18);
0
{ "id": 135984, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/135984\/get","add":"\/comments\/135984\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/135984"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 214344, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

Владимир Дыркин

0

Атаки совпадают с теми ночами, когда в чатике тж тишина. Подозрительно.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 — пользователям перестанут присылать обновления системы
Корпоративные пользователи смогут доплатить за расширенную поддержку на три года.
142
Новости
В Тегеране протестующие второй день подряд вышли на антиправительственные митинги из-за сбитого украинского «боинга»
Активисты потребовали наказать виновных в крушении самолёта.
79
Новости
Мэр Миасса рассказал в инстаграме об установке новых унитазов в поселковой школе. Между ними нет перегородок
Чиновника раскритиковали за «хвастовство».
86
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Полнолуние в Беларуси
80
Интернет и мемы
Ну почти…
14
Животные
В тюрьме Индианы заключённым разрешают ухаживать за котами из приюта. Они помогают друг другу стать добрее
Преступники с хорошим поведением проводят часы в комнате с котами, кормят их и вяжут шапочки. А коты привыкают к людям, что повышает их шансы на новый дом.
80

Прямой эфир

Константин Курасов

В красноярских школах…

3216q114

Microsoft прекратит поддержку…

Владимир Дыркин

В красноярских школах…

Нижний интернет

В красноярских школах…

Константин Курасов

В красноярских школах…

Константин Курасов

Счётная палата оценила…

Нижний интернет

В красноярских школах…

Мошиндейр Омаев

Microsoft прекратит поддержку…

Руслан Григорьев

Microsoft прекратит поддержку…

Владимир Дыркин

СМИ рассказали об атаке…

Дмитрий Евсеев

РБК: в 2019 году более 60…

Nikita B

Исследование: Мировой океан в…

Keka Yobikov

Galaxy S20 с четырьмя камерами…

Litnikov Danil

Счётная палата оценила…

Nikita B

Исследование: Мировой океан в…

bro mi

Исследование: Мировой океан в…

Keka Yobikov

Galaxy S20 с четырьмя камерами…

Konstantin Tsevelev

Борис Ротенберг проиграл в…

Litnikov Danil

Счётная палата оценила…

Данила Хейфец

Что такое подкасты и зачем их…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]