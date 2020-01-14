Газета пишет, что к взлому могут быть причастны сотрудники ГРУ и хакерская группировка Fancy Bear.

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​Офис Burisma Снимок Getty Images

Российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на данные американской компании Area 1 Security, специализирующейся на кибербезопасности. Об этом же пишет AP.

Газета уточняет, что атаки начались в ноябре, а хакеры могли искать компромат на Джо и Хантера Байденов: ту самую информацию, которую Трамп хотел получить от Владимира Зеленского, когда настаивал в разговоре с президентом Украины на расследовании дел украинской компании.

По информации журналистов, «пока не ясно, что нашли хакеры или что именно они искали», но они якобы сумели проникнуть на один из серверов Burisma. Эксперты из Area 1 уточнили, что методы хакеров были похожи на те, что использовались при взломе серверов Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года.

Эксперты считают, что к взлому серверов Burisma могут быть причастны сотрудники ГРУ и хакерская группировка Fancy Bear. Хакеры якобы создали поддельные сайты, имитирующие страницы входа дочерних компаний Burisma, а также использовали фишинговые электронные письма. NYT уточнила, что злоумышленникам «удалось обмануть» некоторых из сотрудников, которые предоставили данные о своих учётных записях.

Журналисты рассказали, что атаки хакеров проводились на фоне запуска процедуры импичмента Трампа из-за телефонного разговора с Зеленским, в котором президент США восемь раз попросил украинского лидера проверить деятельность Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена — на предмет коррупции.