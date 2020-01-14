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Технологии
Артём Мазанов
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Суд обязал Telegram раскрыть финансовую информацию об ICO проекта TON по запросу властей США Материал редакции

Компания должна выполнить это требование до 26 февраля.

14 комментариев
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Суд Южного округа Нью-Йорка обязал Telegram раскрыть банковские данные об ICO проекта TON по запросу Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом пишет Financial Magnates.

Telegram должен раскрыть свои банковские операции до 26 февраля. Суд разрешил компании отредактировать информацию, в соответствии с иностранными законами о конфиденциальности, при этом, нужно создать журнал редактирования записей.

За неделю до этого суд разрешил Telegram не раскрывать дополнительную финансовую информацию, до предоставления доказательств того, что банковские записи, которые просит американский регулятор, подпадают под «иностранное законодательство о защите данных».

24 сентября 2019 года Telegram впервые официально упомянул блокчейн-платформу TON, которая обсуждается с конца 2017 года. Компания пообещала инвесторам запуститься до 31 октября, в ином случае она обязана вернуть вложенные деньги.

Американский регулятор приостановил ICO TON в октябре 2019 года и подал на Telegram в суд из-за незаконной продажи токенов криптовалюты. Там посчитали первичное размещение компании сделкой с ценными бумагами, которая не была оформлена должным образом. В январе власти США потребовали от Telegram рассказать, на что компания потратила привлечённые на разработку TON 1,7 миллиарда долларов.

#новости #право #ton #telegram

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14 комментариев
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Taktischer Corgi

4

Суд Южного округа Нью-Йорка обязал Telegram раскрыть банковские данные об ICO проекта TON

Павел Дуров:

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Александр Корнеев

–1

Отстаньте от человека, он всего лишь с очень богатых лохов бабок лутанул

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Taktischer Corgi

Александр
2

И потрател ☝️

Ответить

Unknown

Александр
2

И купил биткоины

Ответить

Александр Корнеев

Александр
1

Дуроебы минусуют, видимо думали, что дуров бакс убьет, а грам станет валютой века. Ну как обычно, короче.

Ответить

Bremedy

1

Когда привык вести бизнес по-русски, но хочешь быть под защитой законов.

Ответить

Александра Хотимченко

0

Пиздарики телеге (

Ответить

Kyler

Александра
0

Казалось бы при чём тут Телеграмм

Ответить

govna kousoque

Kyler
2

Отстреливал бы людей, которые пишут телеграм с ММ

(попробуй только исправить,  мудила)

Ответить

Kyler

govna
0

Телеграммм

Ответить

Kyler

govna
0

Точно Сурков, я тебя узнал

Ответить

Хан Теодор V

0

Паша, верни грамы! 

Ответить

Виктор Ганелес

0

Поясните, что в этом плохого
Я думал, что ico по-любому неанонимная процедура

И по поводу журнала изменений: в нём должно быть написано, что «вася пупкин» исправили на «лья9ф», или просто запись, что фио маскированно?

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Иван Гессе

0

раскрывать не хотел, потому что много на маврина потратил?

на фотосессии само-собой

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