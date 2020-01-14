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Компания должна выполнить это требование до 26 февраля.
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал Telegram раскрыть банковские данные об ICO проекта TON по запросу Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом пишет Financial Magnates.
Telegram должен раскрыть свои банковские операции до 26 февраля. Суд разрешил компании отредактировать информацию, в соответствии с иностранными законами о конфиденциальности, при этом, нужно создать журнал редактирования записей.
За неделю до этого суд разрешил Telegram не раскрывать дополнительную финансовую информацию, до предоставления доказательств того, что банковские записи, которые просит американский регулятор, подпадают под «иностранное законодательство о защите данных».
24 сентября 2019 года Telegram впервые официально упомянул блокчейн-платформу TON, которая обсуждается с конца 2017 года. Компания пообещала инвесторам запуститься до 31 октября, в ином случае она обязана вернуть вложенные деньги.
Американский регулятор приостановил ICO TON в октябре 2019 года и подал на Telegram в суд из-за незаконной продажи токенов криптовалюты. Там посчитали первичное размещение компании сделкой с ценными бумагами, которая не была оформлена должным образом. В январе власти США потребовали от Telegram рассказать, на что компания потратила привлечённые на разработку TON 1,7 миллиарда долларов.
Суд Южного округа Нью-Йорка обязал Telegram раскрыть банковские данные об ICO проекта TON
Павел Дуров:
Отстаньте от человека, он всего лишь с очень богатых лохов бабок лутанул
Дуроебы минусуют, видимо думали, что дуров бакс убьет, а грам станет валютой века. Ну как обычно, короче.
Пиздарики телеге (
Казалось бы при чём тут Телеграмм
Поясните, что в этом плохого
Я думал, что ico по-любому неанонимная процедура
И по поводу журнала изменений: в нём должно быть написано, что «вася пупкин» исправили на «лья9ф», или просто запись, что фио маскированно?
раскрывать не хотел, потому что много на маврина потратил?
на фотосессии само-собой