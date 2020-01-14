Компания должна выполнить это требование до 26 февраля.

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Суд Южного округа Нью-Йорка обязал Telegram раскрыть банковские данные об ICO проекта TON по запросу Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом пишет Financial Magnates.

Telegram должен раскрыть свои банковские операции до 26 февраля. Суд разрешил компании отредактировать информацию, в соответствии с иностранными законами о конфиденциальности, при этом, нужно создать журнал редактирования записей.

За неделю до этого суд разрешил Telegram не раскрывать дополнительную финансовую информацию, до предоставления доказательств того, что банковские записи, которые просит американский регулятор, подпадают под «иностранное законодательство о защите данных».

24 сентября 2019 года Telegram впервые официально упомянул блокчейн-платформу TON, которая обсуждается с конца 2017 года. Компания пообещала инвесторам запуститься до 31 октября, в ином случае она обязана вернуть вложенные деньги.