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Технологии
Дамир Камалетдинов
1382

Instagram начал внедрять в веб-версию личные сообщения в тестовом режиме Материал редакции

Теперь «написать в директ» можно будет и через компьютер.

30 комментариев
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Изображение Instagram

В веб-версии Instagram впервые появились личные сообщения. Пока они доступны ограниченному числу пользователей платформы. Об этом сообщило The Verge со ссылкой на представителей Instagram.

С 14 января личные сообщения в веб-версии стали доступны лишь «небольшому проценту» пользователей. В сервисе пояснили журналистам, что пока функция доступна в тестовом режиме, детали потенциально более широкого запуска сообщат позже.

В веб-версии личные сообщения будут работать по аналогии с мобильной версией сервиса. Можно будет создать групповую беседу, начать переписку со страницы профиля, лайкнуть сообщение, кликнув дважды, или загрузить фото с компьютера. Уведомления от сайта будут приходить на рабочий стол, если разрешить их в браузере.

В Instagram не дали журналистам чёткого ответа на вопрос, почему личные сообщения в веб-версии получили больший приоритет, чем, к примеру, iPad-версия приложения. В компании заявили, что функция поможет пользователям «оставаться на связи с людьми, о которых они беспокоятся».

Instagram запустил веб-версию в 2012 году, а личные сообщения — в 2013 году. До этого общаться с пользователями можно было только в комментариях к фотографиям.

Внедрение личных сообщений в веб-версию соответствует планам Цукерберга, о которых он рассказал The New York Times весной 2019 года. Тогда глава Facebook называл приватную переписку, группы и «Истории» трёмя самыми быстрорастущими направлениями онлайн-коммуникаций, которые компания ставит в приоритет.

#мессенджеры #инстаграм #facebook #новости #сервисы

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30 комментариев
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Евгений Шухов

10

Наконец-то, непонято почему так долго добавляют. До сих пор нет загрузки фотографий через пк. Если фотографии на фотоаппарат сделаны, приходится скачивать с компьютера на телефон и загружать с телефона.

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Женя Яночкин

Евгений
5

Инстаграм 100 раз отвечали на эти вопросы - их интересуют только мобильные устройства + чем шире возможности на ПК, тем шире возможности у спамеров.

Ответить

Alexander Pankov

Женя
4

Второе точно не совсем верно, спасены и так прекрасно справляются

Ответить

Женя Яночкин

Alexander
0

Спамеры в инстаграме - самые ничтожные и бесполезные спамеры в мире. Именно из-за сильного ограничения функционала в веб-версии)

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Женя
0

у мну для тебя плохие новости, даже после нескольких волн кошмариний по доступу к апи для честных сервисов(

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Женя
0

Ipad

Ответить

Женя Яночкин

Алексѣй
0

Планшет тоже можно назвать мобильным устройством)

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Женя
1

поэтому цукер пидр отрубил апи для сайд клиентов для айпада(

Ответить

Хермеус Мора

Евгений
1

Ты можешь браузер с user-agent'ом Safari открыть например телефонного, и с него загрузить напрямую, если не ошибаюсь это до сих пор работает

Ответить

literale

Евгений
0

чтобы добавить фото с ПК: жмёшь Ctrl-Shift-I, жмёшь иконку Toogle Device toolbar (в левом верхнем углу), выбираешь устройство - к примеру, IPhone, обновляешь страницу, на странице аккаунта появляется + Нажимаешь + и добавляешь фотку. Почитай в интернете, известный способ и работающий.

Ответить

Roman Golovin

6
Ответить

пепси

Roman
0

я

Ответить

Roman Golovin

пепси
0

Где подписаться?

Ответить

govna kousoque

Roman
0

красава!

Ответить

Роман Новиков

Roman
0

Я

Ответить

Алексѣй Бобковъ

5
Ответить

Михаил Фоменков

Алексѣй
0

Наша тотемная бабушка.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Михаил
0

скрепная, совковая паскуда

Ответить

Сергей Колегов

4

Всё ясно: своровали дизайн у Комитета

Ответить

Nikita Sigachev

Сергей
0

У нас нет крутых закругляшек вокруг писем :(

Ответить

Сергей Колегов

Nikita
0

Хочешь, чтобы я добавил в Material?

Ответить

Женя Яночкин

3

Пиздец, наконец-то
2020

Ответить

Master Oogway

2

Неужели блять

Ответить

Ekkie

1

Нахуй этот директ нужен, добавили бы лучше загрузку с компа. 

Ответить

Vlad Makarov

0

Когда-нибудь доживём до нормальной десктопной версии инстаграма

Ответить

пепси

Vlad
2

Нет

Ответить

Антон Крившенко

–2

Все что нужно знать об умственных способностях инстаграммеров.

Ответить

Eldar

0

Вот бы кто сделал статистику по среднему уровню айкью у пользователей разных соцсетей.

Ответить

Михаил Фоменков

Eldar
1

Овер 210 баллов в среднем будет в Одноклассниках.

Ответить

Evgeny Gryzunov

0

Если кому-то нужно, то в Chrome (да и наверное в других браузерах) можно запускать мобильную версию инстаграма (через F12 и потом Ctrl + Shift + M). Там есть и директ, и возможность грузить фото, и все такое. Может кому-то поможет.

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