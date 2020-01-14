Теперь «написать в директ» можно будет и через компьютер.

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В веб-версии Instagram впервые появились личные сообщения. Пока они доступны ограниченному числу пользователей платформы. Об этом сообщило The Verge со ссылкой на представителей Instagram.

С 14 января личные сообщения в веб-версии стали доступны лишь «небольшому проценту» пользователей. В сервисе пояснили журналистам, что пока функция доступна в тестовом режиме, детали потенциально более широкого запуска сообщат позже.

В веб-версии личные сообщения будут работать по аналогии с мобильной версией сервиса. Можно будет создать групповую беседу, начать переписку со страницы профиля, лайкнуть сообщение, кликнув дважды, или загрузить фото с компьютера. Уведомления от сайта будут приходить на рабочий стол, если разрешить их в браузере.

В Instagram не дали журналистам чёткого ответа на вопрос, почему личные сообщения в веб-версии получили больший приоритет, чем, к примеру, iPad-версия приложения. В компании заявили, что функция поможет пользователям «оставаться на связи с людьми, о которых они беспокоятся».

Instagram запустил веб-версию в 2012 году, а личные сообщения — в 2013 году. До этого общаться с пользователями можно было только в комментариях к фотографиям.