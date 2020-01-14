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Теперь «написать в директ» можно будет и через компьютер.
В веб-версии Instagram впервые появились личные сообщения. Пока они доступны ограниченному числу пользователей платформы. Об этом сообщило The Verge со ссылкой на представителей Instagram.
С 14 января личные сообщения в веб-версии стали доступны лишь «небольшому проценту» пользователей. В сервисе пояснили журналистам, что пока функция доступна в тестовом режиме, детали потенциально более широкого запуска сообщат позже.
В веб-версии личные сообщения будут работать по аналогии с мобильной версией сервиса. Можно будет создать групповую беседу, начать переписку со страницы профиля, лайкнуть сообщение, кликнув дважды, или загрузить фото с компьютера. Уведомления от сайта будут приходить на рабочий стол, если разрешить их в браузере.
В Instagram не дали журналистам чёткого ответа на вопрос, почему личные сообщения в веб-версии получили больший приоритет, чем, к примеру, iPad-версия приложения. В компании заявили, что функция поможет пользователям «оставаться на связи с людьми, о которых они беспокоятся».
Instagram запустил веб-версию в 2012 году, а личные сообщения — в 2013 году. До этого общаться с пользователями можно было только в комментариях к фотографиям.
Внедрение личных сообщений в веб-версию соответствует планам Цукерберга, о которых он рассказал The New York Times весной 2019 года. Тогда глава Facebook называл приватную переписку, группы и «Истории» трёмя самыми быстрорастущими направлениями онлайн-коммуникаций, которые компания ставит в приоритет.
Наконец-то, непонято почему так долго добавляют. До сих пор нет загрузки фотографий через пк. Если фотографии на фотоаппарат сделаны, приходится скачивать с компьютера на телефон и загружать с телефона.
Инстаграм 100 раз отвечали на эти вопросы - их интересуют только мобильные устройства + чем шире возможности на ПК, тем шире возможности у спамеров.
Второе точно не совсем верно, спасены и так прекрасно справляются
Спамеры в инстаграме - самые ничтожные и бесполезные спамеры в мире. Именно из-за сильного ограничения функционала в веб-версии)
у мну для тебя плохие новости, даже после нескольких волн кошмариний по доступу к апи для честных сервисов(
Ipad
Планшет тоже можно назвать мобильным устройством)
Ты можешь браузер с user-agent'ом Safari открыть например телефонного, и с него загрузить напрямую, если не ошибаюсь это до сих пор работает
чтобы добавить фото с ПК: жмёшь Ctrl-Shift-I, жмёшь иконку Toogle Device toolbar (в левом верхнем углу), выбираешь устройство - к примеру, IPhone, обновляешь страницу, на странице аккаунта появляется + Нажимаешь + и добавляешь фотку. Почитай в интернете, известный способ и работающий.
Наша тотемная бабушка.
Всё ясно: своровали дизайн у Комитета
У нас нет крутых закругляшек вокруг писем :(
Когда-нибудь доживём до нормальной десктопной версии инстаграма
Вот бы кто сделал статистику по среднему уровню айкью у пользователей разных соцсетей.
Если кому-то нужно, то в Chrome (да и наверное в других браузерах) можно запускать мобильную версию инстаграма (через F12 и потом Ctrl + Shift + M). Там есть и директ, и возможность грузить фото, и все такое. Может кому-то поможет.