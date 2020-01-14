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Технологии
Дамир Камалетдинов
81

Аналитики: поставки компьютеров выросли впервые с 2011 года на фоне окончания поддержки Windows 7 Материал редакции

Рост оказался незначительным — по разным данным от 0,6 до 2,7% за год.

3 комментария
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Microsoft Surface Laptop 3​ Фото CNET​

В 2019 году мировой рынок ПК впервые за восемь лет показал рост. По данным аналитиков, отгрузки устройств увеличились до 261-266 миллионов единиц. Об этом говорится в отчётах исследовательских компаний IDC и Gartner.

Аналитики обеих фирм зафиксировали незначительный рост: по данным Gartner, поставки выросли на 0,6%, а по данным IDC — на 2,7%. При этом впервые отгрузки устройств начали расти во втором квартале 2018 года, но лишь в 2019 году показали стабильный рост на протяжении всех 12 месяцев.

Разница в данных между компаниями могла возникнуть из-за особенностей подсчёта. Обе фирмы учитывают настольные ПК, ноутбуки и гибридные планшеты вроде Surface, но в Gartner не учитывают Chromebook.

Компании сошлись во мнении, что причиной роста рынка стало прекращение поддержки Windows 7. Аналитики предполагают, что бизнес решил перейти на Windows 10 и заодно начал обновлять устаревшее оборудование из-за требований системы.

В IDC и Gartner также отметили, что рынок мог бы вырасти сильнее. Одной из «серьёзных проблем» назвали нехватку процессоров Intel, но её частично решила AMD. Трёмя крупнейшими производителями по итогам 2019 года стали Lenovo, HP и Dell — у всех из них поставки выросли. На четвёртой и пятой строчке расположились Apple и Acer, которые отгрузили за год меньше устройств, чем обычно.

#компьютеры #бизнес #пк #windows #новости

Технологии
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3 комментария
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Asuka Langley

0

Это про готовые компьютеры? Может теперь начали больше собирать?

(дада мобильные устройства топ ага ага)

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Дамир Камалетдинов

Asuka
1

да, речь про готовые, которые отгружают в магазины

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Дмитрий Орлов

0

Ура пост дамира 

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