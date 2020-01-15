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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Microsoft выпустила браузер Edge на базе Chromium для Windows и Mac Материал редакции

Его главные отличия — упор на приватность, высокая скорость, встроенный режим Internet Explorer и возможность создания «коллекций».

20 комментариев
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Изображение Microsoft

Microsoft выпустила первую публичную версию браузера Edge на движке Chromium. В течение нескольких месяцев он заменит встроенный в Windows 10 браузер с одним из автоматических обновлений системы. Об этом говорится на сайте компании.

Новый Edge можно загрузить с сайта Microsoft. Он поддерживает 90 языков, включая русский и работает на Windows 7, 8.1 и 10, macOS, а также iOS и Android. Компания также намерена выпустить ARM64-версию Edge вместе с Windows 10X — специальной версией системы для устройств с двойным или гибким экраном.

Пользователи также могут дождаться автоматического обновления устаревшей версии Edge, которое произойдёт в ближайшие месяцы. Система сама заменит встроенный браузер, а новые компьютеры Windows будут поставлять уже с предустановленным Edge Chromium.

Внешне обновлённый браузер напоминает Google Chrome: он похож по интерфейсу и содержит те же базовые возможности, но в первой версии недоступны синхронизация истории просмотра и расширений. При этом избранное, настройки и пароли синхронизируются и работают как обычно, но через авторизацию Microsoft.

Одной из главных особенностей браузера стал упор на приватность. Пользователи сами решают, насколько сильно их могут отслеживать сайты, а выбрать можно из трёх уровней: минимальная настройка не влияет на отслеживание, стандартная ограничивает его на ресурсах, которые посетили впервые, а строгая блокирует большинство трекинг-скриптов в интернете. В последнем случае некоторые сайты могут работать некорректно.

В Microsoft также отметили, что браузер стал вдвое быстрее прежней версии. Новый Edge назвали «единственным браузером, оптимизированным для Windows 10»: в отличие от конкурентов, в том числе Chrome, он получил поддержку потоковой передачи видео на Netflix в разрешении 4К, а также совместимость с Dolby Atmos и Dolby Vision.

Специально для корпоративных клиентов Microsoft внедрила в браузер режим Internet Explorer. Он позволит компаниям без проблем работать с сайтами, которые поддерживают только устаревший браузер, например внутрикорпоративными сетями.

В Edge также добавили функции для повышения продуктивности на работе. Например, «Коллекции» позволяют упростить сбор, организацию и совместное использование контента из сети, а также интегрированы с Office 365.

Пользователи могут сами настроить внешний вид стартовой страницы. Выбрать можно из «вдохновляющего» (красивые обои и избранные вкладки), «продуктивного» (чёрный фон и избранные вкладки) и «информативного» (с новостями) вариантов.

Помимо этого, в Edge Chromium встроен сервис Microsoft News. А за использование принадлежащего компании поисковика Bing можно получать награды, которые позволяют обменять на подарочные карты.

Microsoft объявила о переходе на движок Chromium в декабре 2018 года. Компания заявила, что откажется от собственного движка EdgeHTML в пользу стороннего решения из-за его лучшей аппаратной совместимости, производительности и энергоэффективности.

В апреле 2019 года Microsoft выпустила первую бета-версию обновлённого Edge, однако по возможностям он почти не отличался от Chrome. На следующий месяц компания представила браузер с новыми возможностями, включая упор на приватность и «Коллекции».

#edge #браузеры #microsoft #новости

Спасибо за наводку Данила Степовой
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20 комментариев
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Danila Poyarkov

4
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Ekkie

Danila
1

Ага, а потом "прайваси ю дезёрв: зироу".

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Bogdan Shtepan

4

Подумать только, какие ресурсы были брошены на Edge. Как рьяно пытались отмыться от славы IE. Новый рендеринг-движок, новый JS-движок. Последний, между прочим, рвал в бенчмарках всех остальных и его даже попытались засунуть в NodeJS вместо V8. И ради чего все? Чтобы в конечном итоге перейти на хромиум. Может теперь еще NT-ядро сделают POSIX-совместимым и заживем?

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Евгений Круглов

Bogdan
1

Уже есть встроенная подсистема Unix

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Bogdan Shtepan

Евгений
0

Да, последний раз, когда я пытался установить образ дебиана с их стора, ничего не произошло. На форуме поддержки рекоммендовали переустановить систему. После череды неудачных попыток решил остаться с цмдр-ом и докером :( Благо докер под винду сейчас более-менее стабилен.

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Bender Rodriguez

Bogdan
0

Edge то был вполне неплох, но кому он нужен без расширений?

Ответить

Алексей Ефименко

2

Из больших игроков теперь только Firefox остались не на Хромиуме?

Ответить

haunter

0

уже установил. прикольно. можно разрешить ставить расширения с магаза хрома. 
но на примере uBlock - реклама на некоторых сайтах режется частично

Ответить

Bender Rodriguez

haunter
0

Один uBlock довольно много рекламы пропускает, а вот а паре с AdGuard работает отлично.

Ответить

Taran Baranov

Bender
0

AdBlock ничего не пропускает

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Трехтысячелетний пес

0

We won mr Stark

Ответить

rossoshmap

0

Нет

Ответить

Andre Macareno

0

рип виар-порнхаб для всех тех, кто купил шлемы Windows Mixed Reality

Ответить

Matthew

0

А вивальди щас норм или уже нет?

Ответить

Valery Kirichenko

Matthew
0

Я пробую его каждый год (последний раз был пару недель назад) и его интерфейс как был медленным, так и остался

Ответить

Kyler

Matthew
0

Уже зашкварился

Ответить

the.nightmarez

0

С телеметрией, я надеюсь?

Ответить

Кикер Котиков

0

Его уже можно скачать на все основные платформы

Нет линупса

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пепси

–1

не благодарите 

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Cent Browser is an enhanced web browser based on Chromium with many convenient features like super…
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Vladimir Galler

пепси
–1

Я не буду, расскажи

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