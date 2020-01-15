Прямой эфир
Его главные отличия — упор на приватность, высокая скорость, встроенный режим Internet Explorer и возможность создания «коллекций».
Microsoft выпустила первую публичную версию браузера Edge на движке Chromium. В течение нескольких месяцев он заменит встроенный в Windows 10 браузер с одним из автоматических обновлений системы. Об этом говорится на сайте компании.
Новый Edge можно загрузить с сайта Microsoft. Он поддерживает 90 языков, включая русский и работает на Windows 7, 8.1 и 10, macOS, а также iOS и Android. Компания также намерена выпустить ARM64-версию Edge вместе с Windows 10X — специальной версией системы для устройств с двойным или гибким экраном.
Пользователи также могут дождаться автоматического обновления устаревшей версии Edge, которое произойдёт в ближайшие месяцы. Система сама заменит встроенный браузер, а новые компьютеры Windows будут поставлять уже с предустановленным Edge Chromium.
Внешне обновлённый браузер напоминает Google Chrome: он похож по интерфейсу и содержит те же базовые возможности, но в первой версии недоступны синхронизация истории просмотра и расширений. При этом избранное, настройки и пароли синхронизируются и работают как обычно, но через авторизацию Microsoft.
Одной из главных особенностей браузера стал упор на приватность. Пользователи сами решают, насколько сильно их могут отслеживать сайты, а выбрать можно из трёх уровней: минимальная настройка не влияет на отслеживание, стандартная ограничивает его на ресурсах, которые посетили впервые, а строгая блокирует большинство трекинг-скриптов в интернете. В последнем случае некоторые сайты могут работать некорректно.
В Microsoft также отметили, что браузер стал вдвое быстрее прежней версии. Новый Edge назвали «единственным браузером, оптимизированным для Windows 10»: в отличие от конкурентов, в том числе Chrome, он получил поддержку потоковой передачи видео на Netflix в разрешении 4К, а также совместимость с Dolby Atmos и Dolby Vision.
Специально для корпоративных клиентов Microsoft внедрила в браузер режим Internet Explorer. Он позволит компаниям без проблем работать с сайтами, которые поддерживают только устаревший браузер, например внутрикорпоративными сетями.
В Edge также добавили функции для повышения продуктивности на работе. Например, «Коллекции» позволяют упростить сбор, организацию и совместное использование контента из сети, а также интегрированы с Office 365.
Пользователи могут сами настроить внешний вид стартовой страницы. Выбрать можно из «вдохновляющего» (красивые обои и избранные вкладки), «продуктивного» (чёрный фон и избранные вкладки) и «информативного» (с новостями) вариантов.
Помимо этого, в Edge Chromium встроен сервис Microsoft News. А за использование принадлежащего компании поисковика Bing можно получать награды, которые позволяют обменять на подарочные карты.
Microsoft объявила о переходе на движок Chromium в декабре 2018 года. Компания заявила, что откажется от собственного движка EdgeHTML в пользу стороннего решения из-за его лучшей аппаратной совместимости, производительности и энергоэффективности.
В апреле 2019 года Microsoft выпустила первую бета-версию обновлённого Edge, однако по возможностям он почти не отличался от Chrome. На следующий месяц компания представила браузер с новыми возможностями, включая упор на приватность и «Коллекции».
Подумать только, какие ресурсы были брошены на Edge. Как рьяно пытались отмыться от славы IE. Новый рендеринг-движок, новый JS-движок. Последний, между прочим, рвал в бенчмарках всех остальных и его даже попытались засунуть в NodeJS вместо V8. И ради чего все? Чтобы в конечном итоге перейти на хромиум. Может теперь еще NT-ядро сделают POSIX-совместимым и заживем?
Уже есть встроенная подсистема Unix
Да, последний раз, когда я пытался установить образ дебиана с их стора, ничего не произошло. На форуме поддержки рекоммендовали переустановить систему. После череды неудачных попыток решил остаться с цмдр-ом и докером :( Благо докер под винду сейчас более-менее стабилен.
уже установил. прикольно. можно разрешить ставить расширения с магаза хрома.
но на примере uBlock - реклама на некоторых сайтах режется частично
Один uBlock довольно много рекламы пропускает, а вот а паре с AdGuard работает отлично.
А вивальди щас норм или уже нет?
Я пробую его каждый год (последний раз был пару недель назад) и его интерфейс как был медленным, так и остался