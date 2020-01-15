Его главные отличия — упор на приватность, высокая скорость, встроенный режим Internet Explorer и возможность создания «коллекций».

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Microsoft выпустила первую публичную версию браузера Edge на движке Chromium. В течение нескольких месяцев он заменит встроенный в Windows 10 браузер с одним из автоматических обновлений системы. Об этом говорится на сайте компании.

Новый Edge можно загрузить с сайта Microsoft. Он поддерживает 90 языков, включая русский и работает на Windows 7, 8.1 и 10, macOS, а также iOS и Android. Компания также намерена выпустить ARM64-версию Edge вместе с Windows 10X — специальной версией системы для устройств с двойным или гибким экраном.

Пользователи также могут дождаться автоматического обновления устаревшей версии Edge, которое произойдёт в ближайшие месяцы. Система сама заменит встроенный браузер, а новые компьютеры Windows будут поставлять уже с предустановленным Edge Chromium.

Внешне обновлённый браузер напоминает Google Chrome: он похож по интерфейсу и содержит те же базовые возможности, но в первой версии недоступны синхронизация истории просмотра и расширений. При этом избранное, настройки и пароли синхронизируются и работают как обычно, но через авторизацию Microsoft.

Одной из главных особенностей браузера стал упор на приватность. Пользователи сами решают, насколько сильно их могут отслеживать сайты, а выбрать можно из трёх уровней: минимальная настройка не влияет на отслеживание, стандартная ограничивает его на ресурсах, которые посетили впервые, а строгая блокирует большинство трекинг-скриптов в интернете. В последнем случае некоторые сайты могут работать некорректно.

В Microsoft также отметили, что браузер стал вдвое быстрее прежней версии. Новый Edge назвали «единственным браузером, оптимизированным для Windows 10»: в отличие от конкурентов, в том числе Chrome, он получил поддержку потоковой передачи видео на Netflix в разрешении 4К, а также совместимость с Dolby Atmos и Dolby Vision.

Специально для корпоративных клиентов Microsoft внедрила в браузер режим Internet Explorer. Он позволит компаниям без проблем работать с сайтами, которые поддерживают только устаревший браузер, например внутрикорпоративными сетями.

В Edge также добавили функции для повышения продуктивности на работе. Например, «Коллекции» позволяют упростить сбор, организацию и совместное использование контента из сети, а также интегрированы с Office 365.

Пользователи могут сами настроить внешний вид стартовой страницы. Выбрать можно из «вдохновляющего» (красивые обои и избранные вкладки), «продуктивного» (чёрный фон и избранные вкладки) и «информативного» (с новостями) вариантов.

Помимо этого, в Edge Chromium встроен сервис Microsoft News. А за использование принадлежащего компании поисковика Bing можно получать награды, которые позволяют обменять на подарочные карты.

Microsoft объявила о переходе на движок Chromium в декабре 2018 года. Компания заявила, что откажется от собственного движка EdgeHTML в пользу стороннего решения из-за его лучшей аппаратной совместимости, производительности и энергоэффективности.