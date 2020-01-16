Устройства закрепляют на присоске, которая легко снимается после недолгого нагрева стекла.

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Власти США с 2016 года начали переход от блокировки колёс за неправильную парковку к устройствам Barnacle, которые фиксируются на лобовом стекле на присосках. Снять их можно после оплаты штрафа, но многие научились обходить систему и использовать устройства в своих целях.

Во многих городах пока только тестируют Barnacle. Одно устройство стоит пять тысяч долларов, поэтому власти оценивают преимущества их использования.

Как и в случае с предшественниками, Barnacle применяют только если у нарушителя накопилось штрафов более чем на 200 долларов. Блокиратор крепится к лобовому стеклу автомобилей нарушителей на особых присосках.

Просто так удалить устройство не выйдет: для этого придётся приложить усилие более чем в 300 килограмм и смириться с громкой сиреной. К тому же, Barnacle так плотно крепится к стеклу, что при попытке удаления может его разбить.

Но и уехать с блокиратором не получится. Он не только закрывает вид на дорогу, но и оснащён GPS-передатчиком, который в реальном времени передаёт местонахождение каждого Barnacle полиции.

По задумке создателей устройства, снять его можно только выплатив штраф. Для этого нужно позвонить по указанному на блокираторе телефону или войти в приложение.

После оплаты система направит водителям код, который нужно ввести на устройстве для разблокировки. При этом автовладельцы обязаны вернуть отключённый Barnacle властям в специальные пункты сбора, иначе с них возьмут плату за удержание блокиратора.

Кроме того, водителей могут дополнительно оштрафовать, если они всё же решились уехать вместе с устройством, не оплатив штраф. Вождение с закрытым лобовым стеклом считается противозаконным.

Barnacle считают более надёжной и безопасной альтернативой блокираторам колёс. Автовладельцам они позволяют экономить время, не дожидаясь приезда полиции, а полицейским — не рисковать жизнью, нагибаясь посреди оживлённой трассы для блокировки колеса.

Однако несмотря на утверждения о защищённости устройства и невозможности его снять, за несколько лет энтузиасты научились обходить систему. Пользователь Reddit под псевдонимом HelloJoshJames рассказал, что научился без трудностей снимать блокираторы и накопил шесть штук в гараже за несколько лет.

Из накопившихся Barnacle энтузиаст собрал снеговика Фото пользователя Reddit под ником HelloJoshJames

По словам пользователя, он столкнулся с Barnacle несколько лет назад, когда уехал на Аляску на пару недель. Во время его отсутствия полиция установила блокиратор на лобовое стекло его Toyota Prius.

HelloJoshJames обратился к компании, чтобы снять устройство и вернуть деньги — по его мнению, блокировка была ошибочной. Производитель Barnacle потребовал заплатить штраф в 100 долларов и внести депозит ещё в 250 долларов для проверки записей. Только после этого компания, возможно, выплатила бы деньги назад.

Пользователя возмутило поведение компании и он решил снять блокиратор самостоятельно. Оказалось, что для этого достаточно включить подогрев стёкол на 15 минут: после этого присоски можно снять, проведя кредиткой между ними и стеклом.

Проигнорировав написанные красным жирным шрифтом Helvetica инструкции, я с небольшими усилиями снял ракушку со стекла. Она начала кричать, моля о пощаде, но вместо этого я быстро занёс её домой, пробил динамик отвёрткой и начал разбирать. из истории HelloJoshJames

Единственной преградой от владения собственным Barnacle оказались болты, для раскручивания которых нужны особые отвёртки. На разборке устройства пользователь не остановился: внутри он обнаружил, что для передачи GPS блокиратор использует встроенную SIM-карту с безлимитным планом обслуживания.

Фото пользователя Reddit под ником HelloJoshJames

HelloJoshJames несколько месяцев использовал бесплатный интернет, предназначенный для слежки за нарушителями парковки, пока соединение не отключили со стороны компании. Весь следующий месяц пользователь помогал снимать блокираторы своим невинным соседям и насобирал целую коллекцию устройств.