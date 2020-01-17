Наушники стали хуже справляться с «басами»: например, со звуком двигателей самолёта или машин.

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​AirPods Pro Фото TJ​

16 декабря Apple выпустила обновление прошивки AirPods Pro: номер версии изменился с 2B588 до 2C54. После этого владельцы наушников начали жаловаться на ухудшение шумоподавления.

С тех пор Apple приостановила обновление, поэтому не все пользователи успели его получить. Владельцы AirPods Pro обратились к сайту Rtings, чтобы подтвердить догадки.

Авторы изучили наушники и пришли к выводу, что обновление 2C54 действительно ухудшает шумоподавление. По их словам, после повторного тестирования качество изоляции снизилось, особенно на низких частотах. Это означает, что при включённом шумоподавлении наушники перестали избавляться от шума двигателей самолёта или автобуса настолько же хорошо, как раньше.

При этом в других тестах обновление 2C54 показало улучшения производительности AirPods. По данным Rtings, наушники стали лучше по частотам и точнее в «басах».

Среди редакции TJ мнения разделились: один из редакторов заметил ухудшение шумоподавления, а другой — нет, несмотря на то, что у обоих установлена последняя версия прошивки. Похожая ситуация сложилась в редакции The Verge, где проблему тоже заметила только часть персонала.

Узнать версию прошивки AirPods Pro можно зайдя в «Настройки — Основные — Об этом устройстве — AirPods Pro». Для этого наушники нужно вытащить из зарядного кейса и подключить к айфону.

Обновление внутренней прошивки AirPods проходит скрытно и без ведома пользователей: Apple никак об этом не уведомляет. От новой версии нельзя отказаться, она устанавливается автоматически, если наушники находятся в чехле, который подключён к зарядке.