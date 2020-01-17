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Наушники стали хуже справляться с «басами»: например, со звуком двигателей самолёта или машин.
16 декабря Apple выпустила обновление прошивки AirPods Pro: номер версии изменился с 2B588 до 2C54. После этого владельцы наушников начали жаловаться на ухудшение шумоподавления.
С тех пор Apple приостановила обновление, поэтому не все пользователи успели его получить. Владельцы AirPods Pro обратились к сайту Rtings, чтобы подтвердить догадки.
Авторы изучили наушники и пришли к выводу, что обновление 2C54 действительно ухудшает шумоподавление. По их словам, после повторного тестирования качество изоляции снизилось, особенно на низких частотах. Это означает, что при включённом шумоподавлении наушники перестали избавляться от шума двигателей самолёта или автобуса настолько же хорошо, как раньше.
При этом в других тестах обновление 2C54 показало улучшения производительности AirPods. По данным Rtings, наушники стали лучше по частотам и точнее в «басах».
Среди редакции TJ мнения разделились: один из редакторов заметил ухудшение шумоподавления, а другой — нет, несмотря на то, что у обоих установлена последняя версия прошивки. Похожая ситуация сложилась в редакции The Verge, где проблему тоже заметила только часть персонала.
Узнать версию прошивки AirPods Pro можно зайдя в «Настройки — Основные — Об этом устройстве — AirPods Pro». Для этого наушники нужно вытащить из зарядного кейса и подключить к айфону.
Обновление внутренней прошивки AirPods проходит скрытно и без ведома пользователей: Apple никак об этом не уведомляет. От новой версии нельзя отказаться, она устанавливается автоматически, если наушники находятся в чехле, который подключён к зарядке.
Охуеть как достойно отдельной новости
Затычки от эпол не нужны. Вот лучшие наушники с шумодавом эвер.
Такие наушники не особо практичны. Как минимум большинство людей в наушниках смотрятся как уёбы.
Но если другой пример нужен неудачного юзанья, то фитнес например.
тут была такая-же история, приехало обновление на wh-1000xm2: шумодав стал хуже, и на форумах писали об этом.. а толку.
чтобы покупали новую wh-1000xm3 - надо ухудшить старую модель
Слышал про такое, но вроде как уже всё пофиксили. Да и на xm3 такого пока не было.
к сожалению нет, прошивка как была годовалой давности (буквально) так и осталась, новой нет
К слову от сони наушники затычки сильно уступают этим? Не знаешь?
По обзорам и отзывам вроде бы хвалят. Но я сам не признаю концепции засовывания инородных предметов себе в ухо, так что юзаю только накладные.
Хаха. Эпл бляди опять страдают
Когда у тебя появятся деньги ты первым побежишь за 11 max pro
"Внутренняя прошивка" режет глаз. А какая ещё может быть, внешняя?
Есть два варианта.
1. Звук в наушниках изначально был хуевый(но ведь они уже их купили) , но после прошивки у фруктоедов появилась веская причина напиздеть на уши за 20к.
2. Звук в ушах стал хуже, но половине пользователей стыдно принимать тот факт, что эпл временами делает хуету.