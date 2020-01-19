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Технологии
Сергей Звезда
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WSJ подтвердил данные о разработке Amazon системы оплаты ладонью. Технология в разы ускорит процесс, но есть вопросы Материал редакции

Компания планирует получить больше данных о покупателях. Но риски и возможные проблемы никто не отменял.

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глава Amazon Джефф Безос Reuters

Amazon разрабатывает кассовые терминалы, позволяющие оплатить покупку сканированием отпечатка ладони, то есть без использования банковской карты или телефона, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с вопросом. В текущий момент проект находится на ранней стадии.

В компании официально не прокомментировали ситуацию ни для WSJ, ни для других изданий, например, CNBC. Однако журналисты уже отметили, что некоторые вопросы, связанные с работой системы, пока ясны не до конца.

Amazon планирует установить новые терминалы в кофейнях и фастфудах. И хочет получить больше данных о клиентах

Источники WSJ отметили, что Amazon думает об установке терминалов с оплатой ладонью в кофейнях, ресторанах фастфуда и других заведениях, которым необходимо регулярно справляться с большим потоком посетителей. Официального подтверждения этому нет, но раньше СМИ сообщали о возможном тестировании в супермаркетах, которые принадлежат компании.

«Amazon, как и другие технологические компании, пытается ещё сильнее интегрироваться в финансовую жизнь потребителей», — подчеркнул WSJ. Компания рассчитывает обойти конкурентов из Google и Apple, которые развивают привязанные к смартфонам электронные кошельки.

В случае, если планы сбудутся, то Amazon расширит доступ и без того к огромному объёму пользовательских данных. Также компания, вероятно, сможет поднять цены для рекламодателей, поскольку благодаря ей они смогут намного лучше предсказывать желания клиентов.

Amazon начал сотрудничать с Visa для проверки работы транзакций на терминалах, выяснило WSJ. Компания ведёт переговоры с Mastercard, а также холдингами JPMorgan Chase, Wells Fargo и Synchrony Financial.

Amazon ещё предстоит договориться с властями США. И доказать безопасность для клиентов

Пока что к проекту Amazon по оплате покупок с помощью ладони есть несколько основных вопросов.

  • Как именно будет работать такая оплата? Исходя из материала WSJ, у Amazon есть несколько вариантов. Один из них — в первый раз клиент вставляет карту в терминал и сканирует руки, а уже для последующих покупок использует только ладонь. Информация об отпечатках и покупках, скорее всего, будет храниться в облаке Amazon;
  • Насколько это безопасно? WSJ допустил, что теоретически мошенник может синхронизировать отпечатки своих ладоней с украденной картой. Источники издания говорят, что Amazon пообещала вносить в чёрный список тех, кто, по её мнению, будет использовать систему обманным путём. Однако от первой покупки грабителем это не спасёт;
  • Как выбрать карту, с которой платить? Что делать покупателям, которые хотят «добавить» в свои ладони больше, чем один аккаунт, не ясно. Также непонятно, как поступить, если нужно выбрать между несколькими открытыми картами при оплате. Можно предположить, что на первом этапе придётся ограничиться одним аккаунтом и одной картой.

СМИ уже сообщали о разработке системы оплаты ладонью в Amazon. Названная тогда дата запуска прошла

Впервые о тестировании биометрической системы оплаты ладонью, которую нужно приложить к сканеру, сообщило The New York Post в сентябре 2019 года. По данным издания, Amazon к тому моменту уже встроил технологию в торговые автоматы внутри своего офиса в Нью-Йорке.

Издание со ссылкой на знакомые с планами Amazon источники рассказало, что компания планирует сначала внедрить технологию в своей сети продуктовых магазинов Whole Foods. Правда, тогда собеседники NY Post предполагали, что это произойдёт уже к началу 2020 года.

По данным источников NY Post, Amazon оценил точность определения покупателя в 0,0001% (одну десятитысячную процента) и собрался увеличить показатель до миллионной. Компания также сочла, что новый способ ускорит процесс: знакомый с проектом человек рассказал журналистам, что оплата с помощью ладони займёт не более 300 миллисекунд, тогда как на расчёт картой сейчас в среднем уходит 3-4 секунды.

Материал в NY Post — это не единственный источник разговоров о разработке системы оплаты ладонью. В декабре 2019 года Recode узнал, что Amazon подала патентную заявку на бесконтактную биометрическую идентификацию по отпечатку руки с учётом морщин, складок и кисти. Издание предположило, что в случае реализации идеи компания опробует её не в Whole Foods, а в своих автоматизированных супермаркетах Amazon Go.

Amazon любит экспериментировать с технологиями в супермаркетах

Один из главных экспериментов в области офлайн-ритейла в последние несколько лет принадлежит как раз Amazon. В 2016 году компания запустила автоматизированные магазины без касс и продавцов для сотрудников, а в 2018 году открыла первый такой супермаркет для всех желающих в Сиэттле.

Концепция Amazon Go в следующем: покупатель входит в магазин через «турникеты», на которых синхронизирует свой смартфон с приложением. Корзинку брать не нужно, достаточно просто класть любой товар себе в пакет, рюкзак или что-то другое для покупок. После выхода через «турникет» у клиента снимутся средства с привязанной к приложению карты, он также получит электронный чек.

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Изначально контактировать с сотрудником Amazon Go нужно было только при покупке алкоголя: у клиента могут спросить документы. Однако в 2019 году в нью-йоркском магазине сети появились и продавцы, и возможность оплаты наличными. СМИ объяснили это критикой из-за дискриминации людей без карт и банковских счетов. К текущему моменту открыто более 20 Amazon Go на территории США. Судя по сайту, два из них сейчас закрыты для обновления.

В России тоже наблюдаются попытки ввести идентификацию по ладони

В России идентификацией по ладоням занялся Сбербанк, но не для всех клиентов, а только для школьных обедов. С 2016 года компания внедряет безналичную систему оплаты «Ладошки». Она считывает «уникальный рисунок вен ладони» ученика при прикладывании к терминалу в столовой и открывает доступ к индивидуальному кошельку.

Систему Сбербанка раскритиковал Роскомнадзор, посчитав идею «биоидентификации» детей «опасной историей». «Отношение к проекту „Ладошки“ у меня отрицательное, мы находимся в дискуссии, и сейчас по закону его не должно быть, по крайней мере, школы мы по этому поводу наказываем», — отметил глава ведомства Александр Жаров.

В декабре 2018 года «Альфа-банк» первым из российских банков позволил получать доступ к ячейкам по сканированию рисунка вен ладони, то есть без присутствия своего сотрудника. Однако такую услугу ввели только для работы с VIP-клиентами. Как писало РБК, российские банки не внедряют эту технологию массово, поскольку она считается одной из самых дорогих на рынке и экономически нецелесообразной.

#amazon #банки #деньги #лонгриды

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3 комментария
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exwaifu

0

Хаха, западный Бизоз крадет у наших разработки. Горжусь Россией!

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Рустам Измайлов

0

«Отношение к проекту „Ладошки“ у меня отрицательное», — отметил глава ведомства Александр Жаров.

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Алексей Нездайминов

0

У меня с ладонью разговор короткий...

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