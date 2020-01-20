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Технологии
Артём Мазанов
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«Ъ»: Минэкономики предложило создать аналог GitHub за 2,1 миллиарда рублей Материал редакции

Это объяснили наличием рисков отключения России от зарубежных хранилищ кода.

34 комментария
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GitHub​

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub — хранилища открытого кода — за 2,1 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект «Искусственный интеллект», который министерство разрабатывает вместе со Сбербанком.

Министерство рассказало журналистам, что идея создания аналога GitHub — актуальна и является одним из «ключевых мероприятий для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ». Необходимость создания такого продукта объяснили наличием рисков отключения России от зарубежных хранилищ кода.

В проекте указано, что аналог GitHub может появиться к 2021 году, а к 2024 году таких репозиториев должно стать пять. В российский аналог планируют копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников.

#новости

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34 комментария
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Viktor Mandarin

38

В России большие участки земли неиспользуемой, насколько знаю. Там можно былоб создать аналоги многих стран, европейских в том числе. И в случае отключения России от мира, туда гонять. Бюджет можно осилить, думаю

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Валерий Никнейм

21

Новости недалёкого будущего:

Правительство выделило 64,5 миллиарда рублей на разработку российского аналога PornHub. Это объяснили наличием рисков отключения России от зарубежных хранилищ видео для взрослых.

Ответить

Чеширский

Валерий
2

где тут очередь для подрядчиков? 

Ответить

Александра Хотимченко

Чеширский
4

Ее уже Чумаков занял

Ответить

Владимир Дыркин

Валерий
0

Уже давно создано- вк

Ответить

Максим Костюков

Валерий
0

yandex video

Ответить

Лев Люкшин

13

Плз не надо. Нас же заставят на этой хуйне работать

Ответить

Игорь

11

Всероссийское Государственное Хранилище Программных Кодов И Других Непонятных Штуковин

ключевых мероприятий для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ

сука, какие же они там пиздец тупые, зла не хватает, лучше бы в проруби вчера остались

Ответить

Максим Костюков

Игорь
2

вгхпкиднш.рф

Ответить

Pavel Chistyakov

6

Ох это импортокопирование.

Ответить

Виталий Лановой

4

Ох, сколько денег попилят. Главное чтобы выделили. А спрашивать результат будут потом.

Ответить

Пластиковое Окно

3

В итоге деньги попилят и развернут GitLab, сменив логотип?

Ответить

Легкость Бытия

3

Форкнуть гитлаб за 2.1 лярда это самый крутой распил, что я видел

Ответить

Сергей Рязанцев

Легкость
0

Пфф...

Ответить

Унылый Лось

0

к 2024 году таких репозиториев должно стать пять.

GitHub

таких репозиториев

Чиво-чиво?

Ответить

Ешь Черри

Унылый
5

В каждый регион по репозиторию

Ответить

Виталий Белоус

Ешь
3

Национальная программа "Доступный коммит"

Ответить

dimap

Ешь
0

Догнать и перегнать

Ответить

Игорь

Унылый
3

Распределенное хранилище, вдруг пожар!

Ответить

Игорь

Игорь
1

Главное не забывать распечатывать и в архив

Ответить

Ипполит Воробьянинов

1

Готов возглавить департамент форкинга.

Ответить

Сергей Рязанцев

Ипполит
3

Есть вакансии только в департаменте тверкинга

Ответить

fox_rus

1

Это очень смешно

Ответить

Михаил Фоменков

1

Необходимость создания такого продукта объяснили наличием 2,1 млрд рублей.

Ответить

Андрей Яковлев

–1

Яндекс.Git

Ответить

Илья Пономарев

Андрей
2

Git@Mail.ru

Ответить

Унылый Лось

Илья
1

Будут показывать твои репозитории товарищу майору

Ответить

IO

–1

Ну гитхаб это та еще параша, но чую решение от РФ побьет все рекорды

Ответить

Goodsanta

IO
1

Согласен, сделают лучшую парашу из возможных

Ответить

Stan Majors

0

Гитхаб ж микрософт, а у нас все итак на винде. Вот больше про использование интересно, появятся резко всякие твиндеры, картинкограмы и прочие аналлоги

Ответить

Александр

0

govnokod.ru уже давно сделали

Ответить

Nikita Dolotov

0

Кто-то может объяснить на что в таком проекте можно потратить 2.1 ярда?

Ответить

Арсен Сиюхов

Nikita
0

Яхты

Ответить

Унылый Лось

Nikita
0

Там "репозиториев" шесть создадут, ало

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