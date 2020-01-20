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Это объяснили наличием рисков отключения России от зарубежных хранилищ кода.
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub — хранилища открытого кода — за 2,1 миллиарда рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект «Искусственный интеллект», который министерство разрабатывает вместе со Сбербанком.
Министерство рассказало журналистам, что идея создания аналога GitHub — актуальна и является одним из «ключевых мероприятий для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ». Необходимость создания такого продукта объяснили наличием рисков отключения России от зарубежных хранилищ кода.
В проекте указано, что аналог GitHub может появиться к 2021 году, а к 2024 году таких репозиториев должно стать пять. В российский аналог планируют копировать наиболее востребованные программы из зарубежных открытых источников.
В России большие участки земли неиспользуемой, насколько знаю. Там можно былоб создать аналоги многих стран, европейских в том числе. И в случае отключения России от мира, туда гонять. Бюджет можно осилить, думаю
Новости недалёкого будущего:
Правительство выделило 64,5 миллиарда рублей на разработку российского аналога PornHub. Это объяснили наличием рисков отключения России от зарубежных хранилищ видео для взрослых.
Всероссийское Государственное Хранилище Программных Кодов И Других Непонятных Штуковин
ключевых мероприятий для обеспечения условий для создания открытых библиотек ИИ
сука, какие же они там пиздец тупые, зла не хватает, лучше бы в проруби вчера остались
Ох, сколько денег попилят. Главное чтобы выделили. А спрашивать результат будут потом.
Форкнуть гитлаб за 2.1 лярда это самый крутой распил, что я видел
к 2024 году таких репозиториев должно стать пять.
GitHub
таких репозиториев
Чиво-чиво?
Готов возглавить департамент форкинга.
Необходимость создания такого продукта объяснили наличием 2,1 млрд рублей.
Яндекс.Git
Ну гитхаб это та еще параша, но чую решение от РФ побьет все рекорды
Гитхаб ж микрософт, а у нас все итак на винде. Вот больше про использование интересно, появятся резко всякие твиндеры, картинкограмы и прочие аналлоги
Кто-то может объяснить на что в таком проекте можно потратить 2.1 ярда?