Пришёл домой, надел VR-шлем — и оказался в симуляции своего дома.

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17 января дизайнер компании Spatial Computing по имени Грэг Мэддисон (Greg Madison) опубликовал в соцсетях ролик на тему потенциала VR-технологий. На видео автор ходит по виртуальной квартире, при этом пользуясь приспособлениями, которых в реальной жизни нет: например, на столе выводится приложение Google-карт, а ноты для синтезатора проецируются прямо на стене.

Мэдисон использовал ролик для того, чтобы пожаловаться на недостаток подобных приложений и игр, использующих подобную технологию. Но пользователи обратили большее внимание на другое — дизайнер детально воссоздал в виртуальной реальности собственную квартиру: интерьер, расположение мебели и каждый угол практически повторяют реальный аналог. Это можно увидеть в покадровом сравнении.

Мэдисон рассказал изданию Kotaku, что на воссоздание квартиры у него ушло 22 часа в программе SketchUp. Всё это он моделировал вручную: «Самым трудным было проведение измерений, чтобы всё соответствовало с точностью до двух миллиметров». Для запуска дизайнер использовал движок Unity и беспроводной шлем Oculus Quest.

Результатом стала VR-квартира, прогулку по которой Мэдисон описал как «нечто удивительное». Часто виртуальную реальность используют, чтобы поместить пользователя в новые миры. Но тут разработчик ходил в шлеме по той же квартире, в которой находился в тот момент.