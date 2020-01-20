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Технологии
Женя Кузьмин
1499

Американский дизайнер детально воссоздал свою квартиру в виртуальной реальности — и сделал покадровое сравнение Материал редакции

Пришёл домой, надел VR-шлем — и оказался в симуляции своего дома.

8 комментариев
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17 января дизайнер компании Spatial Computing по имени Грэг Мэддисон (Greg Madison) опубликовал в соцсетях ролик на тему потенциала VR-технологий. На видео автор ходит по виртуальной квартире, при этом пользуясь приспособлениями, которых в реальной жизни нет: например, на столе выводится приложение Google-карт, а ноты для синтезатора проецируются прямо на стене.

Мэдисон использовал ролик для того, чтобы пожаловаться на недостаток подобных приложений и игр, использующих подобную технологию. Но пользователи обратили большее внимание на другое — дизайнер детально воссоздал в виртуальной реальности собственную квартиру: интерьер, расположение мебели и каждый угол практически повторяют реальный аналог. Это можно увидеть в покадровом сравнении.

Мэдисон рассказал изданию Kotaku, что на воссоздание квартиры у него ушло 22 часа в программе SketchUp. Всё это он моделировал вручную: «Самым трудным было проведение измерений, чтобы всё соответствовало с точностью до двух миллиметров». Для запуска дизайнер использовал движок Unity и беспроводной шлем Oculus Quest.

Результатом стала VR-квартира, прогулку по которой Мэдисон описал как «нечто удивительное». Часто виртуальную реальность используют, чтобы поместить пользователя в новые миры. Но тут разработчик ходил в шлеме по той же квартире, в которой находился в тот момент.

Мэдисон воссоздал квартиру не просто для развлечения. Он собирается использовать её для тестирования идей по тому, как приложения и игры можно интегрировать с реальными пространствами. Некоторые из них, например, карта на кухонном столе, уже можно увидеть в ролике.

#технологии #vr #соцсети

Технологии
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8 комментариев
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Виолетта Макаревич

8
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Виолетта Макаревич

Виолетта
0
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Андрей Коршев

2

Теперь и уборка не очень-то нужна. Главное — не запнуться о мусор.

Ответить

Джордж Харви

1

Только зачем...?

Ответить

Sergey Michko

Джордж
0

«Мэдисон воссоздал квартиру не просто для развлечения. Он собирается использовать её для тестирования идей по тому, как приложения и игры можно интегрировать с реальными пространствами. Некоторые из них, например, карта на кухонном столе, уже можно увидеть в ролике.»

Ответить

Хан Теодор V

0

Матрица, опоздавшая на 20 лет. Ну привет 👋 

Ответить

Грэм Грэмский

0

Вот такой Мэддисон нам нужен

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Евгений Мартынов

0

Где-то в этой low-poly сычевальне потерялось "детально"...

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